Een fietsverzekering: geen overbodige luxe… maar let op de kleine lettertjes

E-bikes en koersfietsen zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken én vormen vaak een flinke investering. Geen wonder dat fietsverzekeringen aan populariteit winnen. Wie zo’n verzekering overweegt, leest wel best ‘de kleine lettertjes’, want wat en hoeveel je terugkrijgt, verschilt sterk per verzekeraar.

Een paar jaar geleden zou het idee nog op hoongelach zijn onthaald: waarom in godsnaam een fietsverzekering afsluiten? Maar met de opkomst van e-bikes van meer dan 3.000 euro en koersfietsen die soms tot 10.000 euro kosten, is het plots helemaal niet zo gek meer om je fiets goed te verzekeren tegen diefstal. Fietsdiefstal is uitgegroeid tot een ware plaag. In ons land worden elk jaar zo’n 30.000 fietsdiefstallen gemeld bij de politie — dat zijn er gemiddeld 82 per dag. En omdat lang niet iedereen aangifte doet, ligt het werkelijke aantal vermoedelijk nog een stuk hoger.

Fietsen niet verzekerd op fietsendrager of dakrek

Wist je dat fietsen die je vervoert op een fietsendrager of dakrek niet gedekt zijn door je gewone autoverzekering? Zelfs met een full omnium autoverzekering krijg je geen vergoeding voor schade aan de fietsen als je bijvoorbeeld achteruit tegen een paaltje rijdt en zowel de drager als de fietsen beschadigd zijn. De enige manier om in dat geval toch een vergoeding te krijgen, is via een aparte fietsverzekering. Die dekt niet alleen diefstal, maar ook schade bij ongevallen waarbij jij in fout bent. Voor een e-bike van rond de 2000 euro betaal je jaarlijks zo’n 60 à 100 euro voor een diefstalverzekering. Vaak is pechbijstand inbegrepen.

Welke fietsverzekeringen bestaan er?

Fietsverzekeringen zijn er in alle vormen. Bij sommige verzekeraars betaal je een jaarpremie, bij andere kun je in één keer de premie betalen voor drie of vijf jaar. Dat is vaak goedkoper. Een nadeel van in één keer de premie te betalen, is dat je het bedrag kwijt bent als je je fiets tijdens de looptijd van het contract verkoopt.

Elk jaar meldt de politie zo’n 30.000 fietsdiefstallen: gemiddeld 82 per dag

De meeste fietsverzekeringen bieden standaard dekking tegen diefstal, maar vaak kun je extra opties toevoegen voor nog meer gemak en bescherming. Zo kun je bijvoorbeeld pechbijstand meeverzekeren, zoals bij ENRA via de Optimaal Omnium-formule. Andere polissen combineren een diefstalverzekering met een dekking voor schade door ongevallen of brand veroorzaakt door de batterij. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om je fiets extra te verzekeren tegen vandalisme.

Fietsverzekeringen koop je online, of sluit je af bij je fietshandelaar bij aankoop van je nieuwe fiets. Dat laatste biedt het voordeel dat je terecht kunt bij je eigen fietshandelaar in geval van problemen of schadegevallen. Tweedehands e-bikes tot tien jaar oud verzeker je meestal via je fietshandelaar, die eerst de waarde bepaalt. Die taxatie vormt de basis voor je premie.

Belangrijke begrippen in je contract

Verzekerde waarde : verzekeraars vergoeden bij diefstal meestal de nieuwwaarde van je fiets, vaak tot drie jaar, soms vijf. Daarna daalt de waarde snel. Let bij e-bikes extra op de afschrijving van de batterij: die kan oplopen tot 1,5% per maand, wat de vergoeding flink drukt bij schade.

: verzekeraars vergoeden bij diefstal meestal de nieuwwaarde van je fiets, vaak tot drie jaar, soms vijf. Daarna daalt de waarde snel. Let bij e-bikes extra op de afschrijving van de batterij: die kan oplopen tot 1,5% per maand, wat de vergoeding flink drukt bij schade. Nieuwe fiets of geld terug : sommige verzekeraars keren bij diefstal het aankoopbedrag in geld uit. Andere bieden je de mogelijkheid om een nieuwe fiets van gelijke waarde te kiezen bij de winkel waar je je oorspronkelijke fiets kocht.

: sommige verzekeraars keren bij diefstal het aankoopbedrag in geld uit. Andere bieden je de mogelijkheid om een nieuwe fiets van gelijke waarde te kiezen bij de winkel waar je je oorspronkelijke fiets kocht. Franchise of vrijstelling : het bedrag dat je bij schade of diefstal zelf betaalt, verschilt per verzekeraar. Soms kun je zelf een vrijstelling kiezen. Let op: de vrijstelling voor diefstal kan anders zijn dan die bij ongevalsschade. De exacte voorwaarden en bedragen staan in je contract.

: het bedrag dat je bij schade of diefstal zelf betaalt, verschilt per verzekeraar. Soms kun je zelf een vrijstelling kiezen. Let op: de vrijstelling voor diefstal kan anders zijn dan die bij ongevalsschade. De exacte voorwaarden en bedragen staan in je contract. Extra voorwaarden : vrijwel alle verzekeraars eisen dat je naast een beugelslot ook een tweede slot gebruikt om de kans op diefstal te verkleinen. Dat tweede slot moet doorgaans een ART-2-gecertificeerd slot zijn. Voor duurdere fietsen is soms ook een track-and-tracesysteem verplicht.

: vrijwel alle verzekeraars eisen dat je naast een beugelslot ook een tweede slot gebruikt om de kans op diefstal te verkleinen. Dat tweede slot moet doorgaans een ART-2-gecertificeerd slot zijn. Voor duurdere fietsen is soms ook een track-and-tracesysteem verplicht. Pechbijstand : pechbijstand is vaak optioneel. Soms geldt hij alleen in België (en 50 km erbuiten), andere verzekeraars dekken heel Europa. Kijk na of je fiets ter plaatse hersteld wordt of naar een fietsenmaker gaat. Accessoires zoals fietstassen en computers kun je meestal extra laten verzekeren.

: pechbijstand is vaak optioneel. Soms geldt hij alleen in België (en 50 km erbuiten), andere verzekeraars dekken heel Europa. Kijk na of je fiets ter plaatse hersteld wordt of naar een fietsenmaker gaat. Accessoires zoals fietstassen en computers kun je meestal extra laten verzekeren. Koersfiets of mountainbike: voor dit type fietsen heb je vaak een aparte, gespecialiseerde fietsverzekering nodig.

Premies en voorwaarden vergelijken kost je wat tijd, maar loont de moeite. Fietsverzekeringen worden in ons land aangeboden door onder andere ENRA, VAB, Ethias, Yuzzu, DVV Verzekeringen, AG Insurance en Qover Me.

Tekst: Johan Lambrechts