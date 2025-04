Horen, zien, voelen, proeven en ruiken: plan nu een tripje naar de Kempen en geniet met ál je zintuigen

Dauwtrippen langs de Nete, proeven van lokaal lekkers, de geur van dennen opsnuiven en luisteren naar de stilte. In de Kempen geniet je zonder filters en komen al je zintuigen tot leven. Ready to feel it?

De Kempen is dé feelgood bestemming bij uitstek. Goed voor een energieboost en een humeuropkikker. Logisch, want hier regeert het goeie leven. In alle rust bovendien. De ultieme kans dus om al je zintuigen te resetten.

In de Kempen hoor je de stilte, proef je van lokaal lekkers, zie je een duintop in het binnenland, ruik je de lente en voel je hoe de eeuwen hier hun sporen nalieten. Voeg daarbij het indrukwekkende decor van bossen, duinen en heide, perfect voor offroad avonturen, de stiltegebieden waar je jezelf helemaal oplaadt en de eindeloze plassen, meren en rivieren en je hebt een landschap dat je verbaast met honderden wow-momentjes.

Op je dauwtrip langs de boorden van de Kleine Nete, je fietstocht langs eeuwenoude abdijen of tijdens je packraftavontuur op een van de vele kanalen. Hier draait alles om dat pure buitengevoel. Je zult versteld staan hoe snel je jezelf verliest in de natuur. Of je nu kiest voor een microavontuur of je grenzen spectaculair verlegt, je zintuigen zullen je constant verrassen. Slaap in een gepimpte pipowagen of in een statig herenhuis, duik de wilde natuur in of snuif de sfeer op in charmante stadjes – in de Kempen worden al je zintuigen in de watten gelegd. Waarom nog wachten?

Klik op een icoontje en geniet met al je zintuigen van dat ultieme Kempengevoel!

www.kempen.be

HOREN

Van serene stilte tot twee steracteurs die je een spannend verhaal influisteren: in de Kempen worden je oren keer op keer verrast.

Muzikale oase: Bar Muza in Lier

Nood aan een pauze met een muzikale toets? Strijk dan neer bij Bar Muza. Dit is ongetwijfeld een van ’s lands leukste plekken om voor of na de muziekles een hapje te eten of een gezond drankje te drinken. En zelfs wie niet toonvast zingt, is welkom. Een muzikale oase in de stad dus, compleet met een fijne tuin en een leuke speelhoek. En ook je oren worden gestreeld, want er staan geregeld concerten, workshops of theatervoorstellingen op het programma in de aanpalende Podiumacademie.

Betoverend: het (audio)verhaal van Leysa van Grobbendonk

Koen De Bouw en Evelien Bosmans fluisteren je het verhaal in van het verdwenen kasteel van Grobbendonk. Hier wonen Leysa en haar vader, ridder Nicolaas. Zij wil de Grobbendonkse natuur verkennen, hij houdt haar al jaren met veel liefde en evenveel smoesjes binnen de muren van dit vervallen kasteel. Tot Bever Bas zich een weg door het kasteelhout knaagt en Leysa de weg wijst naar een geheime gang onder het kasteel. Misschien wel haar weg naar buiten? Dit betoverende audioverhaal is de ideale voorbereiding op de kinderwandeling Het Ruige Ridderpad die het centrum van Grobbendonk verbindt met de site van de Kasteelhoeve.

Genieten van rust: de abdij van Tongerlo

Abdij van Tongerlo © Toerisme Provincie Antwerpen

Op zoek naar de ultieme rust? Dan ben je bij de abdij van Tongerlo aan het juiste adres! Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelre een deel van zijn land in Tongerlo aan de norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen voor de stichting van een abdij. Vandaag leven, bidden en werken hier nog steeds volgelingen van Sint-Norbertus. De abdij werd door de eeuwen heen gebouwd en verbouwd, dat merk je aan de verschillende invloeden die je kunt spotten in de architectuur. Hou zeker even halt op het binnenplein en geniet van de stilte en de rust die hier hangt.

PROEVEN

In de Kempen proef je van klein en groot geluk, van een lokale picknick tot gastronomische rooftops. Een echt festijn voor je smaakpapillen, dus.

Logeren & dineren: gastronomisch arrangement Corsendonk Turnova & Hert in Turnhout

Hert Turnhout © Hert

Wanneer een viersterrenhotel en een sterrenrestaurant de handen in elkaar slaan, onstaat pure magie. En het mooiste? Ze liggen vlak bij elkaar. Een paar meter wandelen en dan heel wat meters stijgen, want restaurant Hert bevindt zich op de 18de verdieping van de Turnovatoren met een adembenemend panorama over de stad. De culinaire kunstwerkjes op je bord zorgen voor een unieke smaakbeleving. Chef Alex Verhoeven en zijn team serveren een pure keuken terwijl je live meekijkt. Daarna hoef je alleen nog maar naar beneden te zweven en je te nestelen in zachte lakens. Proeven, voelen, zien, al je zintuigen komen hier aan bod!

Proeven van het seizoen: Resto 136 in Hoogstraten

In de hoogste regionen van de Hoogstraatse gastronomie, daar bivakkeert Resto 136. Chef Niels maakt met zijn seizoensgerechten dan ook furore in de Kempen en Laura ontvangt je met een warme lach. Twee gepassioneerde trendsetters die tuk zijn op vakmanschap én aparte smaaksensaties. Proef zeker hun huisgemaakte gin 136 als aperitief. Kwestie van je smaakpapillen eens écht te verwennen.

Pure keuken: Repertoire in Herentals en het Zuiderhuis in Herentals

Een uitstapje naar het Netepark of Hidrodoe op de planning staan? Passeer dan zeker even bij restaurant De Repertoire. Proef van een eerlijke, pure keuken waar kwalitatieve producten centraal staan. Denk aan Postels rund, Kempense Holsteiner en ‘label rouge’ boerderijkip. Ook de kinderen eten hun buikjes rond met een hamburger met frietjes of ‘Hertals fried chicken’.

Op zoek naar een gezellige plek buiten Herentals? Ontdek het Zuiderhuis in Noorderwijk! Hier draait alles om smaak en beleving. Spring binnen voor een heerlijke lunch, een verfrissend drankje of maak er een lange sfeervolle avond van met vrienden. Een fijne brasserie met lekker eten en een goed glas wijn aan leuke prijzen. Proef het Zuiden, dicht bij huis.

Online te reserveren: Picknick Dagbreek in Westerlo

Picknickkast Westerlo

Je houdt wel van picknicken, maar je hebt geen zin om een halve verhuis op poten te zetten? Geen nood! Toerisme Westerlo en Dagbreek bedienen je op je wenken. Je reserveert je droompicknick online en op het afgesproken moment staat die klaar in de picknickkast in de tuin van Toerisme Westerlo. Proef van zelfgebakken brood, tapenades, kwark met huisgemaakte compote, een vers fruitslaatje, een frisse salade en nog meer van dat lekkers. Alles seizoensgebonden en met liefde bereid. Zelfs het tafellaken is voorzien. Zet je aan de picknicktafel en geniet met je voeten in het gras. Ga achteraf nog even piepen in de streekproductenshop, misschien bots je er wel op een lekker dessertje of een leuk souvenir.

RUIKEN

De geur van verse koffie, een zweempje basilicum of de lente die in de lucht hangt. In de Kempen ruikt het naar vakantie en intens genieten. Je neus wijst de weg.

Fris ontwaken: B&B Fragaria in Hoogstraten

B&B Fragaria kamers Hoogstraten

Wakker worden tussen vers gewassen lakens die ruiken naar waspoeder, buitenstappen en op je blote voeten in het gras de geur van de lente opsnuiven. Daarna heerlijk douchen en aanschuiven voor een zalig ontbijt. Klinkt als dé perfecte ochtend. En in de tuinkamer van B&B Fragaria is dat de standaard. Je zwiert de ramen open en kunt zachtjes op je privé terras in de zon opladen voor een nieuwe dag. En dat allemaal op een boogscheut van het levendige centrum van Hoogstraten.

Het boederijleven opsnuiven: Vakantiewoningen Den Akker in Mol

Vakantiewoning Den Akker Mol © Toerisme Provincie Antwerpen

Bij de familie Heurckmans wordt overnachten op de boerderij een echte belevenis. Ze toverden een loods om tot sfeervolle vakantiewoningen, geschikt voor 4 tot 12 personen. En als je ze allemaal boekt? Dan logeer je hier met maar liefst 30 gasten! Er is ruimte zat, Den Akker wordt omringd door 17 hectare akkers, vol met maïs, aardappelen en geurige kruiden. Spring op de tractor, raap verse eitjes en snuif de heerlijke geuren van basilicum en koriander op. Fietsers kunnen hun fiets laten blinken in de bike wash, kids ravotten in de vele speelhoeken en hobbychefs knippen verse kruiden à volonté.

De geur van lekkers: KolorKaffee in Geel

Een knalrode gevel pal in het centrum van Geel. Laat het duidelijk zijn: KolorKaffee valt niet te negeren. Gelukkig maar, want de geur van verse koffie (afgewerkt met melk van de boer), frambozencrumble, tiramisu en appelamandelcake waait je hier tegemoet. ’s Zomers drink je koude koffiedrankjes op het ommuurde terras, ’s winters geniet je gezellig binnen.

VOELEN

Voel het zachte bedlinnen van een stijlvolle B&B op je huid of laat de adrenaline door je lijf gieren terwijl je de code van de burgemeester kraakt. In de Kempen lééf je!

Voel je de koning te rijk: B&B Het Wevershuis in Herentals

Dit prachtige herenhuis uit 1880, centraal gelegen en volledig gerenoveerd, straalt sinds 2024 weer in het hart van Herentals. Hier slaap en vergader je in stijlvolle kamers en geniet je van een heerlijk ontbijt en meer. Van de marmeren vloer in de imposante hal tot de gladgewreven trapleuning en het zachte linnen – je voelt hier overal pure luxe.

Een belevenis: Het Kabinet van de Burgemeester in Mol

Het vroegere kabinet van de burgemeester in ’t Oud Gemeentehuis kreeg een complete make-over en is nu een interactieve belevingsruimte. Stap binnen en duik recht de hoogdagen van de witzandontginning in op het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw. In pure escaperoom-stijl los je raadsels op met spannende spelletjes en kraak je de code van de burgemeester. Voel de spanning stijgen en ontdek spelenderwijs waarom Mol vandaag zo’n toeristische hotspot is.

ZIEN

Overdag trakteer je je ogen op een flinke portie cultuur, ’s avonds weet je niet waar eerst kijken in een stadshotel met oosterse vibes. De Kempen blijven verrassen!

Geef je ogen de kost: De Bouwelhoeve in Grobbendonk

Thuiskomen op een hoevedomein. Je doet het in De Bouwelhoeve. Want eens aangekomen, hoef je deze plek niet meer te verlaten. Alles is er immers! Logeren doe je in de gerenoveerde oude stallingen, met drie studio’s en twee gastenkamers. En al die gasten schuiven daarna enthousiast aan in de brasserie in de gerestaureerde schuur. Of ga je voor een ambachtelijk hoeve-ijsje? Met je voeten in het gras of toch liever op de binnenkoer? Tijd om te genieten en je ogen de kost te geven!

Oosterse vibes: Guzy in Lier

Guzy – Lier

Wie naar de Kempen afzakt, moet uiteraard door de ‘poort der Kempen’. En die eer mag Lier opstrijken. In deze historische stad kun je makkelijk een weekendje verpozen en Guzy is daarbij je ideale uitvalsbasis. Te vinden in de belangrijkste winkelstraat, vlak bij het stadhuis en de Zimmertoren, en zowel crèmerie, broodjeszaak als hotel. Hier tik je dus een rijk belegde clubsandwich én een ijsje én een huisgemaakt matcha cookie op de kop. De oosterse vibes zijn een lust voor het oog en doen je even twijfelen of je wel écht in Lier beland bent.

Sportieve vibes: Lissenvijver Adventures in Geel

© Sport- en recreatiecentrum Lissenvijver

Het mooiste activiteiten- & recreatiedomein van België, dat wil Lissenvijver Adventures zijn. Hier kan je moeiteloos je grenzen verleggen. Mountainbiken, minigolfen, boogschieten, squashen, indoorskiën, boogschieten, schaatsen, trampolinespringen of wandelen. Het kan allemaal. Wil je wel eens zien wie van je groep de grootste winnaarsmentaliteit heeft? Kies dan voor een groepsactiviteit en ga voor survival, paintball, cocktailgames of lasershooting. Wie er ook wint, iedereen kijkt hier zijn ogen uit!

Een blik op de wereld: de Warande in Turnhout

De Leefkamer Turnhout © De Leefkamer

Wie een graantje cultuur wil meepikken, gaat naar Turnhout. In de voormalige tuin van het kasteel ligt immers een van Vlaanderens grootste cultuurhuizen: de Warande. Vroeger een rustpunt in de stad, nu een bruisende culturele hotspot. Jong of oud, iedereen is welkom. Het hele jaar door kijk je hier naar allerlei kunsten, maar net zo goed spreek je er af voor een gezellige babbel. En voor een smakelijke pauze stop je onderweg naar het station bij De Leefkamer. In deze trendy lunch- en winebar zie je gastvrouw Wendy in de keuken staan. De plek om lekker te lunchen, koffie te drinken of wijntjes te sippen in hartje Turnhout.

Plan nu een tripje naar de Kempen en geniet met al je zintuigen.