Moet je een geërfd huis renoveren?

Als je in Vlaanderen een huis koopt met een slechte EPC-score, moet je bovenop je budget voor de aankoop nog een flink renovatiebudget voorzien. De Vlaamse regering mildert de eisen. En wat als je een woning erft of geschonken krijgt?

Langetermijnpad

Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. Wie sinds 2023 een huis of appartement kocht met label E of F, moet binnen de 5 jaar na de aankoop de woning renoveren naar label D. De termijn start bij het verlijden van de authentieke akte. Verkoop je de woning binnen deze termijn van 5 jaar, dan moet de nieuwe koper binnen de resterende termijn voldoen aan de eisen waaraan jij moest voldoen.

Volgens de huidige wetgeving is label D een eerste tussenstap. Het uiteindelijke doel is label A. Daarom werd een ‘langetermijnpad’ voorzien. Zo moet je volgens de huidige regels binnen de 5 jaar renoveren naar label C bij een aankoop vanaf 2028; naar label B bij een aankoop vanaf 2035 (vanaf 2040 voor appartementen) en naar label A bij een aankoop vanaf 2040 (vanaf 2045 voor appartementen). Maar in het Vlaams Regeerakkoord 2024-2029 wordt dit langetermijnpad afgeschaft. Ook wordt de termijn voor de renovatie verhoogd naar 6 jaar (in plaats van 5 jaar). De wetgeving moet nog aangepast worden.

Geërfd of geschonken

De renovatieplicht is er voor elke ‘overdracht in volle eigendom’ van een energieverslindende woning in Vlaanderen. Ook als slechts een bepaald percentage in volle eigendom wordt overgedragen, is de renovatieplicht van toepassing. Maar het gaat niet alleen om een verkoop, ook als je een energieverslindende woning geschonken krijgt, moet je die renoveren. De renovatieplicht geldt niet als je een huis erft, tenzij de renovatieplicht al van toepassing was.