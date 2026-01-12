Restaurant, café, bezorgdiensten... Het geven van fooien gebeurt steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de Belgen zelfs voorstander is van het volledig afschaffen ervan. Maar wie geeft er vandaag de dag nog fooien, in welke situatie en voor welk bedrag?

Op vakantie is deze vorm van beleefdheid vaak automatisch: als je goede service krijgt in restaurants en cafés, aarzelt men niet om een ​​kleine fooi achter te laten als bedankje. Terug in België ligt dit onderwerp dan weer wat gevoeliger. Eén ding is zeker: inflatie en de wijdverspreide acceptatie van elektronische betalingen maken het er niet makkelijker op, blijkt uit een nieuw onderzoek van Lightspeed.

Geven Belgen nog fooien?

35% van de restaurantbezoekers vindt dat fooien mogen verdwijnen, terwijl 34% ze net wil behouden. Die bijna gelijke verdeling maskeert een duidelijke trend: in België worden fooien steeds minder vaak en minder royaal gegeven.

De oorzaak? Inflatie, hogere belastingen op levensmiddelen en het algemeen gebruik van kaartbetalingen, waardoor mensen minder geneigd zijn om wat extra euro’s achter te laten. Betaalterminals met vooraf ingestelde fooien maken sommige klanten ook ongemakkelijk: sommigen voelen zich soms gedwongen om een bepaald percentage te kiezen, terwijl anderen deze suggesties te beperkend vinden.

Het delen van de rekening lijkt ook een afschrikwekkende factor te zijn: bijna de helft van de ondervraagden geeft uiteindelijk helemaal geen fooi. “Dat is jammer”, verzucht Emine Youssef, Managing Director bij Lightspeed. “Maar dankzij nieuwe technologieën is het mogelijk om gepersonaliseerde fooiopties aan te bieden, zelfs als de rekening wordt gedeeld. Zo blijft het voor iedereen mogelijk om waardering te tonen en krijgt het personeel een eerlijke vergoeding.”

Welk bedrag geeft men gemiddeld?

In Belgische restaurants geeft:

22% van de klanten een fooi tussen de 5 à 10%,

iets meer dan een derde (35%) niet meer dan 1 à 5%,

30% geen fooi.

In welke situaties gebeurt dit wel nog?

Ook hier lopen de meningen uiteen, afhankelijk van de situatie. Iets meer dan een kwart van de ondervraagden (27%) vindt dat een fooi gerechtvaardigd is voor maaltijdbezorgers. Dit percentage daalt tot 22% in cafés en tearooms. Het idee spreekt echter veel minder aan als het gaat om bestellingen aan de bar: slechts 14% vindt een fooi gepast. En als men zichzelf bedient, is slechts 8% voorstander.

Ook tussen de generaties lopen de meningen uiteen. Bij de 45-plussers vindt 61% dat een fooi niet nodig is. Jongeren onder de 45 denken daar anders over: in die groep is slechts 31% het daarmee eens.