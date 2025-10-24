Waar of niet waar: voor de prijs van één tankbeurt kan je een jaar gratis reizen met De Lijn?

Je hebt de drukke job ingeruild voor middagen met de kleinkinderen, afspraken met vriendinnen of een taalcursus? Dan is de Omnipas 65+ van De Lijn je ideale metgezel. Die maakt je dat goedgevulde leven nog makkelijker, op minstens drie manieren.

Drie troeven van de Omnipas 65+

1. Opvallend voordelig

Uitstapjes, nieuwe wandelschoenen, lidgeld voor de hobbyclub… een boeiend leven kost vaak geld. De Omnipas 65+ komt dan uitstekend van pas. Want daarmee reis je als 65-plusser voor slechts € 67 een heel jaar lang onbeperkt met bus of tram. Jawel, ook met de kusttram. Zo blijft je lievelingsplek aan zee altijd bereikbaar. Bovendien: als je de auto wat vaker laat staan, doe je niet alleen iets voor je budget, maar ook voor het klimaat en de volgende generaties…

Marie-Jeanne (71): “Ik heb bewust geen auto, want met mijn Omnipas 65+ kan ik altijd overal voordelig naartoe. Zo reis ik elke woensdag van Kruisem naar Wondelgem om mijn dochter en kleinkinderen te bezoeken.”

2. Geen gedoe

Meer zien, meer beleven mét minder gedoe. Je koopt je Omnipas 65+ één keer en je bent klaar voor alle korte ritten of langere trips, een heel jaar lang. Hoe comfortabel kan het zijn? Je stapt gewoon op en reist zorgeloos naar je bestemming. Je hoeft geen parkeerplaats te zoeken of in het verkeer te stressen. Ook lastige autoritten in het donker of bij felle regen zijn nu verleden tijd.

3. Sterker sociaal leven

Buitenkomen betekent meer verbondenheid. Misschien begint dat al aan de halte tijdens een babbel met die verre buurman. Maar vooral: de bus of tram brengt je vlot naar dat museum waar je met een oud-collega hebt afgesproken. Of naar het nieuwe koffiehuis aan de andere kant van de stad. En de kleinkinderen? Die vinden het een hele belevenis om samen met jou de bus of tram te nemen naar het park, de speeltuin, het theater of jullie favoriete stukje strand.

Mariëtte (74): De bus is niet alleen makkelijk en goedkoop, maar ook gezellig. Onlangs nam ik samen met enkele vriendinnen de bus naar mijn klasreünie. De rit gaf ons de kans om heerlijk bij te praten over loopbanen, kinderen en… (ex-)mannen.”

65 jaar of ouder? Koop snel je Omnipas 65+ in een van de Lijnwinkels of via de website. Voor € 67 reis je een heel jaar met alle bussen en trams in Vlaanderen en Brussel (behalve de Limburgse Studentensnellijnen).