Zorg voor jezelf zoals je dat voor anderen doet

Als vrouw zorg je elke dag voor anderen. Maar wie zorgt er eigenlijk voor jou? De Internationale Dag van de Vrouwengezondheid (28 mei) is het perfecte moment om stil te staan bij jouw welzijn. Vrouwelijke gezondheid is complex, en gelukkig komt daar steeds meer aandacht voor. Onderzoek, innovatie en producten zoals Bactiol® Women maken het makkelijker dan ooit om zelf de regie te nemen over je gezondheid. Dag na dag.

Weg met genderblindheid in de gezondheidszorg

Wist je dat geneeskunde jarenlang bijna uitsluitend gebaseerd was op onderzoek bij mannen? Pas recent komt daar verandering in: het besef groeit dat het vrouwelijke lichaam eigen noden heeft, en dat er te weinig onderzoek is gedaan naar aandoeningen bij vrouwen. Denk aan endometriose of het belang van een gezonde vaginale flora voor fertiliteit en bescherming tegen infecties. Het Belgische Isala-project, dat duizenden vrouwen mobiliseerde, was hierin een internationale doorbraak. Vrouwen willen gehoord worden. En terecht.

Selfcare is geen luxe, maar een basisbehoefte

Steeds meer vrouwen beseffen dat goed voor jezelf zorgen een echte noodzaak is. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat je lichaam het waard is. Selfcare hoeft geen uitgebreide wellnessdag te zijn; het begint in de eerste plaats met kleine dingen die je elke dag doet. Zoals kiezen voor een product dat speciaal ontwikkeld is voor jouw gezondheid. Bactiol® Women is zo’n aanvulling op je routine: ontwikkeld dóór vrouwen, vóór vrouwen.

Bactiol® Women: jouw dagelijkse bondgenoot

Een goede gezondheid begint van binnenuit – letterlijk. De darm speelt een centrale rol in je algemene welzijn. Als je darmflora in balans is, functioneert je lichaam beter op allerlei niveaus, van immuniteit tot hormonale regulatie en zelfs mentaal evenwicht. Daarom staat darmgezondheid vandaag steeds meer in de kijker. Bactiol® Women is een innovatief microbiotica-product dat precies op dat principe inspeelt. De unieke 5-in-1 formule ondersteunt vijf domeinen die essentieel zijn voor vrouwen: een gezonde vaginale flora, een stabiele hormoonbalans, een evenwichtige darmwerking, een sterk immuunsysteem en mentale veerkracht. Het product is geschikt voor vrouwen vanaf 12 jaar en sluit aan bij elke levensfase, van puberteit tot zwangerschap, borstvoeding of (peri)menopauze. Bovendien is het veilig voor langdurig gebruik en combineerbaar met andere supplementen of medicatie. Niet voor niets is Bactiol® vandaag de eerste keuze van artsen en apothekers.

Gebouwd op wetenschap, gedragen door vrouwen

Bactiol® Women komt uit de labo’s van Metagenics, een bedrijf dat wereldwijd bekend staat als pionier in voedingssupplementen en microbiotica. Metagenics combineert wetenschappelijke expertise en innovatieve technologie om gezondheid en welzijn wereldwijd te verbeteren. Bactiol® Women is geen hype, maar een echte oplossing voor wat vrouwen vandaag nodig hebben. Met een campagne waarin vrouwen en bloemen centraal staan, voel je meteen: dit gaat over jou. Over jouw kracht en jouw balans, in elke fase van je leven.

Lees meer over Bactiol® Women: https://www.bactiol.eu/nl/bactiol-women