Hoor, zie, voel, proef, ruik… beleef het échte Kempengevoel met al je zintuigen!

Kom naar de Kempen. Leg al je zintuigen in de watten en beleef gegarandeerd een onvergetelijke trip. Daar heeft de Kempen alles voor in huis.

Stille Kempen? Absoluut. De regio telt de meeste stiltegebieden van Vlaanderen. Hoor je eigen voetstappen, de tjiftjaf en kabbelende stroompjes. En vooral géén wekker.

Smakelijke Kempen? Zè ma zeker. Proef appels, tripel en ander streeklekkers. Eigenhandig geplukt, gebrouwen of vakkundig bereid door een getalenteerde chef.

Verkwikkende Kempen? Zonder twijfel. Ruik échte boslucht, de geur van versgebrande koffiebonen, ambachtelijke biershampoo en de ontluikende herfst.

Felle Kempen? Meer dan ooit. Zie hoe 50 tinten groen en blauw het landschap kleuren. En de zon. Heel veel zon. Hier groeien niet voor niks de grootste pompoenen.

Hartverwarmende Kempen? Dat merk je meteen. Voel regen op je kruin, de gastvrijheid van de locals en je zijdezachte huid na een regendouche met lavendelzeep.

Kom af voor het échte Kempengevoel. Voor de kleine gelukjes. Stof voor heerlijke verhalen, die je blijft vertellen.

Klik op een icoontje en geniet met al je zintuigen van de Kempen!

HOREN

Tel luidop de sterren vanuit je boshuisje. Hoor hoe het vuur in de houtkachel knettert. Of ga samen met je (klein)kids en de hond op zoek naar jullie Kleine Netemomentje.

LOGEREN | In het bos daar staat een huisje

Ontvoer je lief voor een lastminute verblijf in het Brechts Boshuisje en kruip samen voor het haardvuur. Of prik alvast een zomers weekend met je lievelingsmensen en droom nu al van een gezellige barbecue. In deze zelfgebouwde houten chalet lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Hier maken deadlines en haast plaats voor rust en qualitytime met elkaar. Zelfs de hond mag mee. Ga zeker eens op ontdekking buiten de omheinde tuin, want daar wacht fiets- en wandelwalhalla De Brechtse Heide.

DOEN | Waterwetenschap

Hidrodoe Herentals © Hidrodoe

De Vallei van de Kleine Nete zit vol kleine gelukjes. Kom picknicken langs het water, spot de vissen die via de vistrap stroomopwaarts zwemmen en zoek het verschil tussen juffers en libellen. Het audiowiel op het interactieve infobord bij Hidrodoe in Herentals zet je op het juiste spoor. Genoten van dit Kleine Netemomentje? Hou het gevoel wat langer vast met een bezoekje aan het waterdoecentrum. Bewonder de indoorrivier, maak zelf wolken en experimenteer erop los in het aquastation. Leuk in elk seizoen!

KEUKEN | FavoRISO lunchplek

Riso © Stad Turnhout

Breng een bezoekje aan het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout en bewonder de technieken en drukpersen waarmee speelkaarten vroeger gemaakt werden. In het moderne Fablab2300 pronkt ook een risoprinter. Een bron van inspiratie voor het gloednieuwe museumcafé RISO, waar je lekkere koffie, sapjes, bier, natuurwijn en cocktails slurpt. Stil je knorrende maag met een blik op de verrassende kaart en spits voor je vertrekt nog een laatste keer de oren. Met een beetje geluk hoor je op de achtergrond de historische drukpersen van het museum in volle actie.

PROEVEN

Lust jij graag een bakje roosterverse koffie, een pittig streekbiertje of huisgemaakte pannenkoeken? Dan kan je het niet beter treffen dan in de Kempen. Laat het smaken!

LOGEREN | Voor bourgondiërs

Hotel De Jachthoorn © De Jachthoorn

In Hotel De Jachthoorn in Hoogstraten ontwaak je met de geur van versgebrande koffiebonen. Want op het gelijkvloers van dit stijlvol gerenoveerde herenhuis huist een bistrobar met eigen koffiebranderij. Aan het ontbijtbuffet proef je verse aardbeien, vleeswaren uit de eigen slagerij, in Hoogstraten gerookte zalm en meer streekproducten. Alsof dat nog niet genoeg was, smul je in de friterie van de lekkerste frieten, aardappelkroketten en huisgemaakte satés. Alles wat een fijnproever maar kan wensen onder één dak. Droombestemming!

STREEKLEKKERS | Ppprijswinnend streekbier

Swiekes Tripppel © Swiekes

Zet je lippen aan een Swiekes Tripppel, een Oud-Turnhouts streekbier met een Pittig, Puur en Power karakter. Die extra P is dus zeker en vast verdiend! Dit stevige bier heeft een alcoholgehalte van 8,5% en werd vernoemd naar de bijnaam van de hobbybrouwer. Swiekes Tripppel zag in 2018 voor ‘t eerst het licht in de thuisbrouwerij van Marc Swinnen. Ondertussen vloeit dit gerstenat uit de brouwketels van brouwerij Het Nest in Oud-Turnhout en won het twee gouden medailles. Je drinkt deze eigenzinnige tripppel trouwens uit een glas van hetzelfde kaliber, Den Emmer.

KEUKEN | Wees gegroet, Gloria

Koffiebar Gloria © Toerisme Provincie Antwerpen

Hou je van gezellige koffiehuisjes? Haal je hart op aan Koffiebar Gloria in Herentals. Barista Lien verwent je smaakpapillen met cappuccino’s, gemberlimonade, frikadellen met krieken, de lekkerste taarten en pannenkoeken all day long. Allemaal huisgemaakt met verse producten.

De religieuze naam komt niet uit het niets. Deze koffiebar in de Nonnenstraat was ooit de pastoriewoning van de Zusters Franciscanessen. Tijdens de renovatiewerken bleven de cementvloer, houten kast en foto’s van de nonnetjes behouden. Met de zegen van de zusters opende Lien in 2016 de deuren van het gerenoveerde pand. Hallelujah!

RUIKEN

De Kempen verwent je reukorgaan het hele jaar door. Van de appelbloesems in het voorjaar tot warme kaneelgebakjes en slow coffee in de herfst. Snuif de sfeer op met volle teugen en geniet van deze verkwikkende kleine gelukjes.

DOEN | Oep de mert in Hèrtals

Donderdag, vrijdag en zondag is het marktdag in Herentals! Op de wekelijkse markten wijst je neus je de weg naar versgeplukte bloemen, heerlijke kazen, het sappigste vlees en kraakverse groenten en fruit. Verdwaal tussen de kraampjes en ga naar huis met een boeketje asters, ambachtelijke geitenkaas of een nieuwe handtas. Gewoon wat slenteren, een klapke doen en koffie drinken kan natuurlijk ook.

STREEKLEKKERS | Appelfestijn

© Appelen Roes

Bij Roes draait alles om één ding: fruit dat barstensvol smaak zit. In de boomgaard in Oud-Turnhout worden appels, peren en kersen geplukt op het perfecte moment – niet te vroeg, niet te laat, 4 plukmomenten boom per boom. Alleen zo krijg je dat sappige kraken bij de eerste hap, die frisse zoet-zuurbalans waar je meteen zin van krijgt en het sap zo uit je mond loopt.

De boomgaard van Appelen Roes in Oud-Turnhout is 27 hectare groot – dat zijn 54 voetbalvelden. Alles wordt met de hand geplukt en gesorteerd en in een handomdraai ligt het fruit in de hoevewinkel, pal naast de boomgaard. In hun hoevewinkels in Oud-Turnhout, Herentals en Zoersel (Schilde) worden streekproducten samengebracht in een echte smaakwinkel: zelfgeperst appelsap, dieprode kersen, smeuïge appelbloesemhoning, huisgemaakte producten én lekkers van collega-ambachtslui uit de Kempen met dezelfde passie voor smaakvolle producten.

KEUKEN | Fan-tatí-sch lekker

© Tati Coffee Roasters

Bij Tatì weten ze als geen ander wat kleine gelukjes zijn. Alles begon met Tatì Coffee Roasters in Turnhout, een microbranderij voor specialty coffee. Al snel kwam het aroma van de huisblend ook uit Bistro Tatì, recht tegenover de branderij. Hier bestel je bij je slow coffee ook verse broodjes, salades, pasta’s, scones en taartjes. Nog plaats voor een ijsje? Kuier dan naar de overkant en kies uit de koeltoog van Tatì Crême jouw favoriete gelato. Wil je het Tatì-gevoel thuis evenaren? Sla nog snel een voorraad huisgebrande koffiebonen in.

VOELEN

Geniet van de verse koffie, het lekker eten en de zijdezachte handdoeken. Neem een stukje Kempen mee naar huis, in de vorm van een stuk zeep bijvoorbeeld en houd je vakantiegevoel wat langer vast.

STREEKPRODUCT | Zen met TRAPP

TRAPP Zepen © Abdij OLV van Nazareth

Ervaar het Kempengevoel in je eigen badkamer met de ambachtelijke zepen van de zusters trappistinnen in Brecht. Die haal je in hun bescheiden abdijwinkel aan de abdij, te midden van de Brechtse Heide. Handzeep met een vleugje Westmalle Dubbel, shampoo met goudsbloem, douchegel met lavendel uit de kloostertuin … De TRAPP verzorgingsproducten worden volgens eigen recept door de zusters gemaakt. Het superzachte badlinnen komt dan weer rechtstreeks uit hun weefatelier.

KEUKEN | Zon op je bord

Toast © Toast Hoogstraten

Bij Toast in Hoogstraten voel je je de koning(in) te rijk. Dat heeft alles te maken met de goede zorgen van gastvrouw Kathy. Maar toch ook een beetje met het stijlvolle interieur van deze ontbijt- en lunchplek. Doe alsof je thuis bent in het herenhuisgedeelte of neem plaats aan een tafeltje in de art deco serre. Héérlijk met de herfstzon op je snoet. En dan hadden we het nog niet over de menukaart. Van al dat lekkers word je instant blij: flensjes met smeuïge karamel, pink mocktails, focaccia met mozzarella en parmaham … Sip van je homemade icetea met verrassende garnituren en waan je zo weer op vakantie. Smaakt naar meer? In het herenhuis kan je ook overnachten en langer genieten van al dit lekkers.

DOEN | De kinderschrik van Turnhout

Familiewandeling © Stad Turnhout

Altijd al willen weten hoe een muizensnoet, paar ezelsoren of konijnenstaart voelt? De Achturenmoeier betovert met plezier kleine spruiten die na 20 uur nog wakker zijn. Wedden dat de adrenaline door die kleine lijfjes giert als je vertelt over de zwarte cape, scheve tand en harige armen en benen van deze heksachtige vrouw? Gelukkig voor jouw (klein)kids is ze het beu om kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Tijdens de gloednieuwe familiewandeling in Turnhout gaan jullie op pad met een paaitasje vol materialen die de Achturenmoeier zelf leuk vond als kind. Het wandelboekje en de audiofragmenten zetten jullie op het goede spoor.

ZIEN

Volg samen de bochten van de Kleine Nete. Boek een tafeltje voor twee en verdrink in elkaars ogen. Of tetter bij met een streekbiertje. Welke uitstap je ook plant, in de Kempen krijg je alle tijd en ruimte om elkaar écht te zien.

WANDELEN | Gallo-all-the-way

Ontdekkingstocht Herentals © Toerisme Provincie Antwerpen

Sta je tijdens je Ontdekkingstocht in Herentals oog in oog met een beestig grote krullenbol? Dat is vast een nieuwsgierig gallowayrund. Deze schattige grazers onderhouden natuurgebied De Hellekens. Zie je ze liever vanop een afstand? Dan kan vanop het uitkijkplatform. Van daaruit zie je ook de meanders van de Kleine Nete. Die werden in ere hersteld, zodat het water weer helemaal zijn eigen ding kan doen. Dat vinden de vissen helemaal top. Neem maar een kijkje aan de vistrap. Andere blikvangers op deze route van 8,5 kilometer zijn de nieuwe voetgangersbrug, het begijnhof en de Toeristentoren. Deze wandeling combineert het Herentalse erfgoed, de Kempense Heuvelrug én de vallei van de Kleine Nete. Een echte aanrader dus!

DOEN | Degusteren in hogere sferen

High Beer Priorij Corsendonk © Corsendonk Hotels

Een zondags tripje dat nét dat tikkeltje specialer is? Daarvoor trek je de eerste zondag van de maand naar Priorij Corsendonk in Oud-Turnhout. Geef je ogen de kost in de renaissancetuin en de kapittelzaal en zet je klaar voor de High Beer: een culinaire ontdekkingsreis met 5 seizoenshapjes en proefbieren van verschillende brouwerijen, vakkundig geserveerd door de biersommelier. Geen bierliefhebber? Kies voor de foodpairing met huiswijnen of non-alcoholische bieren. Gluur tussen het proeven door naar de architectuur van het 14e-eeuwse klooster. Wauw!

KEUKEN | Neusje van de zalm

Resto136 © Toerisme Provincie Antwerpen

In Resto 136 in Hoogstraten, een statig herenhuis met blauwe gevel, heten chef Niels en gastvrouw Laura je welkom. Binnen wachten een chique parketvloer, een modern interieur en een eyecatching open keuken. De apéro staat al klaar: de 136 gin op basis van jeneverbes, kaffir, bergamot en limoengras zet de toon van je culinaire beleving. Op het menu staan seizoensproducten, nauwkeurig geselecteerd en met veel liefde bereid door de chef. Goed voor een 13,5/20 in de Gault&Millau. Lange Katrien, zoals de locals de Sint-Katharinakerk noemen, zwaait je uit en waakt over de nacht. Slaapwel!

Genoeg gedroomd. Plan nu je trip naar de Kempen en geniet met al je zintuigen.