Cruise naar de Baltische Zee: verrassende steden, mooie natuur

Acht steden, zes landen en twee eilanden. Die indrukwekkende rij bestemmingen ontdek je met één enkele cruise in twee weken tijd. In mei 2024 neemt Holland America Line je mee naar trendsettende hoofdsteden, interessante culturen en prachtige kusten in Noord-Europa.

De regio rond de Baltische Zee – of Oostzee – blijft een onderschatte parel. Natuurlijk staan citytrips naar Kopenhagen of Stockholm op veel wishlists. Maar dit stuk Noord-Europa is nog zoveel meer: een fascinerende smeltkroes van Scandinavische, Germaanse en andere culturen, met natuurschoon waar je stil van wordt.

Wie een goed beeld van de regio wil krijgen, zou minstens drie landen moeten bezoeken. Met de auto of het vliegtuig is dat onbegonnen werk, maar met een veertiendaagse cruise van Holland America Line kan dat perfect. Het is de meest comfortabele manier om de kuststeden van Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Estland in één enkele trip te zien. Je vertrekt op 25 mei 2024 vanuit IJmuiden (bij Amsterdam). Op de Zuiderdam pak je dan één keer je koffer uit en installeer je je in een luxueuze stateroom die de volgende twee weken je thuis wordt.

Zomerstad Kristiansand

Na een dag en twee nachten varen zet je voet aan wal in Kristiansand aan de Noorse rivièra. Dankzij de warme golfstroom en vele zonne-uren is dit de zomerspeeltuin van Noorwegen. De regio ligt bezaaid met talloze eilandjes, schilderachtige vissersdorpjes en fraaie buitenverblijven. Ook de stad zelf is de moeite: de levendige Fiskebrygga-haven, het stadsstrand, leuke shoppingstraten... Moderne architectuur, zoals het ‘Kilden Performing Arts Centre’, contrasteert er knap met de oude houten huizen van de wijk Poseby.

Twee toppers in Denemarken

Op de route liggen niet één maar twee Deense steden. Aarhus, de tweede stad van Denemarken, betovert met kleurrijke huizen, kasseistraten en het openluchtmuseum Den Gamle By. Ook wie van kunst houdt, kan zijn hart ophalen. Het AroS Kunstmuseum toont uitstekende hedendaagse kunst en heeft een opvallende wandelgalerij met ramen in regenboogkleuren. Een week later kun je ook de gezellige kanalen, bruisende straten en statige paleizen van Kopenhagen verkennen. Tegelijk kom je hedendaagse architectuur, design en heerlijke new nordic cuisine tegen.

Zustersteden Tallinn en Helsinki

De meest oostelijke stops van deze cruise liggen tegenover elkaar in de Finse Golf. Tallinn, de hoofdstad van Estland, is een ontdekking. In die verbazend mooie oude stad kuier je door middeleeuwse straatjes, langs pleinen en over omwallingen. Mis het indrukwekkende kasteel en de kathedraal op de Toompea-heuvel niet.

Na een nacht varen is Helsinki aan de beurt. De boomrijke boulevard ‘Esplanadi’ is een prima startplek: de markt, de oude haven en het Senaatsplein met de iconische witte Domkerk liggen vlakbij. Grote architectuur? Bewonder de jugendstil van Eliel Saarinen aan het treinstation en het modernisme van Alvar Aalto aan evenementencentrum Finlandia Hal.

Stockholm: tussen hoofdstad en eilandleven

Stockholm combineert de sfeer van een bruisende metropool met fraaie natuur. De elegante hoofdstad nodigt meteen uit om op verkenning te gaan. Je kunt een intact oorlogsschip uit de 17de eeuw zien (Vasa Mseum). Maar evengoed ga je naar het Koninklijk Paleis, het Abba Museum of de trendy wijk Södermalm. Zodra de Zuiderdam de trossen weer losgooit, begint het tweede Zweden-avontuur: een adembenemende tocht langs de unieke scherenkust met tienduizenden rotsachtige eilandjes (‘scheren’). Veel inwoners van de hoofdstad hebben er een boot of buitenhuisje, maar sommige eilanden zijn niet meer dan granietrotsen. Spectaculair is het in elk geval.

Eilandleven op Gotland en Bornholm

Deze cruise toont je nog een andere kant van Noord-Europa: die van de eilanden. Zo is het grote Gotland met z’n brede stranden een favoriete zomerbestemming van veel Zweden. In de historische hoofdstad Visby ontdek je een goed bewaard centrum én het Viking-verleden. Trek vooral ook tijd uit voor een fika (koffiepauze met lekkers) of saffraanpannenkoeken op een terrasje.

Een dag later kun je de Deense eilandsfeer opsnuiven. Verbaas je over de woeste rotskust, de pittoreske vissersdorpen en de witte zandstranden van Bornholm. In havenstad Rønne slenter je door rustige straatjes langs vakwerkhuizen. De haring, die hier al generaties lang in vissersdorpjes op hout wordt gerookt, is dé lokale specialiteit.

Uitstap naar Berlijn of Hamburg

Honger naar nog meer steden? Deze cruise legt twee keer aan in een Duitse haven. Met een door Holland America Line georganiseerde transfer of excursie kun je dan én naar Hamburg én naar Berlijn in het binnenland. Maar laat je vooral niet overdonderen: op de Zuiderdam heb je, na je uitstappen en op vaardagen, altijd genoeg tijd om van het zalige luxeleven aan boord te genieten.

Holland America Line vaart van 25 mei tot 8 juni 2024 14 Nachten langs de Parels van de Baltische Staten. Vertrek en aankomst in IJmuiden bij Amsterdam.



Voor meer informatie of om te boeken: bel 00800-18731873, mail naar informatie@hollandamerica.com of ga naar je reisspecialist.



Extra inspiratie? Kijk rond op www.hollandamerica.com