Zo serveer je dit eindejaar een heerlijk betaalbaar feestmenu

De eindejaarsproducten van het ALDI-huismerk Gourmet Finest Cuisine zijn dé manier om hoge kwaliteit in huis te halen voor weinig geld. Want bij ALDI vind je echt álles voor een lage prijs. Bladerdeeghapjes, oesters, bubbels, wild, kant-en-klare feestgerechten … De supermarkt maakt het jou zo makkelijk mogelijk, zodat je samen met je gasten kan genieten van een zorgeloos en bovenal heerlijk betaalbaar eindejaar.

Speciaal voor de feestdagen breidt ALDI zijn aanbod uit met meer dan 200 extra feestelijke producten. Wij lijsten enkele van onze absolute topfavorieten op voor elke gang:

Aperitief

Niemand heeft zin om al vanaf gang één in de keuken te verdwijnen. Wie het zich makkelijk wil maken en toch kwaliteit op tafel wil zetten, kan daarvoor bij ALDI terecht. Met een bladerdeeghapje uit de oven maak je echt iedereen blij. Miniworstenbroodjes, scampi fritti, garnaalballetjes, minicroques, -hamburgers of -pizza’s... Je kiest uit een uitgebreid aanbod hapjes om je gasten al van het begin van de avond in te pakken in het Gourmet Finest Cuisine-assortiment van ALDI.

Mag het wat verfijnder? De wildpaté van ALDI is budgetvriendelijk en veelzijdig. Serveer hem op geroosterde peperkoek of op een toastje met wat confituur. Zin in vis? Dan zijn de Zeeuwse oesters dé gedroomde binnenkomer.

Voorgerecht

Maak jij graag een klassieke garnalencocktail om kerstavond goed in te zetten? Ook daarvoor kan je alle ingrediënten bij ALDI vinden. De grijze garnalen zijn er kwalitatief en toch bij de betaalbaarste op de Belgische markt. Is er nog plaats voor een soepje voor je aan het feestelijke hoofdgerecht begint? Dan koop je toch gewoon de kant-en-klare kreeftensoep! Makkelijk én overheerlijk!

Hoofdgerecht

Of je nu vis, vlees of een vegetarisch hoofdgerecht op tafel wil zetten, bij ALDI ben je aan het juiste adres. Wist je dat ALDI de enige supermarkt is in België die uitsluitend Belgisch vers hertenvlees en everzwijn aanbiedt? Want kwaliteit van eigen bodem, dat proef je. En het wildaanbod is breder dan dat, je kan er namelijk ook fazant en haas kopen. Meer zin in een klassieker zoals gourmet? Haal je gourmetschotel met Belgisch kwaliteitsvlees bij ALDI. En ook aan de viseters wordt gedacht: ga dit eindejaar voor een feestelijk vispannetje of een heerlijk stukje zalm. Wie geen vlees of vis eet, kan onder andere smullen van tagliatelle met champignons en truffel.

En over bijgerechten moet je ook al niet meer nadenken, je legt ze gewoon in je winkelkar. Bonenrolletjes met spek, appels in veenbessen, pommes duchesse, dennenappels, aardappelgratin, verse kroketten... ALDI heeft alles om er een geslaagd kerstdiner van te maken.

Dessert

Chocolademoelleux, ijstaart, macarons, crème brûlée, pralines, mini-eclairs en -soesjes, profiteroles… You name it, ALDI has it! Stuk voor stuk heerlijk én kant-en-klaar. Da’s minder tijd in de keuken, en meer tijd om te genieten. En ook aan de niet-zoetebekken wordt er gedacht. De verse kazen van ALDI, zoals Chaumes, brie, Cambozola... staan ideaal op een kaasplank.

Feestwijnen

Zin in een lekkere fles wijn of bubbels erbij? Kies uit de 32 extra feestwijnen die ALDI tijdens het eindejaar aanbiedt, waaronder enkele klassieke appellaties zoals Châteauneuf-du-Pape, Barolo, Brunello en Pomerol. Zo ontkurk je een sprankelende fles bubbels bij je apero en schenk je een lekker glaasje wit bij je vis. Serveer je wild, dan vind je zeker de perfecte match tussen de rode wijnen. Staat er gourmet op het menu? De Côtes de Provence rosé is the way to go. Voor elk gerecht én budget wat wils! En ook voor wie alcoholvrij meeviert, heeft ALDI lekkere non-alcoholische alternatieven.

