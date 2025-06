Zomeravonturen voor jong en oud, dicht bij huis

De zomervakantie is het moment bij uitstek om er met het gezin tussenuit te gaan en te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Even weg van de routine, op zoek naar nieuwe plekken waar kinderen kunnen spelen en waar ouders net zo hard meegenieten. Gelukkig hoef je daarvoor niet ver te reizen: dicht bij huis vind je verrassend veel leuke en kindvriendelijke bestemmingen. Knokke-Heist biedt zon, strand en creatieve evenementen voor jong en oud, terwijl Flevoland met spannende sprookjeswerelden en unieke musea ook garant staat voor een geslaagde familievakantie.

Wij nemen je in dit artikel mee op een zomerse reis vol unieke activiteiten voor jong en oud. Tijd om te genieten en helemaal in de vakantiesfeer te komen!

Zomerpret voor het hele gezin in Knokke-Heist

Zin in een gezinsvakantie vol afwisseling, plezier en ontdekking? Deze zomer pakt Knokke-Heist uit met een opvallend aanbod dat kinderen en ouders aanspreekt. Van interactieve expo’s en originele wandelroutes tot familiefestivals: Knokke-Heist bevestigt opnieuw haar reputatie als dé bestemming voor gezinnen die willen genieten van een zorgeloze vakantie aan zee. Met hoogtepunten zoals het Internationaal Cartoonfestival, creatieve origamiwandelingen en het Vuurwerkfestival belooft de zomer van 2025 een bruisende mix van cultuur, natuur en plezier op kindermaat.

Een zomer vol creatieve tentoonstellingen

Knokke-Heist verrast deze zomer met expo’s waar fantasie en beleving centraal staan. Tijdens het Internationaal Cartoonfestival ontdek je de wondere wereld van cartoons en scherpzinnige humor, met tekenworkshops voor creatievelingen en tal van signeersessies. Tijdens Panamarenko’s Zoo aan Zee maak je kennis met de mechanische dieren en fantasiewezens van de legendarische kunstenaar. Dit is de eerste expo die het dier in Panamarenko’s kunst centraal stelt en zijn unieke mix van verbeelding en technologie laat ontdekken.

© Internationaal Cartoonfestival © Panamarenko’s Zoo aan Zee

Op ontdekking in de natuur en indoorplezier

Avonturiers kunnen eropuit trekken met de origamiwandelingen, die elke wijk op een verrassende manier tot leven brengen. Het Zwin Natuur Park dompelt je onder in een levendig landschap van ooievaars, blotevoetenpaden en natuurervaringen voor jong en oud. En bij minder goed weer? Dan zijn het HEY Museum en het For Freedom Museum fijne alternatieven.

Magische momenten voor het hele gezin

De zomeravonden in Knokke-Heist staan garant voor sfeervolle familiebelevenissen onder de open hemel. Geniet samen van gratis concerten tijdens Parkies en Kneistival, waar livemuziek en zomerse gezelligheid hand in hand gaan. Laat je betoveren door de adembenemende acrobatiek van Cirque du Soleil of de visuele spektakelshow Grand Show Mirage Magique. En als afsluiter is er het Internationaal Vuurwerkfestival, een schitterend hoogtepunt van een onvergetelijke zomer aan de kust.

Meer info op https://www.myknokke-heist.be/

Familieplezier in Flevoland

Gezinnen die op zoek zijn naar een veelzijdig weekendje weg hoeven niet verder te kijken dan Flevoland. Deze provincie biedt een verrassend aanbod aan originele uitjes waar kinderen volop kunnen ontdekken, spelen en leren. Van sprookjesachtige pannenkoekenhuizen tot tropische dierentuinen en speelbossen waar je eindeloos kunt ravotten: dit zijn de activiteiten die Flevoland op de kaart zetten als dé kindvriendelijke bestemming van Nederland.

Buitenspelen zoals het hoort

In het Belevenissenbos in Lelystad, het grootste speelbos van Nederland, bouwen kinderen hutten en kunnen ze eindeloos klimmen. Bij Netl in de Noordoostpolder vind je een speel- en strandpark waar kinderen kunnen ravotten, zwemmen of survivallen. En in Almere start je ontdekkingstocht bij Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders, waar je met een speurtocht op zoek gaat naar vogels, vossen en edelherten.

Betoverende avonturen voor jong en oud

Bij Hans & Grietje Pannenkoekenhuis en Speelpark in Zeewolde kom je terecht in een magische wereld. Tafels draaien, vloeren wiebelen en één ruk aan een touw activeert een mysterieus heksenorgel. Via geheime gangen en knoppen breng je het sprookjesachtige decor zelf tot leven. In de kelder vind je een speelparadijs compleet met glijbanen, klimheuvels en interactieve spelletjes. Maar let op dat je de slapende heks niet wakker maakt! Even verderop in Luttelgeest ligt Pantropica, een tropisch paradijs met exotische vlinders, reptielen en avontuurlijke paden door het regenwoud. Dankzij de overdekte speeltuin is het ook bij regen een gegarandeerd succes voor het hele gezin.

Tips

Stap aan boord van de Batavia: Verken het indrukwekkende VOC-schip en ervaar het leven aan dek in de 17e eeuw. Zelf vliegen in een simulator: Bij Aviodrome kruip je in de cockpit van een Boeing 747 of leer je als astronaut de ruimte verkennen. Speel in de kelder van de heks: Bij Hans & Grietje Pannenkoekenhuis en Speelpark vind je een ondergrondse speelruimte met glijbanen en interactieve spellen. Relaxen aan het strand bij Netl: Terwijl de kinderen zwemmen of klimmen, ontspannen ouders met een drankje in een hangmat bij het strandpaviljoen. Overnachten in stijl: Slaap in een glampingtent, tipi of knus vakantiehuisje.

Hans & Grietje Pannenkoekenhuis en Speelpark

Meer info visitflevoland.nl/kids.