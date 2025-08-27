Mag je een scheidingsmuur schilderen of verhogen zonder toestemming van je buur?

De latten in pvc van de schutting vervangen? Jouw kant van een muur schilderen? Wat mag je eigenhandig doen, en waarvoor heb je toestemming van je buur nodig?

Bij het samenleven met buren stellen zich soms heel concrete vragen, zoals over de rechten op een gemene scheiding. Sinds 1 september 2021 is een nieuw artikel van het Burgerlijk Wetboek van kracht. Artikel 3.106 stelt dat elke scheiding tussen twee percelen vermoed wordt gemeenschappelijk te zijn, tenzij het tegendeel bewezen is. De afsluiting op de perceelgrens is de eigendom van beide partijen. Dit vermoeden geldt voor muren, maar ook voor hagen of schuttingen die precies op de grens staan.

Wat mag je zonder toestemming doen?

Aan jouw zijde van de muur heb je een zekere bewegingsvrijheid: je mag die schilderen, er (klim)planten tegen laten groeien, spijkers in slaan, lichte voorwerpen ophangen of zelfs een kleine nis aanbrengen. Tot aan de helft van de dikte kan je naar believen gebruikmaken van de muur. Bij een gemeenschappelijke afsluiting of haag onderhoudt elke buur zijn kant, maar voor elke wijziging die je wil uitvoeren is een akkoord nodig.

Hoever mag je gaan zonder de rechten van je buur te schenden?

Let op, want geplande werken mogen de muur niet verzwakken of schade toebrengen aan de eigendom van je buur. Zo kan een verflaag die de muur belet om te ademen vochtproblemen veroorzaken langs de kant van je buur. Wil je iets tegen (zoals een tuinhuis) of op de muur plaatsen, kan dit enkel met uitdrukkelijke toestemming van je buur. In dat geval maak je best een schriftelijke rechtsgeldige overeenkomst.

Aan jouw zijde van de muur heb je een zekere bewegingsvrijheid.

De muur verhogen?

Dat mag, zelfs zonder toestemming van de buur, op voorwaarde dat je be-paalde regels respecteert. De buur die besluit om de muur te verhogen, moet zelf instaan voor de kosten van de werken, het onderhoud en eventuele herstellingen. Zulke werken vereisen vaak een stedenbouwkundige ver-gunning van de gemeente. Daarna kan je buur nog bezwaar aantekenen als hij vindt dat de wijziging zijn eigendom schaadt.

Wat als je buur weigert?

Het is dan aan te raden om in gesprek te gaan met je buur of een beroep te doen op bemiddeling. Praat dus best eerst met je buur voor je met de werken begint en informeer je bij het gemeentebestuur. Deze voorzichtige aanpak voorkomt verrassingen en burenruzies. Als dialoog en overleg niet tot een oplossing leiden, kan het nuttig zijn om een verzoeningsprocedure bij de vrederechter op te starten. Daarbij is vaak een aangetekende ingebrekestelling nodig, vooraleer je gerechtelijke stappen onderneemt.