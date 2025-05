Kind ten laste? Zo werkt het fiscaal co-ouderschap bij je belastingaangifte

Wie een kind ten laste heeft, geniet een hogere belastingvrije som. Ouders die uit elkaar zijn kunnen dit fiscaal voordeel delen. Dat wordt ‘fiscaal co-ouderschap’ genoemd. Daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden.

Het is weer die tijd van het jaar… de fiscale aangifte komt in zicht. De uiterste data om je aangifte in te dienen zijn 30 juni 2025 (op papier) of 15 juli 2025 (Tax-on-web) voor een normale aangifte en 16 oktober 2025 voor een complexe aangifte.

Fiscaal co-ouderschap

Iedereen geniet van een belastingvrije som, een deel van je inkomsten waarop je geen belasting betaalt. Bepaalde omstandigheden verhogen die belastingvrije som. Bijvoorbeeld kinderen ten laste hebben. Ouders die uit elkaar zijn (dus niet enkel ex-gehuwden), kunnen dit fiscaal voordeel van de hogere belastingvrije som onder elkaar verdelen. Hiervoor gelden wel (cumulatieve) voorwaarden:

De ouders mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin;

De ouders voldoen aan hun onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen;

De huisvesting van de kinderen is gelijkmatig verdeeld. Dat moet blijken uit ofwel een rechterlijke beslissing, ofwel uit een geregistreerde of een door de rechter gehomologeerde overeenkomst (onderhands of verleden voor een notaris) waaruit blijkt dat het kind gelijkmatig bij elk van de ouders verblijft en dat de ouders de belastingvrije som gelijkmatig willen verdelen onder elkaar. De rechterlijke beslissing of de overeenkomst moeten uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken, geregistreerd of gehomologeerd worden.

De ouders mogen hun onderhoudsuitkeringen niet fiscaal aftrekken.

Aftrek onderhoudsuitkeringen

Stel dat de ouders niet kiezen voor fiscaal co-ouderschap. Eén van hen geniet de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste en de andere kan dan 80% van de betaalde onderhoudsuitkering aftrekken. In het regeerakkoord van de federale regering staat dat die aftrekbaarheid zal dalen tot 50%, in verschillende fasen. Voor de aangifte van dit jaar (inkomsten 2024) zijn de onderhoudsuitkeringen nog altijd aftrekbaar voor 80%.

De ouder die de uitkering voor het kind op zijn/haar rekening ontvangt, moet die niet aangeven in de eigen inkomstenaangifte, maar in die van het kind.