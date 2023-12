5 goeie redenen waarom Valencia in 2024 op je trip-list moet staan

Zin in een citytrip zoals je die nog nooit hebt beleefd? Wacht dan niet tot de zomer om verrassend Valencia te ontdekken. Ook ’s winters en in de lente is deze groene en fietsvriendelijke stad een absolute aanrader voor wie houdt van een flinke portie cultuur, een vernieuwende topkeuken en een heerlijk authentieke sfeer.

1.Volop genieten zonder de drukte

Ook ’s winters en in de lente is Valencia een topbestemming, op amper twee uur vliegen van bij ons. Je geniet er van temperaturen tussen de 17° en 22°, een ideaal mediterraan weertje. Bovendien kun je zonder een resem andere toeristen op je gemak de tientallen highlights ontdekken! Zelfs de spectaculaire en futuristische Stad van Kunsten en Wetenschappen (Ciudad de las Artes y Ciencias) van Santiago Calatrava kun je in alle rust verkennen.

2.Welkom in de Europese Groene Hoofdstad 2024

Met de de titel ‘Europese Groene Hoofdstad’ bekroont de Europese Commissie de vele inspanningen voor duurzaamheid en milieu. Zo vind je grote groene zones waar je kunt ontsnappen aan de drukte, zoals het natuurpark Albufera aan de rand van de stad. Of een netwerk van fietspaden, dat onder meer door de prachtige Turia-tuinen loopt. Ook je verplaatsing verloopt duurzaam dankzij het efficiënte openbaar vervoer. Met de Valencia Tourist Card reis je 24, 48 of 72 uur met bus, metro, tram en forensentreinen. Maar da’s niet alles: je krijgt gratis toegang tot de gemeentelijke musea en monumenten, én speciale kortingen bij andere toeristische attracties.

3.Twee kunstmusea op topniveau

Wist je dat het op een na grootste museum voor schilderkunst van Spanje – na het Prado in Madrid – in Valencia zijn thuis heeft? Het Museo de Belles Artes huist in het vroegere seminarie van de Heilige Pío, en onthaalt je op een bedwelmende reeks meesterwerken. Van de Valenciaanse Primitieven, tot Velázquez, El Greco en Goya. Gloednieuw is het Hortensia Herrero Kunstcentrum, de beste collectie hedendaagse kunst in een 17de-eeuws paleis. Je kunt je er vergapen aan meer dan 100 werken van 50 hedendaagse topkunstenaars, zoals onder andere Anselm Kiefer, Anish Kapoor en George Baselitz.

4.Het heropende Palau de la Música

Vier jaar duurde de restauratie, maar zopas opende een van de meest iconische concertzalen opnieuw haar deuren. Het Palau de la Música in de Jardín del Turia is een tempel van licht en geluid voor wie houdt van klassiek. Je bewondert er de grootste orkesten en ziet er de vooraanstaandste solisten, van opera tot symfonische koormuziek. Het zwierige paleisgebouw zelf is een kunstwerk op zich, met een glazen gewelf naast de rivier en een waterval van glas die uitmondt in een vijver.

5.Food in overvloed

Je smaakpapillen doen overuren! Valencia is immers dé stad van de gastrobars, betaalbare versies van toprestaurants die worden gerund door sterrenchefs en grote gastronomische namen. Je eet er verfijnde gerechten, maar wel voor een prima prijs en in een gemoedelijk sfeertje. De nieuwe Mercado de la Imprenta was honderd jaar geleden een drukkerij, en vormt nu de grootste gastro-markt van de stad. Maar liefst 21 eet- en drinkstalletjes doen je het water in de mond komen, van rijstrestaurants tot hamburger- en sushi-restaurants. Nog een nieuw adres is foodmarket Mercader, waar je getrakteerd wordt op een uitgebreid aanbod tapas en pintxos. Echte smaakbommetjes!

Je trip direct beginnen plannen? Surf naar www.visitvalencia.com/nl