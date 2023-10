Een goede hospitalisatieverzekering dekt meer dan enkel de hospitalisatie

Op het moment dat je in het ziekenhuis opgenomen wordt, is de kost van die opname meestal een ver-van-mijn-bedshow. Je belangrijkste zorgen zijn de ingreep zelf of het herstel. En dat hoort zo ook te zijn. Maar met verzekeringen durft dat wel eens anders te lopen. Die zijn er van bij het begin bij om je te wijzen op de beperkingen, wat wel en niet inbegrepen is en wat je voor eigen rekening moet nemen.

Vandaar het belang van een goede hospitalisatieverzekering. En dat gaat over meer dan enkel de polis die je afsloot. De manier waarop je je verzekering kan aanspreken maakt een groot verschil uit. Zeker op het moment dat je grootste aandacht uitgaat naar de zorgverstrekking van jezelf of de mensen om wie je geeft. Wat is er dan handiger om een persoonlijke band te hebben met je hospitalisatieverzekering.

Bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds lijken ze daar echt werk van te maken. Het ziekenfonds is misschien niet het grootste van Vlaanderen maar het doet er wel alles aan om het verschil te maken. Een persoonlijke aanpak is cruciaal. “Dat doen we in al onze interacties met onze klanten”, vertelt Veerle Boeckxstaens, marketing verantwoordelijke bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. “En dat lijkt ons ook zeer goed te lukken. Kijk schaalgrootte heeft zo zijn voordelen uiteraard, maar het is niet alles bepalend. Wij zien in onze omgang met onze klanten dat zij die persoonlijke aanpak ook appreciëren. En bovendien vertrouwen ze ons ook vaak toe dat onze producten wel zeer aantrekkelijk zijn. Het is dus de combinatie van de vele voordelen en onze persoonlijke aanpak die klanten voor het VNZ laten kiezen. De persoonlijke aanpak en het bijzonder interessante pakket aan voordelen dat wij bieden. Voordelen die in sommige gevallen hoger zijn in terugbetaling of die soms vooruitstrevender zijn. In sommige gevallen zetten wij de toon in bepaalde terugbetalingen en volgen andere ziekenfondsen ons op de voet.”

Bjorn uit Antwerpen wil dit perfect beamen. “We zijn lid geworden in volle coronaperiode maar op geen enkel moment hebben wij ons een nummer gevoeld. Alles perfect in overeenstemming met de geldende maatregelen in orde gebracht, maar met een menselijk gezicht. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik klant nummer 125 was die dag, wel integendeel. Bovendien zijn hun voordelen ook wel bijzonder interessant. Wij zijn een jong gezin met kinderen en ik heb nog geen minuut spijt gehad van mijn overstap naar het VNZ. De voordelen voor jonge gezinnen zijn echt op maat van die gezinnen.”

Veerle Boeckxstaens, marketing verantwoordelijke bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Voor alle leeftijden

Het VNZ heeft een aanbod dat elke Vlaming kan bekoren en wat de hospitalisatieverzekering betreft beschikken ze over een niet te onderschatten troef. “We zijn het enige ziekenfonds dat met een Assurcard werkt”, geeft Veerle Boeckxstaens mee. “Door deze kaart kan een lid met een hospitalisatieverzekering zich gewoon aanmelden aan de automaat bij een opname in het ziekenhuis. Hierdoor moeten geen voorschotfacturen meer betaald worden en komt er ook geen eindfactuur. Het enige wat de klant moet betalen is het saldo als blijkt dat er nog een te betalen bedrag is.” “En dat is relatief”, lacht Karin uit Mortsel. “Ik heb een heupoperatie ondergaan en ik moest welgeteld 5 euro zelf betalen. Al de rest werd geregeld door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Dat is een niet te evenaren luxe. Bij andere verzekeringen moest ik steeds alles op voorhand ophoesten en pas weken later kreeg ik een deel van mijn geld terug, weliswaar niet zonder het nodige papierwerk en veel telefoontjes.”

“Kijk wat leuk is voor ons, is dat wij eigenlijk niet moeten zeggen hoe goed we zijn. Onze klanten doen dat voor ons”, besluit Veerle Boeckxstaens. “Uiteraard staan we open voor kritiek, maar het is bijzonder motiverend dat wij vooral complimenten krijgen. Dit zijn maar twee reacties uit de vele die we binnenkrijgen. Maar altijd komt het op hetzelfde neer: fijn dat jullie naar ons luisteren en wij geen nummer zijn. Ons persoonlijk welzijn vinden jullie belangrijk als VNZ en dat zorgt voor het verschil.”