Waarom reizen met collega’s goed is voor je carrière

Beursbezoek, teambuildingweekend of incentive trip... Op zakenreis met collega’s? Het lijkt misschien vermoeiend of overbodig, maar het kan verrassend veel opleveren – voor je carrière én je relaties op het werk, volgens recruitment specialist Robert Walters.

Tijdens een zakelijke trip stap je even uit de dagelijkse werkcontext. Je collega’s – en vaak ook je leidinggevenden – leren je op een andere manier kennen. Samen brainstormen, lunchen of deelnemen aan een activiteit versterkt het onderlinge vertrouwen. Dat maakt samenwerken nadien niet alleen aangenamer, maar ook efficiënter.

Voor 50-plussers die al veel ervaring hebben opgebouwd, biedt zo’n reis bovendien een uitstekende kans om die expertise zichtbaar te maken.

Wat levert een zakelijke trip op?

Diepere werkrelaties: informele gesprekken en gedeelde ervaringen zorgen voor sterkere banden binnen het team. Dat versterkt je positie en vergemakkelijkt de samenwerking.

Soft skills in actie: leiderschap, communicatie, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen komen spontaan aan bod – zonder dat het voelt als een beoordeling. Je kwaliteiten vallen vanzelf op.

Grotere carrièrekansen: je toont betrokkenheid en initiatief buiten het kantoor, wat je kansen op nieuwe projecten of doorgroeimogelijkheden vergroot.

Meer werkplezier: een geslaagde trip versterkt het groepsgevoel, wat leidt tot een positievere werkhouding én betere prestaties op kantoor.

Do’s tijdens een zakenreis

Wees betrokken, maar blijf jezelf: neem initiatief, maar hou het authentiek. Je hoeft niet overal de leiding te nemen om op te vallen.

neem initiatief, maar hou het authentiek. Je hoeft niet overal de leiding te nemen om op te vallen. Toon oprechte interesse in collega’s: gebruik de informele momenten om te luisteren en banden op te bouwen.

gebruik de informele momenten om te luisteren en banden op te bouwen. Draag bij aan een goede sfeer: kleine gebaren maken vaak een groot verschil voor het groepsgevoel.

kleine gebaren maken vaak een groot verschil voor het groepsgevoel. Grijp leerkansen: of het nu een beurs of teambuilding is: leer bij, stel vragen, en laat je nieuwsgierigheid zien.

Don’ts tijdens een zakelijke trip

Wees niet té aanwezig, maar verdwijn ook niet in de achtergrond: neem ruimte, maar geef die ook aan anderen.

neem ruimte, maar geef die ook aan anderen. Negeer je grenzen niet: je hoeft niet overal bij te zijn. Rust nemen is oké – overdaad schaadt.

je hoeft niet overal bij te zijn. Rust nemen is oké – overdaad schaadt. Vermijd kantoorpolitiek en geroddel: focus op verbinding, niet op conflicten.

focus op verbinding, niet op conflicten. Let op met alcohol: professioneel blijven is belangrijk, ook buiten werktijd. Een misstap blijft vaak langer hangen dan een goede indruk.

Een investering in jezelf

Voor wie openstaat, is een zakenreis veel meer dan een overnachting en een vlucht. Het is een investering in je toekomst, een manier om op een natuurlijke manier je meerwaarde te tonen – ook na je vijftigste.

Bron: Robert Walters