Declutter deze lente: 5 meubels die de rommel in jouw slaapkamer voorgoed doen verdwijnen

Geef toe, jouw rommelige slaapkamer bezorgt je meer dan eens stress... of op z’n minst een slechtere slaapkwaliteit. Tijd om daar verandering in te brengen! Dankzij deze slimme én betaalbare meubelen van IKEA kan jij binnenkort genieten van een betere nachtrust.

Dankzij IKEA ruim jij jou slaapkamer niet alleen op, je zal ze ook op een slimme manier kunnen indelen zonder er veel geld voor neer te tellen. Geef je spullen een vaste plek en zorg ervoor dat je slaapkamer meer rust uitstraalt. Het resultaat? Minder stress en een betere slaap. Deze vijf oplossingen zijn betaalbaar, handig én mooi of slim verstopt. Er staat ongetwijfeld een opbergoplossing tussen die past bij jouw slaapkamer en stijl. Een echte win voor jouw slaapkamer én nachtrust, dus!

1. Bed met opbergruimte

Zie je je extra opbergruimte liever niet? Dan is een verscholen ladekast onder je bed een goed idee! Het MALM bedframe van IKEA heeft maar liefst vier bedlades, handig om lakens of kledij in op te bergen. En ook bij dit stijlvolle TONSTAD bedframe krijg je extra opbergruimte cadeau. Heb je liever een gestoffeerd frame met lades? Dan is deze IDANÄS iets voor jou. Alle bedframes van IKEA zijn budgetproof, maar deze SONGESAND spant de kroon. Die koop je al voor amper € 269.

2. Ladekasten als deel van je interieur

Je hoeft jouw opbergruimte natuurlijk niet onder je bed te verstoppen. Deze ladekasten van MALM zijn een eyecatcher in je interieur. Of wat dacht je van deze stijlvolle BRIMNES ladekast met glas? De losse SKUBB bakken van IKEA zijn handige én goedkope opbergers voor in de lades en zijn ontworpen om perfect te passen in je ladekast.

3. Een nachtkastje dat écht handig is

Een nachtkastje is niet alleen handig om je gsm of een glas water op te zetten, het kan (zonder dat het stoort) ook een handige opbergplek zijn. In dit stijlvolle en on trend RÅDMANSÖ nachtkastje met walnootpatroon zit een handige lade waarin je heel wat kwijt kan. Of ben jij meer fan van het strakke GRÅFJÄLLET nachtkastje van IKEA? Ook in een open nachtkastje kan je een handige opbergoplossing kwijt. Dit PURRPINGLA opbergmandje staat er ongetwijfeld prachtig in.

4. Slim ingedeelde kledingkasten

Ben jij op zoek naar een kledingkast waar echt álles in past? Dan is het bekende PAX systeem van IKEA exact wat je zoekt! Naast de basisplanken en -kledingroedes, verkoopt IKEA ook heel wat andere handige KOMPLEMENT verdelers zodat jij jouw PAX-kast helemaal kan aanpassen aan jouw persoonlijke noden.

De KOMPLEMENT lades (al dan niet met bijpassende dozen) zijn een echte must-have, maar heb jij al gedacht aan een handige verdeler die je basisopstelling nét wat handiger indeelt? Op zoek naar een kledinghanger voor je sjaals? Dan is deze KOMPLEMENT multihanger een handige toevoeging. En ook deze betaalbare MURVEL schoenenopbergers zal je niet meer kunnen missen.

5. Onzichtbare organizers

Heb jij jouw opbergruimte liefst helemaal uit het zicht? Ook daar heeft IKEA aan gedacht. Deze SKUBB opbergtassen zijn ideaal om op of in je kast (denk maar aan die bovenste legplank waar je moeilijk bij geraakt) of onder je bed te schuiven.

Ontdek alle slimme én betaalbare opbergoplossingen op IKEA.be.