TENERIFE – LA GOMERA: 9 dagen vanaf € 1.545 p.p.

JOUW VOORDEEL: 9 dagen combinatie Tenerife – La Gomera vanaf € 1.545 p.p.

Op Tenerife domineert de machtige Teide-vulkaan het decor. Ontdek dit eiland van A tot Z: wandel naar de top van de Teide, in Unesco-Biosfeerreservaat Anaga of de Masca kloof, ga sterren kijken in het Nationaal Park, snuif cultuur op in La Laguna en La Orotava, ga zwemmen in de natuurlijke baden van Tejina, degusteer wijn op een van de 5 wijnrdomeinen, ga dolfijnen en walvissen spotten in Los Gigantes, verken gezellige dorpjes met authentieke sfeer zoals Icod de los Viños en Garachico,…

Daarna – of ervoor – maak je de oversteek per ferry naar La Gomera (ongeveer 50 minuten varen). La Gomera is een groen, vrij rustig eiland met zwarte keienstranden. Natuurliefhebbers, wandelaars of iedereen die op zoek is naar rust en authenticiteit vinden hier hun gading. Niet te missen: Nationaal Park el Garajonay. La Gomera is trouwens ook een Unesco-Biosfeerreservaat.

Inbegrepen:

• Vlucht Brussel-Tenerife h/t

• 5 nachten Tenerife in 5* hotel + 3 nachten La Gomera in 4* hotel

• 8x ontbijt

• Ticket ferry Tenerife-La Gomera h/t

• 1 à la carte diner en 1 wandeling met gids op La Gomera

• Digitale reisgids

• Verblijf verlengen is mogelijk

Prijs vanaf € 1.545 per persoon o.b.v. Een boutique XS Studio in het luxueuze designhotel Baobab Suites * (Tenerife) en een standaard kamer in Jardin Tecina **** (La Gomera), volgens beschikbaarheid op 28/09/23. Prijzen en alle andere informatie zijn terug te vinden op www.holidayline.be/plusmagazine

