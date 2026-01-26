Plus Magazine biedt een uitzonderlijk culinair welkomstgeschenk aan nieuwe abonnees!

Tot 31 maart 2026 (of zolang de voorraad strekt) krijg je bij een abonnement op Plus een stijlvolle pannenkoekenpan van Cosy & Trendy cadeau. Schenk jezelf of iemand anders een abonnement en geniet van dit exclusief aanbod!

De matzwarte look geeft deze serie een minimalistische uitstraling terwijl het aluminium heel goed de warmte geleidt. De pan beschikt ook over een PFAS-vrije keramische antikleeflaag waardoor jouw pannenkoeken er perfect goudbruin zullen uitzien!

Daarbovenop kan je deze pannenkoekenpan gebruiken op alle vuren, ook inductie, en plaats je deze zonder probleem in de vaatwasser.

Abonneren op Plus Magazine – Kies ervoor om € 20,70 per trimester te betalen. – Of kies meteen voor een jaar lang Plus in je bus voor amper € 82,80.

Waarom abonneren op Plus Magazine?

Als je voor eind maart intekent op een abonnement op Plus Magazine, hoef je niet meer naar de winkel voor een nieuwe portie leesplezier, krijg je een pannenkoekenpan van Cosy & Trendy cadeau en ontvang je een heleboel andere interessante voordelen:

Jouw favoriete magazine in je brievenbus.



Naast het fysieke blad kan je Plus Magazine digitaal lezen via de Mijn Magazine-website en Mijn Magazine-applicatie. Zo verveel je je nooit op verplaatsing.



Zo verveel je je nooit op verplaatsing. Als Plus-abonnee lees je vanaf nu 5 extra magazines digitaal: ook Libelle Lekker, Feeling, Psychologie, Seasons en Columbus kan je online doorbladeren.



ook en kan je online doorbladeren. Je hebt volledige toegang tot alle digitale artikels op de Plus Magazine-website.



De mogelijkheid om 2 gezinsleden digitaal te laten meelezen.



Je kan elke editie herlezen in het digitale archief van Mijn Magazine.



Tijdelijke toegang tot strips.be t.w.v. €9,99, met meer dan 90 topreeksen en 2800 stripalbums

Wees er snel bij, want deze actie is tijdelijk!