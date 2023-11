De puurste honing ter wereld

Een heerlijk stukje pure, ongerepte natuur uit één van de meest afgelegen gebieden op aarde? Die vind je in een pot Fulmer Amirkaal Honing.

Iedereen heeft wel een potje honing in de keukenkast staan. De kans dat dit échte honing is, afkomstig van bijtjes die vrolijk van bloem tot bloem vliegen, is echter klein. Onze markt wordt namelijk overspoeld door ‘honing’ van Chinese makelij. Dat is gekleurde suikersiroop, aangelengd met een minimale hoeveelheid honing. Daardoor verandert het volgens de wet helaas in honderd procent échte honing. Je proeft uiteraard wel een groot verschil. De rijke smaak van authentieke honing is vol, zuiver en intens. Echte honing bevat een grote verscheidenheid aan vitaminen, sporenelementen, bestanddelen van bloemenaroma’s, bioactieve en minerale stoffen. Het is een onschatbare ondersteuning van ons immuunsysteem. Nephoning is eerder schadelijke suikersiroop. Industrieel gemanipuleerde honing is eerder flauw en eendimensionaal zoet.

De luxe van échte honing

Pure honing is daarnaast ook nog één van de meest gezonde en natuurlijke voedingsmiddelen die er bestaan, maar het is tevens een fragiel product. Tijdens de verwerking is het belangrijk dat alle enzymen, mineralen en vitamines bewaard worden. Helaas zijn er nog maar weinig bedrijven die dit artisanale proces beheersen. Wie vakkundig verwerkte honing wil proeven, moet vandaag richting Hongarije kijken. In het prachtige, rurale gebied bij de Drau rivier, is de grootste bijenboerderij van Hongarije gevestigd. In deze idyllische omgeving op de grens met Kroatië is de familie Fulmer al bijna honderd jaar gespecialiseerd in het houden van bijen en de productie van natuurlijke honing. Dit inspirerende familiebedrijf lanceerde onlangs een kleine lijn van uitzonderlijk unieke honing, recht uit de bergen van Centraal-Azië: Fulmer Amirkaal Honing. Deze honing is zo puur en zeldzaam, dat er slechts vijfhonderd individueel genummerde potten van 600 g verkrijgbaar zijn. Ze kosten 500 euro per stuk, maar zijn dit helemaal waard.

Honing uit dertig landen

Het verhaal van Fulmer honing begint in 1929. Gyorgy Fulmer houdt een kleine bijenstal, die later overgenomen wordt door zijn dochter Maria. Zij trouwt met Ferenc Takacs, eveneens een bijenhouder. In 1959 komen de twee bedrijven samen. Hun zoon, de huidige CEO Ferenc Fulmer, is de volgende overnemer. Hij reist tijdens zijn carrière naar meer dan dertig landen, van Gibraltar tot de bergen van Centraal-Azië. Daar gaat hij op zoek naar de meest gemotiveerde, authentieke bijenhouders die hij kan vinden. Naast de eigen Fulmer honing, verkoopt hij na een tijdje ook de honing van zijn nieuwe vrienden. Daardoor kan Fulmer in de eenentwintigste eeuw uitgroeien tot één van de belangrijkste honingbedrijven van Europa.

De ogen van de bij

Vandaag staat in het bedrijf de vierde generatie klaar en krijgt Ferenc de leiding over een nieuw, opwindend project: de puurst mogelijke honing maken. “Twee van mijn zonen nemen de dagelijkse leiding over van het bedrijf, waardoor ik weer kan doen wat ik altijd zo graag deed: bezig zijn met de bijen. Gedurende twee jaar van mijn leven heb ik een kantoorjob uitgeoefend: de ongelukkigste jaren van mijn leven. Een bijenhouder moet samenleven met de natuur. Het klinkt misschien vreemd, maar ik kijk naar de wereld door bijenogen. Als ik op de trein zit en naar buiten staar, focus ik niet op de gebouwen, maar op de mooie bloemen en de velden in de verte. Ik zie altijd het potentieel. Zodra je als bijenhouder het contact verliest met de natuur, verlies je iets van jezelf.”

“Het klinkt misschien vreemd, maar ik kijk naar de wereld door bijenogen.”

Weg van mensen

De laatste jaren worstelen veel bijenhouders met grote problemen. Ferenc kijkt ernstig. “Bijen hebben het vandaag lastig om te overleven. Dat is grotendeels te wijten aan het gebruik van pesticiden in de agricultuur. Miljoenen tonnen zijn er gebruikt. Het gevolg is dat bijen bijna niet meer in het wild kunnen overleven.” Ferenc was voor zijn project jarenlang op zoek naar een ongerepte plek, ver van de menselijke beschaving, waar de natuur al miljoenen jaren ongestoord haar gang gaat. Die plek vond hij in de bergen van Centraal-Azië. De precieze locatie houdt het bedrijf angstvallig geheim, maar hier wordt de Fulmer Amirkaal Honing geproduceerd.

Een miljoen jaar ervaring

Ferenc: “Het is een heel moeilijk bereikbare plek, waar onze medewerkers compleet in symbiose leven met de natuur. We gebruiken oude houtblokken als bijenkorven, er komt geen kunststof aan te pas. De bijen krijgen zo een enorme vrijheid om in het ritme van de natuur te leven, ze worden niet opgejaagd. Op die manier produceren ze de meest natuurlijke, pure honing, volgens een proces dat al miljoenen jaren bestaat. De opbrengsten zijn klein en daardoor is de prijs hoog. Maar ik ben ervan overtuigd dat je in geen enkele andere honing deze harmonie proeft. Elke druppel honing weerspiegelt de complexiteit van de ongerepte natuur.”

Zin in pure honing?

De verschillende soorten natuurlijke honing van Fulmer zijn sinds kort ook verkrijgbaar in België, via de webshop van het bedrijf. Voor meer info: www.fulmerhoney.com