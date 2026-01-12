Algemene voorwaarden: wanneer zijn de kleine lettertjes bindend?

Als je een discussie krijgt met een aannemer of leverancier van goederen of diensten, zal die vaak teruggrijpen naar de algemene voorwaarden uit het contract. Die bepalingen zijn meestal zeer sterk in zijn voordeel. Maar moet je je daar zomaar bij neerleggen?

Wanneer je het niet eens bent met de algemene voorwaarden van een contract, moet je je eerst afvragen of je ze wel kon inkijken én aanvaardde bij het aangaan van de overeenkomst. Was dat niet het geval, dan ben je er niet door gebonden. Werden de voorwaarden bijvoorbeeld alleen op een website vermeld of kreeg je ze pas te zien bij de factuur van je aannemer of leverancier, dan kan je terecht stellen dat je er vooraf geen kennis van had en ze dus niet aanvaardde.

Er zijn zelfs rechters die zeggen dat als clausules die verregaand in je nadeel zijn enkel op de achterzijde van de facturen en bestelbons staan, je daar niet door gebonden bent omdat je er onvoldoende de aandacht op gevestigd kreeg.

Een kwestie van onderhandelen

Je hoeft het contractvoorstel of de algemene voorwaarden van je contractspartij niet zomaar te aanvaarden. Je kan daar perfect over onderhandelen vooraleer je het contract aangaat. Zo zou je kunnen vragen om bepaalde voorwaarden te schrappen, een aantal clausules toe te voegen of om sommige bepalingen te wijzigen. Hoe liever je contractspartij zaken met jou wil doen, hoe groter de kans dat die bereid is om ook op je vraag in te gaan.

De kleine lettertjes lezen met ChatGPT AI blijkt handig om documenten samen te vatten of om clausules te ontdekken in de kleine lettertjes. Hoe begin je eraan?

• Open ChatGPT (via de app of via chatgpt.com). Bewaar het te analyseren document als pdf, of kopieer de link van de website waar het document zich bevindt. Via de app kan je ook een foto doorsturen van het document.

• Vraag “Kan je dit document nalezen en er de zaken uithalen die mijn aandacht zouden moeten trekken?” en voeg de pdf, de foto of de link toe. Je krijgt een beknopte samenvatting. Vraag vervolgens meer verduidelijking over de zaken die jou interesseren.

• Controleer de informatie altijd op het document zelf. De tool dient enkel om een eerste overzicht te krijgen. (NE)

Verboden bedingen

Zelfs als je de algemene voorwaarden of het contract al aanvaardde, kan je bepaalde clausules nog betwisten. De wet verbiedt namelijk een aantal bepalingen in contracten tussen consumenten en ondernemingen. Staat zo’n clausule toch in het contract of de algemene voorwaarden, dan is ze nietig en kan je contractspartij zich er niet op beroepen. Het contract blijft meestal wel gelden, zolang het zonder die onrechtmatige bepaling kan voortbestaan. Als consument kan je bovendien niet afzien van de wettelijke rechten die je beschermen.

Een onderneming moet ook een clausule opnemen die aan jou een gelijkwaardig bedrag toekent als zij zelf bepaalde verplichtingen niet nakomt.

Enkele voorbeelden

De wet bevat vooreerst een algemene clausule die onrechtmatige bedingen verbiedt. Een beding is onrechtmatig als het alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument.

Verder vind je in de wet een dertigtal clausules die sowieso onrechtmatig zijn. Het gaat daarbij onder andere om bedingen waarbij de onderneming zich het recht toekent om eenzijdig, zonder objectieve maatstaven, de prijs te verhogen. Ook bedingen waarbij de onderneming zich het recht toekent om eenzijdig de leveringstermijn te bepalen of te wijzigen en bedingen waarbij de onderneming zijn aansprakelijkheid bij een eventuele wanprestatie al te zeer uitsluit of beperkt, zijn verboden.

Ook schadebedingen (dat zijn clausules die aangeven welke schadevergoeding je moet betalen als je jouw contractuele verplichtingen niet nakomt) zijn aan grenzen onderworpen. Een schadebeding mag geen onredelijk hoge schadevergoeding voorzien en moet bovendien wederkerig zijn. De onderneming moet dus ook een clausule opnemen die aan jou een gelijkwaardig bedrag toekent als de onderneming bepaalde verplichtingen (bv. tijdige levering) niet nakomt.

Het is niet omdat jouw contractspartij zich op zijn algemene voorwaarden beroept dat jij je daar zomaar moet bij neerleggen. Kijk bij een discussie dan ook na of je kan zeggen dat je de voorwaarden niet aanvaardde en of je de ongeldigheid van bepaalde voorwaarden kan inroepen.

En bij te late betaling? Ook clausules die een schadevergoeding en intresten voorzien bij een laattijdige betaling zijn niet zomaar geldig. Zulke bepalingen moeten evenzeer aan strikte voorwaarden voldoen:

• Het bedrag van de schadevergoeding die wordt overeengekomen voor een te late betaling mag niet hoger zijn dan 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro.

• De vergoeding mag 30 euro bedragen, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt.

• Ze mag 65 euro bedragen, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2.000 euro, als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

• De intresten worden ook beperkt en mogen niet hoger zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In geval van geschillen kan je informeren bij de Consumentenombudsdienst van de federale overheid.