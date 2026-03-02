Jelle Van Hove is notaris en blikt terug op een casus uit zijn praktijk.

Een aangifte van nalatenschap lijkt soms eenvoudig: gegevens invullen, de waarde van goederen aangeven en alles netjes indienen. Burgers kunnen dit op eigen houtje doen, maar ervaring leert mij toch dat nuances en fouten duur kunnen uitvallen.

Een dossier zal mij altijd bijblijven. In 2014 belde een vrouw ons kantoor met een specifieke vraag over haar aangifte. Ze had geen lopend dossier bij ons, maar vroeg vrijblijvend advies. Na het overlijden van haar vader dienden de kinderen met de juiste gegevens een aangifte in bij de FOD Financiën, zodat de erfbelasting kon worden berekend. In de aangifte stond een perceel bouwgrond, geschat op ongeveer 500.000 euro. Alles leek in orde.

Een kleine fout bij een nalatenschapsaangifte kan grote gevolgen hebben

Twee jaar later overleed ook de moeder van het gezin. Voor haar nalatenschap schakelden de kinderen een landmeter in voor de waardering van de grond. Tot hun verbazing bleek dezelfde grond geen bouwgrond meer, maar woonuitbreidingsgebied, met een waarde van slechts 50.000 euro. Dat de grond zo weinig waard was, was eigenlijk al af te leiden uit het stedenbouwkundig uittreksel, dat bovendien al vóór het overlijden van de vader beschikbaar was. Helaas werd dat toen niet geraadpleegd, waardoor bij het eerste overlijden een duidelijke overschatting plaatsvond. Het gevolg? De kinderen hebben te veel erfbelasting betaald.

Ik adviseerde de kinderen een teruggave aan te vragen bij de fiscus, maar zei er wel bij dat de kans op slagen heel klein was. En inderdaad, VLABEL weigerde, en de rechter bevestigde dat er geen sprake was van een vergissing. Bovendien hadden de erfgenamen vier maanden de tijd gehad voor een verbeterende aangifte, wat niet werd gedaan. Geen recht op terugbetaling dus. Een ‘kleine fout’ in de aangifte met enorme financiële gevolgen, maar juridisch geen ruimte om het recht te zetten.

Dit dossier toont hoe belangrijk het is om bij een nalatenschap aandacht te schenken aan een correcte schatting van de waarde van onroerende goederen, en hierbij te kijken naar de juridische en stedenbouwkundige realiteit. Als notaris zou ik vragen stellen over de aard van de grond en bij twijfel gaan kijken naar de huidige stedenbouwkundige situatie. Of ik zou al bij de eerste aangifte adviseren om dit professioneel te laten schatten om zo geen enkel risico te nemen. Een aangifte van nalatenschap invullen kan heel complex zijn, en één detail kan het verschil maken tussen een correcte aangifte en een kostbare vergissing.

