Astrid Dobbels is notaris en blikt terug op een verhaal uit haar praktijk.

Ik herinner me nog goed hoe ze mijn kantoor binnenkwamen. De vrouw droeg haar baby in een draagzak, de man had een map bij met offertes voor schilderwerken. Ze straalden. Het ging over de aankoop van hun eerste huis. “We willen vooral zeker zijn dat alles in orde is voor de akte”, zei de man. Het ging om een charmante rijwoning uit de jaren 60, met achteraan een ruime, lichtrijke keuken in een aanbouw. Dat was ook het punt waarom ze verliefd waren geworden op het huis.

Zoals altijd startten wij op kantoor met ons opzoekingswerk: we vragen stedenbouwkundige inlichtingen op bij de gemeente, we kijken de eigendomstitels na tot dertig jaar terug, we controleren hypotheken, beslagen, voorkooprechten... Het is routine bij een vastgoeddossier, maar daarom niet minder belangrijk.

Wat gebouwd is, is niet automatisch vergund

Een paar dagen later roept een van mijn medewerkers mij. We krijgen bericht van de gemeente: voor de achterbouw is geen vergunning gekend. De keuken, het hart van hun toekomstige thuis, bestond juridisch niet. Ik heb hen uitgenodigd om langs te komen. Je ziet dan vaak eerst ongeloof. “Maar die staat er al zo lang en de buren hebben dat toch ook?”

En daar begint mijn rol als vertaler tussen wat mensen zien en wat de wet zegt. In Vlaanderen mag je niet zomaar aanbouwen. Voor een uitbreiding van een woning is meestal een omgevingsvergunning nodig. Als die ontbreekt, spreken we van een stedenbouwkundige overtreding. Die kan dan wel verjaren, maar dit neemt het illegale karakter van de bouwwerken niet weg. “Dus als wij tekenen, is dat ons probleem?”, vroeg de vrouw. Dat is de juiste vraag. Op het moment dat de akte wordt verleden, worden zij eigenaar. En wie eigenaar is, draagt in principe ook de lasten en risico’s van het goed.

Gelukkig zijn er oplossingen voor zulke situaties. We hebben de verkoper gecontacteerd. Hij zou een regularisatieaanvraag indienen. Dat betekent: een architect die de bestaande toestand opmeet, plannen opmaakt en via het omgevingsloket een aanvraag indient om de aanbouw alsnog vergund te krijgen. De gemeente beoordeelt die dan. Zo’n procedure biedt geen garanties. Ze kan worden goedgekeurd… of geweigerd. Daarom werd de verkoop gesloten op voorwaarde dat de vergunning effectief zou verkregen worden. Pas daarna zou de notariële verkoopakte getekend worden.

Zes maanden later kwam het verlossende bericht: de regularisatie werd toegestaan. De akte werd getekend en het dossier werd netjes afgerond. Wat veel mensen niet beseffen, is dat er wel degelijk risico’s zijn bij het kopen van een huis. Wat gebouwd is, is niet automatisch vergund. Wat vergund is, is niet altijd conform uitgevoerd. Soms staat er een keuken… Maar juridisch gezien moet ze eerst nog bestaan.