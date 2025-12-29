Elk jaar in mei bevraagt het Departement Zorg de Vlaamse woonzorgcentra naar hun dagprijzen. Op 1 mei 2025 bedroeg de gewogen gemiddelde dagprijs 74,52 euro, ongeveer 3 euro meer dan een jaar eerder. In totaal gaat het om een stijging van 4,06%.

De kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentrum wordt uitgedrukt per dag. In die dagprijs zijn vaste kosten inbegrepen, zoals wonen, maaltijden en verpleging. Daarnaast kunnen woonzorgcentra supplementen aanrekenen, bijvoorbeeld voor internet of telefonie. Welke extra kosten er zijn, verschilt van centrum tot centrum.

Nieuwe regels omtrent prijsverandering

Een deel van de prijsstijging komt door maatregelen van de vorige regering in het kader van het nieuwe systeem. Sinds 1 mei 2024 mogen woonzorgcentra hun dagprijzen alleen nog aanpassen zodra de spilindex wordt overschreden, terwijl dat vroeger op elk moment van het jaar kon. Bij de overgang naar deze nieuwe regels kregen ze één kans om hun prijzen te indexeren naar het inflatieniveau van april 2024; iets meer dan de helft van de centra (445) maakte hiervan gebruik.

Lees ook | Het verschil tussen minimumpensioen en IGO

Redenen voor prijsverhoging

Volgens Joris Moonens, woordvoerder bij Departement Zorg, liggen er enkele redenen aan de basis van deze prijsstijging:

Aanpassing aan de spilindex in januari 2025.

Eenmalige maatregel van de vorige Vlaamse regering in april 2024, waarmee woonzorgcentra inflatie uit het verleden konden doorvoeren die nog niet in de dagprijs was verwerkt.

Extra prijsverhogingen door sommige voorzieningen om renovaties of nieuwbouw te financieren.

In de periode tussen de prijsmeting van 2024 en die van 2025 hebben woonzorgcentra hun prijzen dus tweemaal kunnen indexeren.

Meer afbakening in de toekomst

Volgens de nieuwe regeling mogen woonzorgcentra hun dagprijzen alleen nog indexeren zodra de spilindex is overschreden. Daarbij worden eerst de pensioenen aangepast, wat betekent dat de dagprijzen enkel nog stijgen wanneer ook de pensioenen toenemen.

Lees ook | Woonzorgcentra worden open huizen

Per regio en sector

De gewogen gemiddelde dagprijs bedraagt 74,52 euro, maar de regionale verschillen blijven groot:

Brussel: 82,38 euro

Limburg: 72,40 euro

Oost-Vlaanderen: 71,47 euro

West-Vlaanderen: 71,81 euro

Antwerpen: 78,87 euro

Vlaams-Brabant: 76,27 euro

