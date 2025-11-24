Een goede wijn hoeft niet duur te zijn: betaalbare kwaliteitswijnen voor eindejaar

Goede wijn behoeft geen krans, zegt men weleens. Wat goede wijn volgens ons helemaal niet behoeft? Een gepeperd prijskaartje! Houd je feestbudget voor de cadeaus onder de kerstboom en zet dit eindejaar betaalbare kwaliteitswijnen op tafel. Want echte kwaliteit, die meet je niet aan de prijs. Vraag het maar aan de wijnsommelier van ALDI!

Betaalbare feestwijnen

Nog het hele jaar verkoopt ALDI bovenop zijn vaste assortiment maar liefst 32 extra eindejaarswijnen*. Deze wijnen en bubbels zijn iets complexer en perfect om te schenken bij rijkere feestmaaltijden zoals een smaakvol visgerecht, wild of een uitgebreide apero. Het juiste glas wijn tilt elk gerecht nu eenmaal naar een hoger niveau.

Lieve Conard

En er is voor elk (budget) wat wils. Voor de meeste feestwijnen betaal je minder dan 10 euro. De selectie werd samengesteld door ALDI-huissommelier Lieve Conard: ‘Net zoals de smaken in een lekkere wijn, zijn ook de kwaliteit en prijzen van onze eindejaarswijnen perfect in balans.’

De 7 feestelijke favorieten van sommelier Lieve Conard

1. Vacqueyras ‘Cellier des Princes’ voor € 9,99

Deze soepele, kruidige en ronde wijn wordt gekenmerkt door aroma’s van rijp rood fruit met een kruidige toets en werd terecht bekroond met een zilveren medaille Féminalise. Heerlijk bij gegrild rood vlees, konijn, gevogelte en eendenborst.

Welke fles je ook kiest: betaalbare kwaliteit op je tafel verzekerd! Al heeft zelfs de sommelier een favoriet:

‘Mijn absolute favoriet is de Vacqueyras ‘Cellier des Princes’, een soepele, kruidige rode wijn van topkwaliteit met zachte tannines. En de prijs? Die is even zacht.’ ALDI-huissommelier Lieve Conard

2. Barolo DOCG voor € 15,99

Deze complexe wijn heeft een neus van gekonfijte pruim, rood fruit en specerijen. Hij smaakt heerlijk bij een pasta met truffel, geroosterd vlees, een stoofpotje, wild en gerijpte kazen.

‘Bijzonder in de selectie zijn enkele klassieke, gekende appellaties die ALDI dit eindejaar voor een scherpe prijs aanbiedt. Zo ontkurk je op een betaalbare manier grote klassiekers als Châteauneuf-du-Pape of Pomerol, maar ook onze nieuwe Côtes de Provence rosé of witte Vermentino Toscana.’ ALDI-huissommelier Lieve Conard

3. Châteauneuf-du-Pape AOP ‘Cellier des Princes’ voor € 17,99

Deze Châteauneuf-du-Pape kreeg de médaille d’Or Avignon. Hij bevat fijne aroma’s van rijp zwart fruit en een mooie kruidigheid. Geroosterd vlees, een stoofpotje, wild of karaktervolle kazen op het menu? Dan wil je ‘m zeker in je winkelkarretje leggen.

4. Pomerol AOC ‘Clos Saint Anne’ voor € 19,99

Deze merlot is robijnrood met ‘granaatrode schitteringen’, een zinnetje waarmee je zonder twijfel kan uitpakken aan de feesttafel. Hij heeft heerlijke aroma’s van vers fruit en kruidigheid. Hij kreeg niet voor niets de Médaille d’or de Lyon. Serveer ‘m bij rijke gerechten zoals gegrild rood vlees en rijpe kazen.

5. Côtes de Provence rosé voor € 7,99

Deze rosé is een ware primeur. Het is namelijk de allereerste roséwijn ooit in de feestselectie van ALDI. De elegante wijn uit de Provence met florale toetsen en fruitige aroma’s van kruisbes is perfect bij visgerechten en verfijnde gourmetmaaltijden.

6. Vermentino Toscana IGP voor € 5,99

Vis of zeevruchten op het menu? Dan schenk je deze witte vermentino met aroma’s van witte bloemen, tropisch fruit en citrus erbij.

7. Zuid-Afrikaanse schuimwijn Cap Classique voor € 9,99

Deze schuimwijn wordt gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’ en heeft aroma’s van tropisch fruit, appel, citruszeste en toetsen van brioche en amandel. Hij is lekker bij het aperitief, maar ook bij oosterse gerechten en visgerechten.

Begin je de avond graag met een bubbeltje? Bij ALDI vind je naast prosecco, cava of champagne nu ook een heerlijke Zuid-Afrikaanse schuimwijn. Klinken maar! ALDI-huissommelier Lieve Conard

Topkwaliteit verzekerd!

ALDI zorgt niet alleen met zijn wijnen voor heerlijke betaalbare feesten, maar ook met zijn huismerk Gourmet Finest Cuisine. Je shopt er dus echt alles voor de feesten, van heerlijke hapjes tot een lekker dessert. De rode draad? Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Hoe ALDI de hoge kwaliteit van al zijn wijnen garandeert? ‘We passen één gouden regel toe’, vertelt Lieve Conard. ‘We proeven blind.’ Voor elke wijnsoort die je in de winkel vindt, werden er soms wel tientallen geproefd! En die kwaliteit wordt door middel van willekeurige steekproeven (letterlijk) het hele jaar door bewaard.

De supermarktketen werkt bovendien niet alleen met grote, maar ook met kleinere wijnleveranciers samen. Ook dat is een bewuste keuze! De grote hebben een goed zicht op de grote trends in de wijnwereld, terwijl de kleine dan weer weten wat er gesmaakt wordt in de horeca. Een ideale mix! Zo biedt ALDI steeds de juiste flessen aan die bij de klant in de smaak vallen.

Daarnaast worden de wijnen ook regelmatig bekroond door experten. Zo kregen onder meer de Pomerol AOC ‘Clos Sainte Anne’, de Châteauneuf-du-Pape ‘Cellier des Princes’ en de Vacqueyras ‘Cellier des Princes’ een prestigieuze medaille. Hét ultieme bewijs van de hoge kwaliteit!

