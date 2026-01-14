Natuurlijke spa’s, heerlijk eten en eindeloos veel natuurpracht: welkom in IJsland

Advertorial

Een mysterieuze wereld waar je van de ene verbazing in de andere valt, dat is IJsland. Tussen de Groenlandzee en de Atlantische oceaan ligt “het land van vuur en ijs”, een plek waar alle elementen samenkomen tot een fascinerend schouwspel.

Ontdek de bijzondere natuur, cultuur en gastronomie van een van de meest veelzijdige bestemmingen van Europa.

Vulkanisch wonderland

Wist je dat IJsland ontstond door vulkanische uitbarstingen diep in de Atlantische Oceaan? Lange tijd bleef het land onbewoond en nog steeds is het een oase van rust in vergelijking met het Europese vasteland. Bij “vulkanisch” denk je misschien al snel aan dor en kaal, maar niets is minder waar. Achter elke bocht schuilt een ander uitzicht: watervallen, gletsjers, vulkanen, canyons, kratermeren en geisers wisselen elkaar in sneltempo af. Eén ding staat vast: het landschap zal je geen seconde vervelen.

Gletsjerwandelingen en walvissen

Een gevarieerd landschap staat gelijk aan gevarieerde activiteiten! In IJsland beleef je avonturen als nooit tevoren. Wandel over een gletsjer met stijgijzers onder je schoenen gebonden, scheur met een superjeep door het heuvelige binnenland, ga op zoek naar walvissen tijdens een safari op zee, kajak tussen ijsbergen, of snorkel tussen twee continenten. Wie op zoek is naar een echte bucketlistbestemming zit in IJsland helemaal goed!

Herbronnen in natuurlijke baden

IJsland telt meer dan 100 natuurlijke warmwaterbronnen. Van echte luxespa’s zoals de Blue Lagoon nabij Reykjavik, tot ongerepte warmwaterbaden in het midden van de woeste natuur, en zelfs een heuse warmwaterrivier: de mogelijkheden om te herbronnen in IJsland zijn eindeloos! Dankzij de vulkanische ondergrond bevat het water een grote hoeveelheid zwavel. Dit mineraal wordt gelinkt aan vele gezondheidsvoordelen, en zou ook goed zijn voor je huid, haar en nagels.

Verfijnde gastronomie

Het is allicht niet het eerste dat in je opkomt wanneer je aan IJsland denkt, maar de lokale koks toveren er echte pareltjes op je bord, steeds met een originele twist. Vooral verse vis vind je er in overvloed, maar ook lam behoort tot de lokale delicatessen. De chefs weten deze lokale ingrediënten naadloos te combineren met internationale invloeden en zorgen zo voor verrassende smaaksensaties die je nog lang zullen bijblijven.

Compacte steden en schattige dorpjes

Met een bevolkingsdichtheid die ruim 300 keer lager ligt dan die van België, is de natuur in IJsland heer en meester. Meer dan de helft van de bevolking woont in de hoofdstad, Reykjavik. Het zal je dan ook niet verbazen dat de andere steden op het eiland eerder als dorpjes aanvoelen. En ook Reykjavik zelf is erg compact, maar daarom niet minder gezellig. Struin er langs boetiekjes en kunstgalerijen, maak een wandeling langs de haven en geniet van een heerlijk kaneelbroodje bij een lokale bakkerij.

Wil jij dit jaar ook IJsland ontdekken? Nordic is dé specialist op vlak van reizen naar het Hoge Noorden. Hun gespecialiseerde Travel Designers helpen jou graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Neem een kijkje op Nordic.be en ontdek de mogelijkheden!