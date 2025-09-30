5 redenen om je wintervakantie door te brengen in Lapland

Wanneer de dagen korter worden en de temperaturen alsmaar zakken, kiezen veel reizigers voor een vakantie in de klassieke skigebieden of een winterse citytrip. Maar wie op zoek is naar rust, magie en een heel andere winterbeleving, kijkt beter wat verder. Richting Lapland, bijvoorbeeld. Dit zijn vijf redenen om je volgende wintertrip in het Hoge Noorden door te brengen.

1. Weg van drukte

Geen overvolle skigebieden of hectische kerstmarkten, in Lapland ervaar je stilte en ruimte. Uitgestrekte landschappen, besneeuwde bossen en bevroren meren zorgen voor een gevoel van rust en vrijheid dat je in traditionele wintersportgebieden of drukke steden zelden vindt; zeker in de schoolvakanties.

2. Typisch Lapse activiteiten

Waar anders kan je met een huskyslede door sprookjesachtige bossen glijden of een tocht maken met rendieren? Ook sneeuwschoenwandelen, ijsvissen en tochten met een sneeuwscooter behoren tot de klassiekers. Het zijn activiteiten die je dichter bij de natuur brengen en je wintervakantie écht bijzonder maken.

3. Wintersport – maar dan anders

Heb je het wel gehad met lange rijen aan de skilift en veel te drukke pistes? Daar heb je in Fins Lapland helemaal geen last van. Hier ski of snowboard je in alle rust, tussen de bossen door en genietend van adembenemende panorama’s. Daarnaast is het een fantastische plek om te langlaufen, een sport die diep geworteld is in de Scandinavische cultuur en eveneens een fantastische manier om het landschap te ontdekken.

4. Het noorderlicht

Het noorderlicht heeft een plekje op menig bucketlist – en terecht ook! Dit magische natuurverschijnsel, waarbij groene en paarse lichtsluiers door de hemel dansen, maakt een diepe indruk en blijft vaak een levenslange herinnering. De donkerdere wintermaanden zijn bovendien dé periode bij uitstek om dit lichtspektakel met eigen ogen te bewonderen.

5. Unieke accommodaties

Van gezellige lodges tot houten chalets midden in de natuur: de slaapplekken in Lapland zijn al een belevenis op zich. Geniet op het einde van de dag van een warme chocolademelk aan de haard of ontspan in de sauna. Word wakker met uitzicht op eindeloze sneeuwvlaktes of geniet ’s nachts van het noorderlicht, gewoon lekker vanuit je bed.

