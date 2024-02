8 tips om een kleine badkamer efficiënt in te richten

Voor de inrichting van je badkamer ga je best niet over één nacht ijs. Wil je een badkamer die zowel rustgevend als functioneel is, dan hou je best op voorhand rekening met een aantal zaken. Kom tot de beste oplossing voor jouw project met deze tips.

Kies de juiste kleuren, zonder te overdrijven. De beste optie voor een kleine badkamer zijn lichte, heldere kleuren die natuurlijk daglicht weerkaatsen. Transparantie creëert de optische illusie van een ruime badkamer, vooral als je spiegels en grote tegels combineert. Kies in een kleine badkamer voor een inloopdouche met glazen wand. Hierdoor lijkt de ruimte meteen groter. Als je toch een bad wilt plaatsen in een krappe ruimte, kies dan voor een geschikte vorm die je ruimte bespaart. Door een badscherm te plaatsen, kun je bovendien douchen zonder de hele badkamer onder te spetteren. Licht creëert ruimte. Zorg ervoor dat je kleine badkamer zoveel mogelijk verlicht wordt door natuurlijk licht en verschillende lichtbronnen in je badkamer. Laat de vloer zoveel mogelijk vrij. Lavabomeubel, wandkasten, wandtoilet... ga voor alles wat opgehangen kan worden! Plaats zo min mogelijk op de vloer. Om extra ruimte te besparen kan je opteren voor een schuifdeur. Klein, maar daarom niet saai! Zorg voor een gepaste inrichting en houd het minimalistisch. Voorzie voldoende opbergruimte, zo krijgt rommel geen kans. Kies voor een sober meubel in combinatie met bijvoorbeeld gekleurde tegels en een plant. Tegenwoordig kan je zelfs fotoprints in je badkamer verwerken. Werk in de hoogte. Een kolomkast en een handdoekradiator (of all-in-one) zijn intelligente opbergoplossingen die weinig ruimte innemen. Nog een laatste tip, maar daarom niet minder belangrijk: zorg voor voldoende ventilatie om je badkamer proper en schimmelvrij te houden.

Bij Facq vind je verschillende oplossingen voor de compacte badkamer. Haast je naar de dichtstbijzijnde Facq-showroom en ontdek het volledige assortiment! Tot 31 maart geniet je trouwens van uitzonderlijke saloncondities.