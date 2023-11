Het juiste moment om (efficiënt) te beleggen, is ... nu!

Oorlogen en crisissen hebben nog nooit de stijging van de aandelenmarkt op lange termijn tegengehouden. Om hier optimaal van te profiteren, doe je er goed aan efficiënt te beleggen, zonder dat hoge kosten je rendement uithollen.

Moeten we een beurscrisis vrezen door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten? Welke beleggingsformules bieden je het beste rendement? Hoe kun je je pensioen goed voorbereiden? We zoeken het uit met Matthieu Remy, stichter en CEO van Easyvest.

Vormen de toenemende geopolitieke spanningen in Oekraïne, het Midden-Oosten en Armenië een somber voorteken voor beleggers?

Matthieu Remy: Los van de zware menselijke tol zijn de gevolgen van de recente conflicten op de markt beperkt gebleven. Dat is geen verrassing, want de invloed van geopolitieke gebeurtenissen op de beurs is doorgaans slechts tijdelijk. We hebben dit al kunnen vaststellen met de Brexit, de verkiezing van Donald Trump of de coronapandemie. De evolutie van de rentetarieven is in vergelijking daarmee veel doorslaggevender. Als de rente stijgt, zoals in 2022, worden de obligaties winstgevender en aantrekkelijker. De recente vertraging van de inflatie is echter veelbelovend en heeft zich al vertaald in een dalende tendens van de obligatierentes.

Is dus nu het juiste moment aangebroken om te beleggen?

Op de lange termijn is het altijd een goed moment om in aandelen te beleggen. Oorlogen, recessies, inflatie of epidemieën hebben de opwaartse trend nog nooit doen ontsporen. Statistisch gezien stijgen de beurzen twee van de drie jaar. Als je vandaag belegt, heb je dus dubbel zoveel kans op een goed jaar. Er is uiteraard nog steeds een risico dat je het verkeerde moment uitkiest. Als je dit risico wilt beperken en als je over een ruim beleggingskapitaal beschikt, kun je je beleggingen spreiden over een periode van twee à drie jaar. In de tussentijd loop je wel het risico om wat aan rendement in te boeten, wat eigenlijk de verzekeringspremie is tegen het risico van een slechte timing.

Corentin Scavée en Matthieu Remy, mede-oprichters van Easyvest.

Hoe kan ik doeltreffend beleggen?

We onderscheiden twee grote beheertypes. Klassiek beheer, bekend als actief beheer, streeft ernaar om het beter te doen dan het marktgemiddelde, met andere woorden de globale prestaties van de 9.000 beursgenoteerde ondernemingen in de wereld (zonder overlappingen, ontoegankelijke effecten en microkapitalisaties). Passief beheer bestaat erin te beleggen zoals de markt en is historisch gezien gemiddeld winstgevender gebleken, terwijl het ook een grotere diversificatie biedt. Die voordelen maken dit soort beheer steeds aantrekkelijker voor beleggers, zowel particulieren als professionals.

Hoe valt het superieure prestatieniveau van passief beheer te verklaren?

We moeten drie elementen in aanmerking nemen. Ten eerste halen de beleggers per definitie een gemiddeld prestatieniveau dat vergelijkbaar is met dat van de markt, wat historisch gezien zeer benijdenswaardig is. Ten tweede maakt een actief beheerd fonds meer kosten, onder meer om analisten en een beheerder in te huren. Na aftrek van de kosten is het gemiddelde rendement van een actief belegger dus lager dan het marktrendement. Ten derde is het vrijwel onmogelijk om te voorspellen welke actieve fondsen het in de toekomst beter zullen doen dan de markt. Gemiddeld doet slechts 15 % het twee jaar op rij beter dan de markt. Na vijf jaar is de verhouding slechts 1 %, wat in de buurt komt van louter toeval.

Welke producten lenen zich voor passief beheer?

Van oudsher is passief beheer nauw verbonden met ETF’s (exchange traded funds), letterlijk dus beursgenoteerde beleggingsfondsen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk en goedkoop worden verhandeld. Bovendien is de keuze enorm, omdat deze ETF’s allerlei benchmarkindices volgen, variërend van de MSCI World voor wereldwijde aandelen tot submarkten zoals de Bel 20 van Euronext Brussel. Er zijn ook ETF’s die obligatie-indices volgen, waardoor het mogelijk wordt om een totale portefeuille samen te stellen.

Kun je makkelijk beleggen voor je pensioen met ETF’s?

Ze vormen een heel praktisch instrument om een reserve op te bouwen voor je pensioen. Een van de voordelen van een ETF is dat je relatief beperkte bedragen kunt beleggen. Je kunt dus eerder beginnen met sparen en zo je spaarinspanning aanzienlijk verminderen. Enerzijds heb je meer tijd om het gewenste bedrag te bereiken. Anderzijds levert het belegde kapitaal naar verwachting tijdens een langere periode rendement op.

Welk advies zou u geven aan iemand die wil beleggen met het oog op zijn pensioen?

Allereerst: begin vroeg. Ten tweede raad ik aan om te profiteren van fiscale voordelen, zoals pensioensparen of de IPT voor bedrijfsleiders. Mijn derde advies is om een plan op te stellen en je eraan te houden (blijven beleggen, geen kapitaal opnemen om een uitgave te financieren ...). Om te achterhalen hoeveel je precies moet sparen, is het zeker een goed idee om onze gratis Easyvest-app te downloaden. Met slechts één klik kun je via die app al je wettelijke, aanvullende en persoonlijke pensioenregelingen automatisch samenvoegen en je financiële doelen vaststellen. De app bepaalt vervolgens het bedrag dat je elke maand moet sparen om die doelen te bereiken.

Kunt u Easyvest kort aan ons voorstellen?

Easyvest is een vermogensbeheerder die werd opgericht in 2016. We bieden beleggings- en pensioenplannen op basis van passief beheer. We beheren momenteel ongeveer 120 miljoen euro voor meer dan 2.000 klanten met zeer uiteenlopende profielen. Onze filosofie is om met behulp van de nieuwe technologieën iedereen in staat te stellen doeltreffend te beleggen. Dit valt duidelijk in de smaak van onze klanten, gezien hun positieve beoordelingen op Trustpilot.