De Belgische pensioenhervorming is een behoorlijk complexe materie. Toch zullen de vele veranderingen die de komende jaren op til staan elke werkende Belg rechtstreeks raken. Wat houdt de nieuwe pensioenbonus precies in? En hoe zit het met de pensioenmalus?

De pensioenbonus

Sommige maatregelen van de regering moeten nog in definitieve wetteksten gegoten worden, maar hebben toch al effect sinds het begin van het jaar. De pensioenbonus is er één van. Eind 2025 verdween de vroegere pensioenbonus, en meteen kwam er een nieuwe in de plaats.

Het grootste verschil is dat de nieuwe alleen nog werkenden beloont die langer dan de wettelijke pensioendatum aan de slag blijven. Vroeger was dat: langer dan de vroegste pensioendatum. Dat komt omdat het grootste deel van de vroeger uitbetaalde pensioenbonussen uiteindelijk bleek te gaan naar mensen die vroeger dan de wettelijke pensioendatum met pensioen gingen.

De nieuwe pensioenbonus eist méér. Hij stimuleert met een financieel extraatje om ook na de wettelijke pensioenleeftijd te blijven werken. Vandaag bedraagt die 66 jaar, vanaf 2030 wordt dat 67 jaar.

Sinds 1 januari 2026 kun je de nieuwe pensioenbonus beginnen opbouwen, al geldt hij pas voor wie vanaf 1 januari 2027 op pensioen gaat. Wat je precies als extraatje krijgt, hangt af van je geboortejaar:



▶°1963 of vroeger: +2% per extra werkjaar

▶ °1964 – °1972: +4% per extra werkjaar

▶ °1973 of later: +5% per extra werkjaar na je 67ste



De bonus wordt per maand extra toegekend. Je hoeft dus geen volledig jaar te werken, één maand extra levert één twaalfde van de pensioenbonus dat jaar op. De bonus is geen eenmalig bedrag, maar een maandelijkse verhoging van je wettelijk pensioen tot het einde van je leven.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet minstens 35 loopbaanjaren met 156 dagen per jaar kunnen voorleggen en in totaal 7020 gewerkte of gelijkgestelde dagen aan de slag zijn geweest. Halftijds werk vereist minstens 45 jaar. Bevallingsverlof, zorgverlof en tijdelijke werkloosheid tellen mee als gewerkte dagen, gewone werkloosheid en ziektedagen niet.

Wie op 1 januari 2026 na de wettelijke pensioenleeftijd is blijven werken, krijgt toch al de nieuwe bonus, ook al is de wet momenteel nog niet gestemd.

Wijziging aantal gewerkte dagen voor vervroegd pensioen Je kunt met pensioen gaan vóór de wettelijke pensioenleeftijd als je voldoet aan de vereiste loopbaanduur en leeftijd. – Heb je 44 loopbaanjaren op de teller, dan kan het vanaf 60 jaar.

– Heb je 43 loopbaanjaren, dan kan het vanaf 61.

– Heb je er 42, dan kan het vanaf 63 jaar. Tot nu toe telde een jaar mee als je minstens 104 dagen had gewerkt. Vanaf 1 januari 2027 wordt dat verhoogd naar 156 dagen per jaar. Er zijn wel een aantal overgangsmaatregelen voorzien voor wie in het eerste loopbaanjaar dagen tekort komt.

De pensioenmalus

Pas in 2027 treedt de pensioenmalus in werking. Wie dit jaar nog met pensioen gaat, ontsnapt er dus aan. Die nieuwe malus ‘straft’ mensen die met vervroegd pensioen gaan, maar te weinig gewerkte dagen hebben. De malus zorgt ervoor dat je wettelijk pensioen wordt verminderd met een bepaald bedrag, per maand dat je vroeger stopt dan je wettelijke pensioenleeftijd.

Het percentage waarmee je pensioen verminderd wordt, hangt af van je geboortejaar:

°1960 of vroeger : geen pensioenmalus

: geen pensioenmalus °1961 – °1965 : -2% per jaar vervroegd pensioen

: -2% per jaar vervroegd pensioen °1966 – °1974 : -4% per jaar vervroegd pensioen

: -4% per jaar vervroegd pensioen °1975 of later: -5% per jaar vervroegd pensioen

Hoe kan je de pensioenmalus vermijden?

Wie een loopbaan heeft van minstens 35 jaar met 156 gewerkte of gelijkgestelde dagen, én in totaal 7020 gewerkte of gelijkgestelde dagen aan de slag is geweest, ontkomt aan de pensioenmalus. In tegenstelling tot bij de pensioenbonus tellen hier ook ziektedagen (en invaliditeit) mee als gewerkte dagen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat je gewoon verderwerkt tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Die bedraagt 66 jaar als je geboren bent tussen 1960 en 1963, en 67 jaar als je geboren bent in 1964 of later.