THERMEN VAN SPA – Jouw welzijn aan de bron

Elke dag opnieuw borrelt het weldoende water op uit de heilzame bronnen van Spa. In de Thermen van Spa speelt dit water de hoofdrol: het masseert, stimuleert en versoepelt je lichaam terwijl het je geest ontspant. L’Institut by Thermes de Spa biedt je een uitgebreid gamma aan balneotherapieën, esthetische gelaatsverzorgingen of “lichaam en geest”-formules. Daarbij staat een team van een dertigtal verzorgers in dienst van jouw welzijn. Ontdek nu onze 60 individuele cabines en onze relaxruimtes. Neem alle tijd om langzaam te genieten van de weldadige, verzorgende effecten van onze behandelingen.

PRAKTISCH

Colline d’Annette et Lubin, B-4900 Spa

+32 (0)87 77 25 60

www.thermesdespa.com

info@thermesdespa.com

3 uur toegang tot de baden: € 27

Een dag toegang tot de baden: € 38

