Mag je op zondag je gras afrijden? Moet je de tuin onderhouden van een woning die je huurt? En mag je overhangende takken van de bomen van je buur zelf snoeien? Plus Magazine spitte de wetgeving over tuinen uit.

Onderhoud niet verplicht

Je bent wettelijk gezien niet verplicht om je tuin geregeld te onderhouden. Je buur moet dat trouwens ook niet met zijn tuin. Als hij verkiest om bomen, planten en onkruid te laten groeien, kan je daar meestal niets tegen doen. Maar er zijn wel uitzonderingen.

Als je buur zijn onkruid laat groeien, kan je daar meestal niets tegen doen

Zo kan het gemeentelijk reglement dat van toepassing is op de plaats waar je woont voorschriften bevatten over het onderhoud van tuinen en het laten groeien van onkruid. Bovendien hoef je niet te aanvaarden dat je overdreven hinder ondervindt door het gebrekkig tuinonderhoud van je buur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een boom die nooit gesnoeid wordt en die het zonlicht van je terras wegneemt.

Houd je buur zich niet aan deze regels en is hij niet bereid om na een gesprek met jou hieraan iets te doen, dan kan je je buur oproepen in verzoening bij de vrederechter. Helpt dat niet, dan kan je ook een echte procedure bij de vrederechter starten. Als je buur een inbreuk begaat op een gemeentelijk reglement kan je ook een klacht bij de gemeente of stad neerleggen.

Lees ook | Met deze bodembedekking hou je onkruid weg

En als je (ver)huurt?

Als je een woning (ver-)huurt dan geeft de wet aan wie instaat voor het onderhoud van de tuin. De woninghuurwetgeving is verschillend in het Vlaamse, Brusselse en Waalse gewest. In de verschillende gewesten werden er lijsten opgesteld die aangeven welke onderhoudswerken aan de woning (en de tuin) moeten gebeuren door de huurder en welke door de verhuurder.

In het Vlaamse Gewest is de regel dat de huurder het gras moet maaien en verticuteren. Hij moet ook de bomen en struiken snoeien volgens de regels van de kunst. Ligt de verhuurde woning in het Waalse of het Brusselse Gewest, dan moet de huurder de tuin ook onderhouden. Maar er zijn een aantal uitzonderingen. Zo moet de verhuurder onder andere het nodige doen om gevaarlijke (bv. rotte) bomen te verwijderen. Bovendien moet de verhuurder ook zorgen voor het snoeien van hoge bomen.

Gras afrijden op zondag

Er bestaat geen algemeen geldende wet die aangeeft dat het verboden is om op zon- of feestdagen je gras af te rijden. Toch kan het politiereglement van de plaats waar je woning ligt dit verbieden. Ook in de week kan het gras afrijden buiten bepaalde uren trouwens verboden worden. Check het plaatselijk reglement om te weten welke regel er geldt in jouw gemeente of stad. Vaak vind je dat online terug. Je kan ook navraag doen bij de gemeente.

Als zo’n verbod bestaat en je je daar niet aan houdt, kan je een boete tot 350 euro krijgen, hoewel dat in de praktijk zelden gebeurt. Houdt je buur zich niet aan de regels en heb je daar last van, dan kan je hem daarop aanspreken. Helpt ook dat niet, dan kan je eventueel de politie contacteren.

Overhangende takken

Als er takken van de bomen van je buur over de perceelsgrens hangen, mag je die alleen verwijderen als je daarvoor de toestemming hebt van je buur. De wet zegt dat je wel kan vragen dat je buur de takken wegsnoeit. Je moet hem dan wel toelaten dat vanop jouw perceel te doen. Gaat je buur niet spontaan in op je vraag, dan kan je hem via een aangetekende brief in gebreke stellen om het nodige te doen.

Als je binnen de 60 dagen na je ingebrekestelling nog steeds het nodige niet gedaan heeft, dan mag je de takken zelf (laten) wegsnijden op kosten van je buur. Doe je dit zelf, dan riskeer je wel aansprakelijk te zijn voor de schade die je veroorzaakt aan de bomen of planten.

Lees ook | Mag je groenafval in de tuin verbranden?

Gemeenschappelijke haag

Als de haag tussen jouw tuin en die van je buur gemeenschappelijk is, dan moeten jij en je buur de haag elk langs hun kant onderhouden. Gaat het om een haag van je buur dan kan je vragen dat hij die onderhoudt. Je moet hem dan wel de mogelijkheid geven om dat vanaf jouw perceel te doen.

In de praktijk kunnen er wel eens discussies ontstaan over de vraag of de haag gemeenschappelijk is, bijvoorbeeld als je buur destijds de haag zelf op de scheiding plantte zonder het akkoord van de vorige eigenaar van jouw pand. Bij zo’n discussie heeft de rechtbank uiteindelijk het laatste woord. Gaat het om een haag van je buur alleen en staat die op een afstand van minder dan 50 cm van de scheiding, dan kan je ook eventueel vragen dat hij verwijderd wordt.