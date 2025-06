Zonnecrème? Beter dan botox!

Peptides, retinol, vitamine C, heel wat ingrediënten beloven je botox uit een potje. Een frisse, stralende en elastische huid die je er jong doet uitzien. Maar één ding zien we soms over het hoofd, terwijl het nochtans dé basis is om je huid langer fris en fruitig te houden: SPF ofte een goede zonnebescherming.

Verschillende stralen, andere effecten

“Zonlicht bevat verschillende soorten straling die allemaal op een andere manier een risico inhouden voor onze huid: UVB, UVA en HEV (blauw licht),” legt Léa Chazareix, expert zonbescherming Eau Thermale Avène uit. “UVB is de straling die ervoor zorgt dat we van de zon kunnen verbranden als je onbeschermd gaat zonnen. Je huidbarrière wordt fragieler en moet hersteld worden. UVA dringt dieper in de huid en dit is de voornaamste reden dat je huid vroegtijdig gaat verouderen en je cellen oxideren. UVA kan ook verantwoordelijk zijn voor allergische reacties. HEV, een blauw licht dat van de zon komt, maar bijvoorbeeld ook van schermen van onze laptop, gsm, televisie geeft ook een stressreactie in de huid met als gevolg verslapping, pigmentatie en rimpeltjes.”

UVA = de grootste vijand van een jonge huid

Léa Chazareix: “UVA-straling van de zon dringt het hele jaar door door tot de diepere lagen van de huid. Daar vernielt het collageen- en elastinevezels. wat tot resultaat heeft dat je huid vroegtijdig veroudert, er minder egaal en minder elastisch uitziet. Het kan ook pigmentatievlekjes doen verschijnen en rimpels. Dit effect heet fotoveroudering.” Ook door de wolken schijnt die UVA-straling, dus we ontsnappen er ook in België niet aan.

Je dagcrème vervangen door een zonnecrème? Doen!

Hoe minder de straling van de zon de kans krijgt om je huid te beschadigen des te langer blijft je huid rimpelvrij, elatische en egaal. Dus welke serums en huidverbeterende ingrediënten je ook verkiest, je laatste stap moet altijd een zonnebescherming aangepast aan jouw huidtype zijn, ook in de stad of op een bewolkte dag. Je brengt de bescherming aan na je serum en dagcrème (of je vervangt je dagcrème door een zonnecrème) en voor je make-up.

Kies voor lichte texturen, die kan je makkelijk onder je make-up uitsmeren, zoals Ultra Fluid Invisible SPF50 van Eau Thermale Avène of de Vloeibare Anti-aging crème SPF50.

Sommige producten vervangen zelfs je make-up doordat ze een egaliserend tintje bevatten, een snelle oplossing in de zomermaanden: fluide tegen pigmentvlekken SPF50+ van Eau Thermale Avène.

Al deze crèmes bevatten de nieuwe TriAsorB™-filter die tegen UVA, UVB én blauw licht beschermt, ze hydrateren en kalmeren de huidbarrière waardoor ze prima als dagcrème dienst doen. Combineer ze met jouw favoriete serum en je hebt de beste anti-ageingformule.