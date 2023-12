Nalaten of schenken aan het goede doel

Schenken of nalaten aan een goed doel is een nobele daad. In het Vlaams gewest kan dat belastingvrij. In de andere gewesten niet, maar daar bestaat het duolegaat nog.

Vaak weten mensen exact wat er met hun geld moet gebeuren na hun overlijden. Ze willen een organisatie steunen die zich inzet voor een maatschappelijk doel. Of ze vinden het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar een bepaalde ziekte of aandoening. Wat je ook kiest, formuleer heel precies waar je geld naartoe moet.

Nalaten aan het goede doel

Wil je iets nalaten aan een of meerdere goede doelen, dan kan je niet anders dan een testament maken. Doe je dat niet, dan gaat jouw erfenis volledig naar jouw wettelijke erfgenamen. Let wel op als je reservataire erfgenamen hebt (lees ook: de reserve).

Zet je een goed doel in je testament, wees dan duidelijk. Vermeld zeker het ondernemingsnummer en geef bij voorkeur een tweede goed doel op. Want tussen het maken van een testament en het openvallen ervan verloopt gemiddeld 15 jaar. Dan gebeurt het wel eens dat een goed doel verhuisd is of niet meer bestaat.

Je kan kiezen voor een eigenhandig geschreven of een notarieel testament. Bij dat laatste ben je zeker dat het later ook zal worden gevonden. Een testament kan je altijd herroepen of veranderen. Zo kan je dus nog van goed doel veranderen, mocht je dat willen.

Algemeen of bijzonder legaat

Je kan een algemeen legaat in je testament opnemen. Dan zeg je: ik legateer mijn hele nalatenschap aan dit goede doel. Maar je kan ook een legaat ten algemene titel opnemen. Dan laat je een bepaald percentage van je goederen of bijvoorbeeld alle roerende of alle onroerende goederen of een deel daarvan na aan het goede doel. En dan is er nog het bijzonder legaat: dan laat je een bepaalde som geld of een precies omschreven goed na.

“Meestal zijn het mensen zonder kinderen die een goed doel opnemen in hun testament”, weet Lars Everaert van testament.be. “Maar uiteraard zijn er ook mensen met reservataire erfgenamen – kinderen, kleinkinderen – die een goed doel willen opnemen in hun testament. Zelfs mensen met reservataire erfgenamen kunnen een algemeen legaat opnemen, waarbij ze alles nalaten aan het goede doel. De kinderen zijn immers niet verplicht hun reservataire deel – 50% van de nalatenschap – op te eisen. Doen ze dat wel, dan zal het goede doel slechts 50% krijgen.”

Of als ouder kan je in je testament laten opnemen: ik legateer het grootst beschikbaar deel van mijn nalatenschap waarover de wet mij toelaat te beschikken aan: naam van het goede doel + adres + ondernemingsnummer. Dan wordt er al rekening gehouden met de reserve van de kinderen.

Hoe zit het met de erfbelasting?

In het Vlaams gewest betaalt het goede doel geen erfbelasting op de som die jij nalaat, behalve als je nalaat aan een beroepsvereniging of private stichting (8,5%). De belastingvrijstelling in Vlaanderen kwam er als pasmunt voor het afschaffen van het fiscaal voordeel van het duolegaat. Deze techniek levert dus in Vlaanderen sinds juli 2021 geen fiscaal voordeel meer op voor verre erfgenamen, ook niet voor testamenten die werden opgesteld voor die datum!

Woon je in Vlaanderen en heb je vroeger een testament met duolegaat gemaakt, laat het dan zeker herbekijken bij jouw notaris. Jouw testament zal immers een heel andere uitwerking krijgen dan je beoogde of zelfs niet meer uitvoerbaar zijn. De kans is immers groot dat het goede doel meer erfbelasting zal moeten betalen dan de waarde die het ontvangt, met als gevolg daarvan dat het het legaat zal verwerpen. Dan komt het aan iemand anders toe. En de verre erfgenaam of vriend die je begunstigd had, zal veel erfbelasting betalen!

Je zou denken dat deze wetswijziging voor een daling van de legaten aan goede doelen heeft gezorgd in Vlaanderen. “Er werd inderdaad gevreesd dat goede doelen daardoor minder inkomsten zouden krijgen”, aldus Vlaams minister van financiën, Matthias Diependaele. “Maar de inkomsten uit legaten lagen voor goede doelen in 2022 bijna op hetzelfde niveau als in 2017 en 2018, toen het duolegaat wel nog bestond. In 2022 verkregen goede doelen in Vlaanderen 305,7 miljoen euro uit legaten. En er werd slechts 4.662.786 euro geschonken aan het nul-tarief.”

In het Waals en het Brussels gewest betalen goede doelen wel nog erfbelasting – 7% in Wallonië, en 7% voor erkende vzw’s en 25% voor niet-erkende vzw’s en private stichtingen in Brussel – maar in die twee gewesten bestaat wel nog het duolegaat. Wat houdt dit in?

Met een duolegaat kan je zowel een goed doel als een verre erfgenaam steunen. Verre erfgenamen of vrienden betalen normaal een hoog tarief in de erfbelasting. Maar als je én aan een goed doel schenkt én aan een verre vriend of erfgenaam, dan betaalt het goede doel de erfbelasting van de erfgenaam aan het normale tarief en op het eigen deel betaalt het een gunsttarief. Natuurlijk moet het duolegaat voldoende groot zijn zodat het goede doel er ook nog iets aan overhoudt.

Schenken aan het goede doel

Misschien schenk je liever aan een goed doel dan dat je nalaat. Tijdens je leven een organisatie steunen, geeft soms meer voldoening. Wat de schenkbelasting betreft, is er hetzelfde verschil tussen de gewesten: woon je in Vlaanderen, dan betaalt het goede doel geen schenkbelasting, behalve als je schenkt aan een beroepsvereniging of private stichting (5,5%). Terwijl in Brussel en Wallonië het goede doel 7% schenkingsrechten betaalt.

Welk gewest telt?

Het gewest waar jij als schenker of erflater woont, bepaalt de wetgeving die van toepassing is. Woonde jij de laatste tijd in verschillende gewesten, dan wordt gekeken waar je de afgelopen vijf jaar het langst hebt gewoond.

Federale belastingvermindering

Alle Belgen, ongeacht in welk gewest ze wonen, genieten ook een belastingvermindering van 45% voor giften van meer dan 40 euro. Per instelling moet jouw totale gift minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen en je moet schenken aan een erkende instelling. Die vind je op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

Je mag tot 10% van je netto belastbaar inkomen schenken, met een absolute grens van 392.200 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023).

Giften moeten in principe in geld worden gegeven, maar onder bepaalde voorwaarden kan de schenking van een kunstwerk ook leiden tot een belastingvermindering.

Alleenstaand Ik ben alleenstaand en woon in Vlaanderen. Jammer dat het duolegaat werd afgeschaft. Ik had al een testament gemaakt waarbij ik een deel naliet aan een goed doel en een deel aan de kinderen van mijn broer, die me nauw aan het hart liggen. De Vlaamse regering schafte het duolegaat af omdat het voor veel mensen (louter) een fiscale constructie was. Dat kan wel zijn, maar denkt de Vlaamse overheid ook wel eens aan de mensen die geen nakomelingen hebben om hun erfenis aan door te geven?

De reserve De reserve is het deel waarop sommige van je erfgenamen – huwelijkspartner, kinderen, kleinkinderen – in elk geval recht hebben. Het gaat om de helft van je nalatenschap, ongeacht hoeveel kinderen je hebt. Zowel bij een legaat aan een goed doel via testament, als bij een gift aan een goed doel, moet je daarmee rekening houden. Kreeg het goede doel in je testament een te groot bedrag toebedeeld, dan kunnen je kinderen hun reservataire deel opeisen. Bij je overlijden wordt niet enkel gekeken naar wat nog over is, ook vroegere schenkingen worden er fictief bijgeteld. Van deze wedersamengestelde nalatenschap krijgen je kinderen en je partner in principe hun reservataire deel. Dan kan het gebeuren dat vroegere schenkingen aan goede doelen te groot blijken geweest. Je kinderen of partner kunnen voor de rechtbank dan hun reservataire deel opeisen. Het goede doel, waaraan jij bij leven hebt geschonken, moet dan een stuk teruggeven. Heb je geen kinderen of huwelijkspartner, dan kan je onbeperkt schenken of nalaten aan wie je wil.

Schenking aan een goed doel Wij doen elk jaar een schenking aan een paar goede doelen. Meestal zijn dat dezelfde, soms ook eens een ander. We zijn blij dat de goede doelen daarvoor geen belasting meer moeten betalen in Vlaanderen. Zo houden ze meer geld over, dat broodnodig is voor hun voortbestaan!