4 DAGEN MOEZEL – GRAACH Hotel Zum Josefshof ** vanaf € 155 p.p.

JOUW VOORDEEL: 3 dagen vanaf € 155 p.p.

Gastvrijheid, authentieke charme in een ongedwongen sfeer en de attente service vormen het uithangbord van Hotel zum Josefshof. In het restaurant worden regionale specialiteiten geserveerd. Uiteraard mag een moezelwijntje hierbij niet ontbreken. Op 200 m van het hotel kronkelt de romantische Moezel zich een weg door het mooie landschap. Deze regio leent zich uitstekend tot prachtige fietstochten en wandelingen. Bernkastel-Kues ligt op 2 km en is voor de wandelaars ook te voet bereikbaar. Trier ligt op 50 km.

Inbegrepen:

3 nachten

3x ontbijtbuffet

3x 3 gangendiner

digitale reisgids

Prijs per persoon o.b.v. een standaard tweepersoonskamer, volgens beschikbaarheid. Tussen 15/10/23-17/03/24 (uitgez. 24/12 en 29/12-01/01): € 155. Tussen 05/09-14/10/23 en 18/03-31/03/24, met aankomst op zondag, maandag of dinsdag: € 189. Single kamer € 185 en € 205. Geen aankomst mogelijk op zaterdag.

Info & reservering:

• 050 330 990

• info@holidayline.be

• www.holidayline.be/plusmagazine

• BOEKINGSCODE: MOEPCL25