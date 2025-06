De ‘meerwaardebelasting op pensioensparen’ staat momenteel ter discussie. Hoe wordt pensioensparen vandaag belast?

De Federale regering kent een aantal felle discussiepunten. De meerwaardebelasting is daar zeker één van. Vandaag gaat het vooral over de meerwaardebelasting op het kapitaal dat je bijeen spaart via pensioensparen.

Velen van ons doen aan pensioensparen, via de bank (pensioenspaarfonds) of via een verzekering (pensioenspaarverzekering). Het is, wat men noemt, de ‘derde pijler’ van ons pensioen. De eerste pijler is het wettelijk pensioen, de tweede is het aanvullend pensioen dat je al of niet opbouwt via je werkgever (groepsverzekering of pensioenplan). De derde pijler is het individuele pensioensparen, dat fiscaal gestimuleerd wordt door de overheid. Jaarlijks kan je een bepaald maximumbedrag (of minder) storten, waarvan je een deel recupereert via je belastingaangifte. Voor 2025 kan je ofwel het basisplafond storten van maximaal 1050 euro, wat je een belastingvermindering van 30 % oplevert; ofwel het verhoogde plafond van 1350 euro, watje een belastingvermindering van 25% oplevert.

Hoe word je vandaag belast?

Als je de premies die je voor het pensioensparen gestort hebt, nooit opgenomen hebt in je belastingaangifte, dan wordt het bijeen gespaarde kapitaal niet belast. Maar dan heb je ook nooit een fiscaal voordeel genoten. Zodra je minstens één keer een belastingvoordeel op je pensioensparen gekregen hebt, wordt je kapitaal op het einde van de rit belast. Op je 60ste wordt een anticipatieve heffing van 8% toegepast op het bedrag dat je tot dan toe bijeen gespaard hebt. De stortingen die je nadien nog doet zijn belastingvrij, terwijl je wel een fiscaal voordeel geniet. Op je 64ste mag je je laatste fiscaal gunstige storting doen. Nu de wettelijke pensioenleeftijd op 66 jaar is gebracht, stelt zich de vraag of die laatste storting een jaar opschuift, tot je 65ste. Maar daarvoor moet de wet aangepast worden en dat is nog altijd niet gebeurd.

Meerwaardebelasting?

In je eindkapitaal zitten de premies die je gestort hebt. Als je die van je eindkapitaal aftrekt, hou je de ‘meerwaarde’ over. De meerwaardebelasting bedraagt 10%, met een vrijstelling van 10.000 euro. Of deze belasting in de toekomst ook zal toegepast worden op pensioensparen is een vraag.