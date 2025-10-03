Les Jardins de la Molignée, een paradijselijk hoekje tussen Namen en Dinant

Halverwege tussen Namen en Dinant viert het hotel Les Jardins de la Molignée**** dit jaar zijn 25e verjaardag. Dit charmante viersterrenhotel, genesteld in een groene omgeving, combineert comfort met respect voor de natuur en blijft dankzij voortdurende renovaties en moderne accenten steeds vernieuwend.

Het complex is ideaal gelegen aan de samenvloeiing van de Maas en de Molignée en vormt het perfecte vertrekpunt om de natuurlijke, historische en culturele schatten van de regio te verkennen: abdijen, RAVeL-wandelingen, ruïnes, grotten, kastelen en pittoreske dorpjes liggen op slechts enkele minuten afstand.

Met 52 gerenoveerde, comfortabele en met zorg ingerichte kamers biedt hotel Les Jardins de la Molignée alles wat je nodig hebt voor een tijdloze vakantie. Voor wie op zoek is naar ontspanning wacht de welllnessruimte met verwarmd binnenzwembad, sauna, jacuzzi...

Een absolute aanrader is de Brasserie du Moulin, een emblematische plek in de regio die in een nieuw jasje werd gestoken. Hier geniet je van royale gerechten op basis van lokale producten, in een elegant decor. Op het ruime zuidgerichte terras, met zicht op het water, is het heerlijk aperitieven of napraten bij een streekgerecht na een dag vol ontdekkingen.

Nieuw is ook de Salle du Moulin, een moduleerbare evenementenruimte die plaats biedt aan maximaal 100 personen, perfect voor bruiloften, seminaries of intieme feesten in een setting die authenticiteit en verfijning moeiteloos combineert.

Tussen rust, natuur en persoonlijke service is hotel Les Jardins de la Molignée een oase van elegantie in het hart van Wallonië.

Rue de la Molignée 1

5537 Anhée

082/61.33.75

reception@jardins.molignee.com

https://jardins.molignee.com