De stijgende energieprijzen blijven zwaar wegen op de Belg. Veel gezinnen vrezen dat verwarmen de komende jaren alleen maar duurder wordt en gaan daarom op zoek naar manieren om hun factuur beter onder controle te houden. Daarbij kijken ze niet alleen naar nieuwe contracten, maar ook naar alternatieven die meer voorspelbaarheid bieden.

Energie-onzekerheid

De nervositeit over de energiefactuur is groot. Uit een bevraging van FEBHEL, de federatie van de Belgische houtenergiesector, blijkt dat ruim acht op de tien Belgen zich zorgen maken over de hoge energieprijzen. Meer nog: velen vrezen dat de kosten nog verder zullen oplopen.

Die bezorgdheid heeft gevolgen voor de manier waarop mensen naar verwarming kijken. Gezinnen willen zich minder afhankelijk voelen van grillige marktprijzen en zoeken vaker naar oplossingen die hen meer grip geven op hun budget.

Lees ook | Verwarming uitzetten wanneer we niet thuis zijn?

Controle over de energiefactuur

Voor veel Belgen draait de keuze voor een verwarmingssysteem allang niet meer alleen om comfort. De betaalbaarheid speelt een steeds grotere rol.

Wie vandaag investeert of nadenkt over een andere manier van verwarmen, doet dat vaak vanuit dezelfde bekommernis: hoe houd ik mijn energiekosten beheersbaar? Volgens de bevraging zoekt een groot deel van de gezinnen daarom naar systemen die minder gevoelig zijn aan plotse prijsschommelingen.

Alternatieven

In die zoektocht komen ook hout en pellets vaker in beeld, vooral als aanvulling op de bestaande verwarming. Dat betekent niet dat gezinnen massaal overstappen, maar wel dat ze hun opties openhouden. Voor sommigen is het een manier om op koude dagen minder beroep te moeten doen op duurdere energiebronnen.

Vandaag verwarmt al meer dan een derde van de Belgen zijn woning geheel of gedeeltelijk met hout of pellets. Voor de meesten gaat het daarbij niet om de enige verwarmingsbron, maar om een extra ondersteuning in specifieke ruimtes of op piekmomenten.

Klassieke brandstoffen doven uit

Gas en mazout zijn nog altijd sterk aanwezig in Belgische woningen, maar het vertrouwen in die systemen staat onder druk. De prijsschommelingen op de energiemarkt maken gezinnen onzeker, zeker in een internationale context waarin conflicten snel doorwegen op de energieprijzen.

Andere factoren

Tegelijk groeit het aantal woningen met een warmtepomp, al blijkt dat in de praktijk niet voor iedereen dé volledige oplossing. Een deel van de eigenaars geeft aan dat hun woning daarmee niet altijd voldoende warm raakt. Daardoor kiezen sommige gezinnen voor een extra verwarmingsbron naast hun warmtepomp.

Dat toont vooral aan hoe complex de keuze vandaag geworden is. Er is geen standaardoplossing die voor elk type woning of elk gezin werkt. De energieprijs, het wooncomfort, de investering en de staat van de woning spelen allemaal mee.

Weinig kennis

Opvallend is ook dat veel Belgen onvoldoende op de hoogte zijn van toekomstige maatregelen die hun energiefactuur kunnen beïnvloeden. Zo blijkt de kennis over de Europese koolstoftaks, die vanaf 2028 wordt ingevoerd, erg beperkt. Nochtans kan die voor gezinnen die verwarmen met fossiele brandstoffen een extra kost betekenen, tot wel 400 euro extra per jaar.

Conclusie

De studie maakt vooral één zaak duidelijk: de Belg wil voorbereid zijn op een duurdere en minder voorspelbare energietoekomst. Gezinnen zoeken houvast, maar botsen daarbij vaak op een kluwen van mogelijkheden, prijsverschillen en beleidsmaatregelen.