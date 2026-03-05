Leef voluit, ook in de menopauze

Opvliegers, nachtelijk zweten, vermoeidheid, onverwacht urineverlies… Elke vrouw beleeft de menopauze anders. En omdat de klachten soms jarenlang kunnen aanhouden, is gerichte ondersteuning geen overbodige luxe. Gelukkig bestaat er vandaag een niet-hormonale oplossing die overgangsklachten op een doeltreffende en veilige manier kan helpen verlichten.

De menopauze markeert het einde van de vruchtbare levensfase. De werking van de eierstokken neemt af en de menstruatie blijft definitief weg. Door de daling van oestrogeen en progesteron moet het lichaam zich aanpassen aan een nieuwe hormonale balans, wat gepaard kan gaan met uiteenlopende lichamelijke en emotionele veranderingen.

Veelvoorkomende klachten zijn opvliegers, nachtelijk zweten, slaapproblemen, stemmingswisselingen en vermoeidheid1. Ook spier- en gewrichtsklachten, hartkloppingen, een verminderd libido, vaginale droogheid en urineverlies kunnen geregeld voorkomen. Vooral dat laatste heeft vaak een grote impact: ongewild urineverlies treft naar schatting 45% van de Europese vrouwen2 en beïnvloedt bij 64% van hen het zelfbeeld3. Toch blijft het onderwerp voor veel vrouwen moeilijk bespreekbaar.

Ondersteuning die bij jou past

Gelukkig kunnen menopauzale klachten worden aangepakt. Een gezonde levensstijl vormt de basis: evenwichtige voeding, voldoende bewegen en bewuste omgang met alcohol en cafeïne dragen bij tot het algemene welzijn. Sommige vrouwen kiezen, in overleg met hun arts, voor hormoonsubstitutietherapie (geneesmiddel op voorschrift), al is die aanpak niet voor iedereen aangewezen. Daarom gaan steeds meer vrouwen op zoek naar een niet-hormonaal alternatief zoals Sérélys.

Waarom kiezen voor Sérélys?

Sérélys 4 is een klinisch bewezen voedingssupplement van natuurlijke oorsprong. Dankzij het gepatenteerde, actieve bestanddeel PureCyTonin®, een gezuiverd pollenextract, helpt het product bij opvliegers en tijdelijke vermoeidheid.

is een klinisch bewezen voedingssupplement van natuurlijke oorsprong. Dankzij het gepatenteerde, actieve bestanddeel PureCyTonin®, een gezuiverd pollenextract, helpt het product bij opvliegers en tijdelijke vermoeidheid. Voor vrouwen die een goede blaasfunctie en normale urinestroom wensen te ondersteunen, kan Sérélys INCO5 helpen dankzij zijn ingrediënten. Het product bestaat uit een exclusieve mix van UriCyTonin®, pompoenpitextract en vitamine E.

Sérélys en Sérélys INCO zijn zonder voorschrift verkrijgbaar bij uw apotheker.

68% minder opvliegers*

62% minder nachtelijk zweten*

56% minder vermoeidheid*

