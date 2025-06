De rijke eilandcultuur van Curaçao : 7 tips voor een heerlijke vakantie

Wie op Curaçao woont, spreekt vaak met warmte over ‘dushi Kòrsou’ – wat zoveel betekent als ‘heerlijk Curaçao’. Deze bijnaam weerspiegelt de ontspannen sfeer op het eiland. Bezoekers worden met open armen ontvangen. Of u nu een lokale markt verkent, door de kleurrijke straatjes van Willemstad wandelt of geniet van verse vis aan zee: overal valt er iets te ontdekken.

Curaçao heeft een verrassend veelzijdig karakter. Wie rust zoekt, vindt die aan een van de meer dan 35 stranden, vaak gelegen in kleine baaien. Wilt u actief het eiland ontdekken? Dan kunt u prachtige wandelingen maken in het Christoffelpark, een uitgestrekt natuurpark met vergezichten over het eiland. Dankzij de mix van 55 verschillende nationaliteiten die hier samenleven, biedt Curaçao een rijke variatie aan kunst, muziek, festivals, musea en historische architectuur.

De lokale keuken is een weerspiegeling van die culturele diversiteit. Hier komen Europese, Latijns-Amerikaanse, Caribische en Creoolse invloeden samen. En die veelzijdigheid vindt u niet alleen in de lokale gerechten, die binnen families van generatie op generatie worden overgedragen. Curaçao heeft ook een uitgebreid aanbod aan luxe restaurants, vaak gerund door lokale chefs, waar gebruik gemaakt wordt van lokaal geproduceerde ingrediënten.

Tip #1 – Voor elke voorkeur een eigen accommodatie

Curaçao is vlot bereikbaar. Directe vluchten vanuit Amsterdam en Brussel (tot november) zorgen voor een zorgeloze start van uw reis. Ook ter plaatse verloopt het reizen eenvoudig. Met een huurwagen kunt u vanuit uw accommodatie makkelijk en snel het eiland verkennen. Wat accommodaties betreft is er ruime keuze:

van luxueuze resorts en all-in hotels tot charmante boutique hotels en kleinschalige accommodaties.

We helpen u graag op weg op curacao.com/nl/waar-verblijven

Tip #2 – Ontdek Willemstad met een lokale gids

Willemstad is de historische hoofdstad van het eiland en staat al 25 jaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De stad telt meer dan 700 monumentale gebouwen en heeft een unieke sfeer. Een wandeling met een lokale gids is een goede manier om de geschiedenis en verhalen achter de gevels en muurschilderingen te leren kennen. Zo komt u bijvoorbeeld te weten waarom de bekende pontonbrug ‘de Swinging Old Lady’ wordt genoemd.

Tip #3 – Maak een wandeling in het Christoffelpark

Het Christoffelpark is een beschermd natuurgebied van ongeveer 2.300 hectare groot, gelegen in het noordwesten van Curaçao. Het park strekt zich uit over de hellingen van de 372 meter hoge Christoffelberg: het hoogste punt van het eiland. U kunt er wandelen op acht verschillende routes, variërend in moeilijkheidsgraad. Het landschap is rijk aan inheemse planten, vogels en andere diersoorten. Wie in goede conditie verkeert, kan de Christoffelberg beklimmen voor een panoramisch uitzicht. Het is aan te raden vroeg op de dag te starten, om de warmte voor te blijven.

Kijk voor meer informatie op christoffelpark.org

Tip #4 – Dans mee met de lokale bevolking op deze evenementen

Een muziekevenement bezoeken is een goede manier om de cultuur van Curaçao te leren kennen, en de mensen te zien genieten van het leven. In augustus vindt het Curaçao North Sea Jazz Festival plaats. Dit jaar maken topacts zoals Kool & The Gang, Snoop Dogg, Ne-Yo en Ricky Martin hun opwachting. Een andere aanrader is het Kaya Kaya Festival, dat ooit is ontstaan om de wijk Otrobanda mooier en gezelliger te maken. Hier wordt u getrakteerd op kleurrijke Street Art en spetterende liveoptredens.

Kijk voor meer informatie op curacaonorthseajazz.com en kayakaya.org

Tip #5 – Voor liefhebbers van gastronomie

Curaçao is een bestemming voor wie houdt van lekker en gevarieerd eten. Op Curaçao is lekker eten dan ook een heel belangrijk deel van het sociale leven. Er zijn opties op elk niveau, van eenvoudig tot sterrenniveau. Probeer bijvoorbeeld een restaurant in het prachtige Westpunt voor een heerlijke lunch met verse vis. Over verse vis gesproken: bij restaurant de Visserij wordt de vis door lokale vissers aangeleverd terwijl u die direct kunt laten bereiden. En in de avond kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een luxe haute-cuisine ontdekkingstocht of de creatieve fusion keuken van een lokale chef.

Kijk voor meer informatie op curacao.com/en/category/food-and-drink

Tip #6 – Bezoek een biologische boerderij

Ook op Curaçao is de beweging naar lokaal en duurzaam eten zichtbaar. Zo zijn er verschillende biologische boerderijen die eigen groenten, fruit, kruiden, vlees en eieren produceren, zoals Hofi Cas Cora. Doordeweeks kunt u hier terecht in de zero-waste winkel voor vers geteelde lokale producten. En in het weekend van 9.00 tot 15.00 uur serveren ze een heerlijke farm-to-table brunch in hun restaurant.

Kijk voor meer informatie op hoficascora.com

Tip #7 – Golfen in een prachtig decor

Op Curaçao vindt u maar liefst 3 verschillende, 18-holes golfbanen: The Old Quarry Golf Course, Blue Bay Curaçao en de Curaçao Golf & Squash Club. Het is de moeite waard om ze allemaal te bezoeken, want elke baan heeft z’n eigen charme. Zo is de Old Quarry ontworpen door de legendarische golfarchitect Pete Dye. Alle 18 holes zijn perfect geïntegreerd in het natuurlijke landschap en bieden een spectaculair uitzicht op de Caribische Zee. Of u nu beginner bent of een doorgewinterde speler: een balletje slaan op Curaçao is een avontuur!

Kijk voor meer informatie op curacao.com/nl/category/sport-en-golf