3 DAGEN FRANS-VLAANDEREN Hotel Bercail *** voor € 165 p.p.

JOUW VOORDEEL: 3 dagen voor € 165 p.p.

U logeert in de groene rand rond de hoofdstad van Frans-Vlaanderen, in Wambrechies. Bezoek de Saint-Vaast kerk, het kasteel van Robersart, het museum voor poppen en antiek speelgoed, het Fort du Vert Galan en de jeneverstokerij Claeyssens. Via een jaagpad, langs de rivier de Deule, bereikt u Lille (7 km), waar de oude historische wijk (Vieux-Lille), het Palais des Beaux-Arts en het Belfort (Unesco Werelderfgoedlijst) absolute must do’s zijn. Verder ook nog La Piscine in Roubaix, een museum in een schitterend art-decogebouw dat vroeger een zwembad was. Of de Villa Cavrois in Croix, een geklasseerd monument.

Inbegrepen:

• 2 nachten

• 2x ontbijtbuffet

• 2x 2 gangendiner

• 1 cocktail naar keuze of 1 biertje

• digitale reisgids

Prijs per persoon o.b.v. een premium tweepersoonskamer, volgens beschikbaarheid. Tussen 01/10/23-31/03/24 (uitgez. 24-25/12 en 31/12-01/01): € 165.

Info & reservering:

• 050 330 990

• info@holidayline.be

• www.holidayline.be/plusmagazine

• BOEKINGSCODE: NRDPCL21