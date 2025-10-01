Huurders, let op met “afstand van verhaal”

Door deze clausule in het huurcontract denken huurders soms volledig beschermd te zijn, maar dat is een misvatting.

Sommige verhuurders kiezen voor een brandverzekering met afstand van verhaal ten opzichte van de huurder. Bij schade keert de verzekeraar dan rechtstreeks de schadevergoeding uit aan de eigenaar, zonder die op de huurder te verhalen, zelfs als die aansprakelijk is. Dat lijkt geruststellend: de eigenaar betaalt een iets hogere premie, vaak doorgerekend in de huurprijs, en de huurder denkt dat een aparte verzekering voor huurdersaansprakelijkheid overbodig is.

Wordt ‘afstand van verhaal’ expliciet vermeld in het huurcontract, dan is de huurder effectief gedekt voor schade die hij veroorzaakt in de woning, zoals waterschade door een lekke wasmachine. Maar let op: deze bescherming is niet onbeperkt.

Eerste risico

Is de verhuurder slecht of onvoldoende verzekerd, dan vergoedt de verzekeraar misschien niet de volledige schade. In dat geval kan de eigenaar het niet-gedekte deel alsnog op de huurder verhalen. Daarom is het essentieel dat het huurcontract ook ‘volledig afstand van verhaal’ vermeldt, zelfs voor schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt.

Tweede risico

Sommige eigenaars geven kleine schadegevallen niet aan, om zo een verhoging van hun verzekeringspremie of franchise te vermijden. Maar de huurder is geen partij in dit contract en kan dus de verzekeraar niet dwingen om tussen te komen. De verhuurder zou het bedrag van de herstelling dan rechtstreeks op de huurder kunnen verhalen.

Nog een gevaar

Als de eigenaar vergeet zijn premie te betalen, kan het contract geschorst of opgezegd worden. Dan vervalt de afstand van verhaal en riskeert de huurder op te draaien voor alle kosten.

De afstand van verhaal dekt alleen schade aan het gehuurde goed.

Wat met schade aan derden?

Afstand van verhaal dekt alleen schade aan het gehuurde goed. Als een lek bijvoorbeeld schade veroorzaakt bij een buur, dan zal die zich rechtstreeks tot de huurder wenden. Zonder een eigen huurdersverzekering met aansprakelijkheid tegenover derden zal de huurder alle kosten uit eigen zak moeten betalen.En ten slotte biedt deze clausule geen enkele bescherming voor persoonlijke bezittingen, zoals meubels en waardevolle spullen. Ze worden bij brand of waterschade niet vergoed, tenzij de huurder daar een specifieke verzekering voor heeft afgesloten.

Besluit

Om onaangename verrassingen te vermijden sluit je beter zelf een brandverzekering met huurdersaansprakelijkheid af. Dat is de enige manier om volledig gedekt te zijn voor aansprakelijkheid en persoonlijke bezittingen.