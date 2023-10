Luxueuze ontdekkingscruise naar het ongerepte Alaska

Alaska staat hoog op het lijstje van natuurliefhebbers. Toch hoef je daar niet per se pittige trektochten voor over te hebben. Ook met een luxecruise kun je de schoonheid van dit verre noorden ervaren en wilde dieren spotten. Reis mee met Holland America Line naar prachtige plaatsen, ontdek de rijke cultuur en ga mee op avontuurlijke excursies.

Als je maar één woord krijgt om Alaska te beschrijven, kom je ongetwijfeld uit bij wildernis. In deze grootste Amerikaanse staat heeft de natuur nog alle plaats om ongerept te zijn. Dat geldt net zo goed voor de immens lange kustlijn: in de eindeloze mozaïek van fjorden en eilanden ontmoeten bergen, gletsjers, bossen, moerassen en hun bewoners elkaar. Een cruise langs die grillige kust is dan ook de beste manier om onvergetelijke natuurervaringen te beleven.

Holland America Line is als geen ander vertrouwd met Alaska. De cruisemaatschappij vaart al tientallen jaren naar deze bestemming: ze kennen de mooiste gletsjers, de beste vaarroutes en interessantste activiteiten. Vooral de 14-daagse exploratiereis in mei 2024 met het verfijnde schip Nieuw Amsterdam is een aanrader. Je vertrekt vanuit Vancouver voor een trip die je een flink stuk verder naar het westen brengt dan de meeste Alaskacruises: tot aan de Kodiakeilanden en de stad Anchorage. Dat betekent meer tijd om van de adembenemende natuur te genieten en meer kans om dieren in hun natuurlijke habitat te zien. Mét alle luxe die bij een premium cruise hoort.

Onwerkelijk mooi decor

Eén ding is nu al zeker: je zult nooit uitgekeken raken op de landschappen van dit noorden. Besneeuwde bergen, weelderige bossen en fjorden met grijsgroen gletsjerwater wisselen elkaar voortdurend af, als in de allermooiste natuurfilm. Bovendien herbergt Alaska enkele van de meest indrukwekkende gletsjers ter wereld. Je vaart onder meer langs zilveren watervallen in de smalle Endicott Arm-fjord tot aan de majestueuze Dawes-gletsjer. Misschien hoor je de glinsterende blauwe reus wel grommen, wanneer een stuk ijs op het punt staat om af te breken en in zee te storten. Overweldigend wordt het in elk geval.

Kodiakberen en adelaars

In het uitgestrekte Alaska zijn uiteraard heel wat wilde dieren thuis: van elanden en otters tot papegaaiduikers en de iconische Amerikaanse adelaar (‘bald eagle’), die in zoveel emblemen, logo’s en verhalen voorkomt. Maar de bekendste bewoners zijn natuurlijk beren: zowel zwarte en bruine beren als grizzly’s hebben het er prima naar hun zin. Op de Kodiakeilanden kun je zelfs een kolossale ondersoort van de bruine beer zien. Staand op zijn achterpoten torent een volwassen mannelijke Kodiakbeer soms wel drie meter boven zijn omgeving uit.

Walvissen en orka’s

Nog een voordeel van een langere exploratiereis: je hebt meer kans om onderweg walvissen en dolfijnen te zien. Bultruggen, orka’s, witte dolfijnen (‘beluga’s’) en blauwe vinvissen – de grootste dieren op aarde – komen graag naar de koude voedselrijke kustwateren rond Alaska. Een verrekijker is dus geen overbodige luxe, als je de dieren en hun hoge ademwolken goed wilt bekijken.

Boeiende steden

De cultuur van het afgelegen Alaska is verrassend divers. Het pittoreske Ketchikan, met zijn kleurrijke paalwoningen en historische totempalen, laat je kennismaken met de inheemse cultuur. In en rond Skagway getuigen oude saloons van de hevige goudkoorts die hier in 1896-1899 woedde. Stops zijn er ook in Homer, bekend voor zijn heilbotvissers, en in de verfijnde hoofdstad Juneau. Verder staat Anchorage op het programma. De grootste stad van Alaska is een gezellige plek met een bonte mix van inwoners. Aan kraampjes eet je verse heilbot of een hotdog van rendiervlees. En in parken zie je misschien een plaatselijke eland rondslenteren – in en rond de stad leven er zo’n 1500.

Inside Passage

Misschien wordt de terugtocht naar Vancouver wel het hoogtepunt van natuurschoon, wanneer de Nieuw Amsterdam door de befaamde Inside Passage vaart. Dagenlang volgt het schip slingerende vaarroutes, langs de gletsjers van Glacier Bay National Park, talloze fjorden, gematigde regenwouden en enkele schilderachtige stadjes. Niet toevallig wordt de Inside Passage een van de mooiste cruiseroutes ter wereld genoemd...

Tip: wie nog meer uit zijn Alaskatrip wil halen, kan aan boord een avontuurlijke excursie boeken. Wat dacht je van ‘flightseeing’ met een helikopter of watervliegtuig naar een afgelegen gletsjer? Je kunt ook kajakken op zee of gaan vissen op zalm.

Dit zijn maar enkele highlights van de Grote Ontdekkingsreis Naar Alaska. De cruise loopt van 5 tot 19 mei 2024, met vertrek en aankomst in Vancouver in Canada.



