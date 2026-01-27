Meer en meer Belgen sluiten een tandverzekering af. Maar haal je er wel altijd het geld uit dat je erin investeert? We zetten de voor- en nadelen op een rijtje.

Ze is al een tijdje populair: een extra verzekering bij mutualiteiten of privéverzekeraars om je te beschermen tegen hoge kosten voor tandzorg. Niet verwonderlijk, want de gewone ziekteverzekering vergoedt maar een klein deel van dure ingrepen zoals implantaten. Toch heeft slechts een beperkte groep Belgen zo’n tandzorgverzekering: ongeveer 10 procent. Bij hospitalisatieverzekeringen ligt dat veel hoger (meer dan 80 procent), wellicht door het prijsverschil.

Hoe duur is tandzorg?

Aan een bezoek aan de tandarts, zeker als het om een ingrijpende behandeling gaat, kan je je broek scheuren. Een kroon kost meer dan 750 euro, de prijs van een implantaat kan oplopen tot 2000 euro. Een beugel voor een puber kan tot 3700 euro kosten. Daarnaast werken almaar meer tandartsen niet-geconventioneerd, en rekenen ze dus hoge erelonen en supplementen aan die niet terugbetaald worden door de gewone wettelijke ziekteverzekering.

In Vlaanderen zijn 40 procent van de Vlaamse tandartsen en 80 procent van de orthodontisten niet-geconventioneerd. Op zich dus niet verwonderlijk dat nogal wat mensen in een tandzorgverzekering investeren. Die dekt niet alle kosten, maar wel een heel groot stuk. In België worden tandverzekeringen zowel aangeboden door mutualiteiten (CM, Helan, Solidaris…) als door privéverzekeraars zoals DKV. Die laatsten zijn meestal duurder, maar de formules zijn vaak een stuk uitgebreider.

Wanneer is een tandzorgverzekering nuttig?

Ga je één keer per jaar naar de tandarts op controle, dan wordt het grootste deel van de kosten daarvan volledig vergoed door de gewone ziekteverzekering. Voor de 76,50 euro die een gewoon mondonderzoek voor een volwassene kost, betaal je slechts 4 euro remgeld. Ook bij andere behandelingen zoals tandsteenverwijdering wordt het grootste deel van de kosten vergoed.

Het is anders wanneer er uitzonderlijke kosten opduiken, zoals implantaten, kronen, bruggen of protheses. Ook gezinnen met kinderen hebben baat bij een tandverzekering, omdat orthodontie zoals beugels slechts gedeeltelijk wordt vergoed door de wettelijke ziekteverzekering. Met een tandverzekering kun je 50 à 80 procent van het niet-terugbetaalde deel terugkrijgen, afhankelijk van de dekking.

Check deze 5 factoren voor je een tandzorgverzekering afsluit

❶ Hoeveel bedraagt de maandelijkse kostprijs?

Via de website van de ziekenfondsen en privéverzekeraars kun je meestal een simulatie maken van wat de aansluiting bij de verzekering je gezin per maand of jaar kost. Veel is afhankelijk van de leeftijd van de ouders en de kinderen, en het jaar waarin je aansluit bij de verzekering.

Een tandverzekering is het voordeligst als je ze op jonge leeftijd (vanaf 6 jaar) onderschrijft. Voor een bedrag van pakweg 4 euro per maand is een kind van zes jaar verzekerd. Maar als je pas aansluit rond je zestigste, dan spreken we over minimaal 30 euro per maand.

❷ Hoeveel betaalt de verzekeraar elk jaar maximaal terug?

De meeste tandverzekeraars hebben een terugbetalingsplafond per jaar per persoon. Check of dit plafond hoog genoeg is, zodat ook uitzonderlijke behandelingen vergoed worden. Dat is uiteindelijk de reden waarom je een tandzorgverzekering afsluit.

❸ Hoeveel procent van de behandeling krijg je terugbetaald?

Als je specifiek een tandverzekering afsluit voor je kinderen, check dan hoeveel keer en tot welk percentage orthodontie zoals beugels en blokjes wordt terugbetaald. Meestal is dat één keer, voor een terugbetaling van maximaal 60 procent.

Sluit je op latere leeftijd een verzekering af, check dan goed het terugbetalingspercentage van tandprothesen en tandimplantaten. Het heeft geen zin een verzekering met een kostprijs van minstens 360 euro per jaar af te sluiten specifiek voor een implantaat, als je maar een beperkt deel terugbetaald krijgt.



❹ Wat wordt er NIET terugbetaald?

De meeste verzekeraars vergoeden geen esthetische tandbehandelingen, zoals het bleken van tanden. Ook orthodontische behandelingen voor volwassenen zoals blokjes of beugels zijn bij veel verzekeraars uitgesloten. Daarnaast dekken nogal wat verzekeraars niet de tandzorgen voor tandproblemen die al bestaan op het moment dat je het contract afsluit.

❺ Hoe zit het met de wachttijd?

De meeste polissen hebben een wachttijd voor de volledige dekking ingaat. Reken op een termijn van zes maanden voor curatieve tandzorg zoals het vullen van gaatjes. Voor orthodontie, protheses en implantaten geldt meestal een wachttijd van een jaar.