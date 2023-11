Promaz ontzorgt bij sanering van verontreinigde grond door een mazoutlek

Een mazoutlek kan enorme schade aanrichten. De brandstof verdwijnt vaak onopgemerkt in de bodem en kan de grond tot zeer diep vervuilen. Dominique B. kan erover meepraten. Ze liet saneringswerken uitvoeren en kreeg de rekening gepresenteerd.

“Mijn zus woonde vroeger in een fermette in Wallonië. Door haar ziekte is ze in 2019 bij mij ingetrokken. Ik wilde haar woning zo goed mogelijk onderhouden en liet daarom de verwarmingsinstallatie nazien. Er kwamen een aantal problemen aan het licht, maar er was geen sprake van lekken of bodemverontreiniging. We waren van plan het huis te verkopen.” Een bestaand probleem van water in de mazouttank raakte echter niet opgelost. Een jong koppel dat geïnteresseerd was in het huis haakte uiteindelijk af uit schrik voor bodemverontreiniging. Hun vermoeden werd helaas bevestigd. De grond bleek behoorlijk vervuild. “De administratieve rompslomp en offerteaanvragen om de omvang van de verontreiniging en het saneringsvolume te laten vaststellen, maakten de zaak alleen maar complexer. De graafwerken zelf – tot wel 5 m diep – begonnen in januari 2021.”

Geruisloos kwaad

Dominique kreeg te maken met een onopvallend, zeer moeilijk op te sporen lek onder de woning, dat er wellicht al jaren moet zijn geweest. “Na de grootschalige saneringswerken ontving ik in februari 2022 eindelijk een eindverklaring. Met dit bewijs kon ik aantonen dat alle stappen in het saneringsproces volledig in overeenstemming met de wetgeving waren doorlopen. Ondertussen had ik ook al vernomen dat er een schadevergoedingsfonds in de maak was. Ik heb me in september 2022 dan ook meteen bij Promaz aangemeld.”

Na alles wat ik had meegemaakt, kon ik ergens terecht voor een luisterend oor en ondersteuning.

“Ik kan alleen maar zeggen dat mijn dossierbeheerder bij Promaz buitengewoon professioneel te werk ging. Vanaf het eerste contact viel me vooral de correcte, zorgvuldige administratie op. Na alles wat ik had meegemaakt, kon ik ergens terecht voor een luisterend oor en ondersteuning.” Het is wel de bedoeling dat alle bewijsstukken tot in de kleinste details worden voorgelegd. “Eind augustus 2023 werd ik terugbetaald. Ik was zodanig tevreden over hun service dat ik hen nog een bedankbrief heb gestuurd!”

Volledige transparantie

Het verbaast Dominique dat nog steeds zoveel mensen terughoudend zijn om de hulp van Promaz in te roepen. “Er leeft blijkbaar nog wantrouwen, men is bang dat hen een rad voor de ogen wordt gedraaid. Dat is jammer, want ik kreeg maar liefst 75% van de gemaakte kosten terugbetaald.” Zodra het dossier rond was, polste Dominique nog eens bij het jonge koppel. Hun ‘liefde op het eerste gezicht’ bleek nog niet bekoeld. Ondertussen zijn ze de trotse eigenaars van het huis.

