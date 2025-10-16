Hospitalisatieverzekering: alles wat je moet weten

Als je het volgende vervaldagbericht voor je hospitalisatieverzekering krijgt, zal je zien dat de premie dit jaar wellicht een stuk de hoogte in gaat. Hoe komt dat? Waarom heb je deze verzekering nodig? Wat gebeurt er als je met pensioen gaat? We zetten alles op een rijtje.

De hospitalisatieverzekering wordt dit jaar weer een stuk duurder. Eén keer per jaar hebben verzekeraars en ziekenfondsen namelijk de kans om de premies voor individuele hospitalisatieverzekeringen aan te passen aan de almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg. Met hoeveel procent de verzekeringspremie maximaal mag stijgen, hangt af van de medische index (de prijsevolutie van de gezondheidszorg) die jaarlijks door Statbel bekendgemaakt wordt. Dat gebeurde recent in juli.

De medische index verschilt al naargelang je verzekerd bent voor een eenpersoonskamer, een twee- of meerpersoonkamer, voor ambulante zorg en/of tandzorg. Voor een eenpersoonskamer steeg de globale index tot 174,88, voor een twee- of meerpersoonskamer tot 140,79, voor ambulante zorg tot 179,74 en voor tandzorg tot 192,86, vergeleken met ‘100’ in het refertejaar 2015. Dat betekent dat de kosten van hospitalisatieverzekeringen, zowel die van private verzekeraars als ziekenfondsen, in dezelfde mate kunnen stijgen. Een verzekeraar of ziekenfonds hoeft die medische indexstijgingen niet of niet volledig door te rekenen in zijn premies, maar de kans is groot dat ze het toch doet. De premieaanpassing kan wel alleen gebeuren op de jaarlijkse vervaldag van je contract.

Met hoeveel procent stijgt je polis?

Hoe een verzekeraar de premie kan aanpassen aan de medische index, hangt af van de waarborgen in de polis. De globale premie voor een verzekering die ook opname in een eenpersoonskamer dekt, mag dit jaar maximaal met 11,86 procent stijgen.

Voor een verzekering met opname in een twee- of meerpersoonskamer, is de premieverhoging beperkt tot 6,47 procent. Daarnaast kan een verzekeraar ook de prijs verhogen op basis van de leeftijd van de aangeslotene. Wie ouder dan 65 is en recht heeft op opname in een eenpersoonskamer, ziet zijn premie met maximaal 10,13 procent stijgen.

Al bij al toch stevige verhogingen, zeker als je ze in euro’s op je vervaldagbericht ziet verschijnen. En toch kun je eigenlijk niet zonder hospitalisatieverzekering. 88 procent van de Belgen heeft er eentje, ook al is ze niet verplicht. Vaak zit ze in de groepsverzekering van je werkgever als extralegaal voordeel, maar je kunt ze net zo goed individueel afsluiten.

Waarom is deze verzekering zo belangrijk?

Een hospitalisatieverzekering is niet goedkoop, maar ziekenhuiskosten zijn dat ook niet. Bekijk voor de aardigheid de prijsramingen eens die ziekenhuizen op hun website vermelden.

Voor een heupprothese met een standaard ligduur van twee dagen, spotten we in sommige ziekenhuizen een totale kost van 7950 euro, met daarbij 1200 euro als verblijfskosten in een eenpersoonskamer. Gelukkig neemt dankzij de wettelijke ziekteverzekering de mutualiteit daarvan een groot stuk ten laste.

Maar de sociale zekerheid betaalt niet alle kosten terug, ook niet in een tweepersoonskamer. Het gaat dan om kamersupplementen, verblijfskosten, bepaalde producten en alles wat de officiële RIZIV-tarieven overschrijdt. Daardoor kan het remgeld of je persoonlijk aandeel in de kosten veel forser oplopen dan je denkt.

In een eenpersoonskamer moet je bovendien rekening houden met de kamer- en ereloonsupplementen. Die kunnen oplopen tot 300 procent van het normale tarief. Met andere woorden: een hospitalisatieverzekering is eigenlijk onmisbaar.

Welke formule kies je?

Een belangrijke keuze die je moet maken is die tussen een hospitalisatieverzekering van de mutualiteit, en die van een privéverzekeraar. De hospitalisatieplannen van ziekenfondsen zijn betaalbaarder geprijsd dan die van reguliere verzekeraars zoals DKV of AG Insurance.

Bij de eerste vind je jaarpremies vanaf 52 euro (CM-Hospitaalplan), bij verschillende private verzekeraars start de jaarpremie vanaf 270 euro per jaar. Er zijn ook minder aansluitingsdrempels bij de mutualiteit. Zo kun je vaak aansluiten ook als je al een medisch probleem hebt. Bij een privéverzekering is dat niet het geval. Tegelijk betaal je niet ‘zomaar’ een stuk minder bij de mutualiteiten. De hospitalisatieverzekering is er vaak minder uitgebreid, de terugbetalingen liggen lager en meestal moet je een wachttijd van zes maanden doorlopen voor je van de voordelen geniet.

Bij de privéverzekeraars betaal je meer, maar daar staat heel wat tegenover. Vooral als je bij je ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer wil verblijven, bieden ze de beste formules. Vaak dekt een privéverzekeraar ook alle uitgaven die vóór of na de ziekenhuisopname moeten gebeuren. Niet zo makkelijk dus om de juiste keuze te maken.

In de tabel vind je vier criteria om rekening mee te houden als je formules vergelijkt.

4 criteria om de juiste hospitalisatieverzekering te kiezen 1. Tweepersoonskamer of eenpersoonskamer? De formules van de mutualiteiten bieden een prima dekking voor als je in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer verblijft. Wil je absoluut een eenpersoonskamer bij ziekenhuisopname, dan is de hospitalisatieverzekering van een privéverzekeraar geschikter. 2. Voor welk waarborgen en jaarlijks maximumbedrag wil je verzekerd zijn? Hoe groter de waarborgen en hoe hoger het bedrag van de dekking (het grensbedrag), hoe hoger de premie die je betaalt. Zo kun je kiezen tussen formules waarbij tot 100 procent of in sommige gevallen zelfs tot 300 procent van de ereloonsupplementen gedekt is. Er zijn zelfs verzekeringen met een onbeperkt grensbedrag. 3. Welke franchise kies je? De franchise of vrijstelling is het deel van de schade dat je zélf betaalt als je een schadegeval hebt. Hoe hoger het bedrag van het risico dat je zelf ten laste neemt, hoe lager de premie die je betaalt. 4. Lijd je al aan een vooraf bestaande ziekte? Mutualiteiten sluiten normaal gezien niemand uit van toetreding tot de hospitalisatieverzekering, ook niet als je al een gekende ziekte hebt. Je moet alleen in orde zijn met het betalen van je bijdragen. Bij een privéverzekeraar ligt dat anders. Daar moet je vóór ondertekening van het contract een medische vragenlijst invullen, soms gecombineerd met een medisch onderzoek. Lijd je al aan een ziekte, dan mag de verzekeraar je weigeren, maar net zo goed rekent hij een hogere premie aan.

Hoelang kun je individueel aansluiten?

Heb je nog geen hospitalisatieverzekering (collectief via je werk of individueel), dan kun je bij de mutualiteiten op gelijk welke leeftijd individueel aansluiten. Weet wel dat als je pas aansluit op je 65ste dat twee tot drie keer duurder is dan dat je dat doet als veertiger. De meeste privé-verzekeraars hanteren wél een leeftijdsgrens voor aansluiting. Bij sommige ligt die op 65, bij andere op 69 jaar.

Wat als je met pensioen gaat en je groepsverzekering stopt?

Zo’n 70 procent van de Belgische werknemers hebben via hun werkgever een groepsverzekering met hospitalisatieverzekering, vaak geldig voor alle gezinsleden. Op het moment dat je met pensioen gaat (of ontslagen wordt), eindigt ook die collectieve groepsverzekering en hospitalisatieverzekering die je werkgever voorzag als deel van je verloningspakket.

Je hebt wel de keuze om die collectieve polis na je pensioen zelf verder te zetten via een individuele polis. Normaal gezien zou je daarbij een wachttijd moeten doorlopen én een medisch onderzoek moeten ondergaan, omdat je overschakelt naar een individuele polis. Het risico is dan wel dat aandoeningen waaraan je lijdt, uitgesloten worden.

Maar de overheid werkte een overgangs-regeling uit, zodat je niet met die problemen wordt geconfronteerd. Ben je minstens twee jaar onafgebroken verzekerd door een collectieve polis, dan krijg je de mogelijkheid om die individueel verder te zetten. Je moet je werkgever wel binnen de 30 dagen laten weten of je op die mogelijkheid ingaat. Na hoogstens 105 dagen moet je de individuele polis ondertekenen, anders heb je geen recht meer op de individuele verderzetting.

Het enige nadeel is dat je hoe dan ook een hogere premie zal moeten betalen. Je bent ten eerste een stuk ouder dan bij de ondertekening van de collectieve polis, en bovendien gaat het niet meer om een groepspolis waarbij het risico gespreid wordt tussen de aangeslotenen. Dat wil zeggen dat je voortaan misschien tot drie keer meer betaalt dan ervoor! Gelukkig is er een oplossing: de wachtpolis.

Wat is de wachtpolis?

Met deze extra verzekering geeft een verzekeraar je de garantie dat je een vooraf vastgelegde hospitalisatiepolis individueel kan verderzetten voor dezelfde premie (behoudens indexatie) die gold op de leeftijd dat je de wachtpolis afsloot. Je hebt er dus alle belang bij die wachtpolis zo snel mogelijk tijdens je carrière af te sluiten, want hoe langer je wacht hoe kleiner de besparing. Na je 55ste heeft een wachtpolis zelfs nog weinig zin. Je kan jouw wachtpolis afsluiten bij een verzekeraar naar wens, ook al is je lopende hospitalisatieverzekering via je werkgever van een andere verzekeraar. De premie voor de wachtpolis wordt berekend op basis van je leeftijd, en kost vanaf enkele euro’s tot 30 euro per maand. Let wel: als je een wachtpolis afsluit, ben je op latere leeftijd gebonden aan die specifieke verzekeraar.

Kun je zomaar veranderen van verzekeraar?

Tot slot: vind je dat de indexering de premie van je huidige hospitali-satieverzekering onbetaalbaar heeft gemaakt? Dan kun je altijd overschakelen naar een andere verzekeraar. Maar hou dan wel rekening met de nadelen. Je bent intussen ouder, en stapt dus in aan een veel hogere premie dan bij je vorige verzekeraar. Bovendien moet je wellicht opnieuw een wachttijd doorlopen, en in het slechtste geval moet je ook een medisch onderzoek ondergaan.