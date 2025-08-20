Loonbeslag: kan de fiscus bij schulden al mijn inkomsten in beslag nemen?

Onbetaalde belastingen, onderhoudsgeld of alimentatie of verkeersboetes... In België nemen de loonbeslagen toe. Maar waar gaat het precies over en welke bedragen kunnen in beslag worden genomen?

Sinds 2016 heeft de fiscus meer macht om wanbetalers aan te ­pakken via het zogenaamde derdenbeslag. Uit het jaarverslag blijkt dat de fiscus derdenbeslag fors vaker inzet. Waar in 2020 261.604 keer beslag werd gelegd op inkomsten van Belgen met belastingschulden, ­gebeurde dat vorig jaar in 1.127.707 gevallen, ruim vier keer meer. Maar wat betekent dat precies?

Loonbeslag: waar gaat het over?

Derdenbeslag betekent dat de fiscus beslag legt op geld dat een derde partij nog moet betalen aan de belastingschuldige, om zo de openstaande schuld te innen.

Dat kan door een deel van het loon (inclusief vergoedingen, vakantiegeld en eindejaarstoelage) via de werkgever in te houden of huurders van de schuldenaar te vragen de huur aan de overheid te storten. Ook is het mogelijk geld van de bankrekening van de schuldenaar te halen.

Een groeiend fenomeen in België

De fiscus ziet twee oorzaken voor de sterke stijging. “Ten eerste vertrouwen steeds meer overheidsdiensten ons hun schuldvorderingen toe, met een jaarlijkse stijging van 5 à 10 procent, goed voor 20 miljard euro in 2024”, zegt woordvoerster Nele Matthys. Vooral de FOD Justitie maakt gebruik van het systeem. Vorig jaar probeerde de fiscus zo via ­derdenbeslag 179.637 gevallen van alimentatieschuld te vereffenen en 174.195 verkeersboetes te innen. Een tweede oorzaak is de ­modernisering van de IT-tools bij Financiën.

Lonen: welke bedragen kan de fiscus in beslag nemen?

Voor de vaststelling van het gedeelte dat vatbaar is voor beslag of overdracht, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de beroepsinkomsten van de werknemer en de inkomsten uit andere activiteiten zoals vervangingsinkomens (bv. de werkloosheidsuitkeringen).

Netto maandloon ... beroepsinkomsten ... vervangingsinkomsten tot 1.388,00 € 0 0 van 1.388,01 tot 1.492,00 € 20%* 20%* van 1.492,01 tot 1.646,00 € 30%* 40%* van 1.646,01 tot 1.800,00 € 40%* 40%* boven 1.800,01 € totaliteit totaliteit

* van het bedrag dat gelegen is tussen deze twee bedragen

Loonbeslag is een krachtig middel voor de fiscus, maar niet zonder grenzen. Gelukkig is niet je volledige inkomen zomaar vatbaar voor inbeslagname: een deel blijft beschermd, zodat je basislevensonderhoud verzekerd blijft.

