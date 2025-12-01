De Vlaamse regering wilde vanaf 2026 de erfbelasting sterk verlagen, maar de budgettaire situatie laat dat niet toe. En dus komt er enkel een eerste stap, met goed nieuws voor alleenstaanden en langstlevende partners.

Toegegeven, de plannen waren aanvankelijk ambitieuzer en hadden de hele erfbelasting moeten hervormen, maar omwille van budgetredenen kiest de Vlaamse overheid ervoor om de hervorming in verschillende fases door te voeren. De eerste gaat in op 1 januari 2026. Vanaf die datum kunnen singles zonder kinderen maximaal 100.000 euro via testament nalaten aan erfgenamen van hun keuze, en dat tegen een voordeeltarief. De erfgenamen betalen 3 procent op de eerste schijf van 50.000 euro, en 9 procent op de volgende schijf tussen 50.000 en 100.000 euro.

Alleenstaanden zonder kinderen kunnen 100.000 euro nalaten tegen voordeeltarief

Opgelet: testament nodig

De nieuwe tarieven gelden wel enkel als de kinderloze single een testament opstelt ten gunste van de erfgenamen van zijn of haar keuze. Is er geen testament, dan moeten de erfgenamen hoe dan ook het huidige tarief van 25 procent erfbelasting op de eerste schijf van 35.000 euro betalen. Op de tweede schijf tussen 35.000 en 75.000 euro betalen broers en zussen momenteel 30 procent, en andere erfgenamen 45 procent. Het deel boven de 75.000 euro wordt momenteel zelfs belast aan 55 procent. Informeer bij de notaris als je nog geen testament hebt opgemaakt.

Lees ook | Levensbelangrijke vragen over je testament

Ook langstlevende partners genieten voordeel

In de eerste stap van de hervorming van de Vlaamse erfbelasting zit ook wat ‘lekkers’ voor de langstlevende partners. De partner die overblijft wordt voortaan voor een bedrag tot 75.000 euro aan roerende goederen (bijvoorbeeld spaar-geld en beleggingen) vrijgesteld voor het betalen van erfbelasting. Tot nu toe bedroeg deze zogenaamde ‘voetvrijstelling’ 50.000 euro. De verhoogde vrijstelling levert de langstlevende partner een belastingvoordeel op van 2250 euro.

En wat met de rest van de hervorming?

Normaal volgt de rest van de aangekondigde hervorming in 2028. Dan staat ook de tweede stap van de vrijstelling voor de langstlevende partners gepland, waarbij het vrijgestelde bedrag aan roerende goederen wordt opgetrokken tot 125.000 euro. In het Vlaams Gewest is het erven van de gezinswoning tussen gehuwde en wettelijk samenwonende koppels sowieso vrijgesteld van erfbelasting.