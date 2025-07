Werken op zondag? Steeds meer Belgen vinden dat geen probleem meer

Flexibel bijklussen, ook op zon- en feestdagen? Meer dan 6 op de 10 Belgische werknemers vinden dat prima. Vooral via het systeem van flexi-jobs, dat steeds populairder wordt, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Acerta Consult.

Flexi-jobs zijn al lang niet meer het exclusieve terrein van jongeren of studenten. Ook vijftigplussers ontdekken steeds vaker de voordelen van dit statuut, zeker als aanvulling op een deeltijdse baan of een pensioen. Niet alleen zorgt het systeem voor een fiscaalvriendelijke bijverdienste, het blijkt ook steeds socialer aanvaard. “De bereidheid om met flexijobs te werken is duidelijk zichtbaar bij zowel werkgevers als werknemers”, zegt Tom Dirix, expert flexibel werken bij Acerta Consult.

Horeca, toeristische attracties...

Vooral in sectoren waar weekendwerk de norm is – denk aan horeca, toeristische attracties of kleinhandel – zijn flexi-jobbers essentieel. In de horeca is in 2025 zelfs 1 op de 4 werknemers een flexi-jobber. Daar zijn zon- en feestdagen piekmomenten. Volgens Tom Dirix, expert bij Acerta Consult, tonen ook recent geopende sectoren binnen het flexi-jobstelsel een opvallende dynamiek: “Dat zien we ook terug in de sterke resultaten binnen de recent opengestelde paritaire comités zoals bijvoorbeeld de toeristische attracties.”

Ook werkgevers zijn overtuigd, maar iets terughoudender

Uit de bevraging van Acerta Consult bij 2.000 werknemers en 500 werkgevers blijkt dat 48,1% van de werkgevers positief staat tegenover zondagwerk, tegenover 63,8% van de werknemers. Een minderheid – 36,2% – blijft principieel tegen werk op zon- en feestdagen.

Voor werkgevers is het voordeel van flexi-jobs vooral financieel: dankzij lagere loonkosten is het haalbaar om op dure momenten (zoals zondagen) extra personeel in te zetten. Voor werknemers betekent het dat ze netto meer overhouden. En voor wie actief is op latere leeftijd of op zoek is naar extra inkomsten zonder zware fiscale druk, is het een interessante piste.

Er geldt echter een algemeen wettelijk verbod op werken op zondag, met uitzonderingen voor bepaalde sectoren zoals de horeca.