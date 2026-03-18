In België combineert een recordaantal werknemers vandaag twee banen. Voor het eerst is het aandeel mannen en vrouwen met een extra job daarbij even groot. Dat blijkt uit een analyse van Acerta op basis van recente cijfers van Eurostat. Opvallend: vrouwen kiezen vaker voor een extra job in loondienst, terwijl mannen na de werkuren sneller als zelfstandige in bijberoep aan de slag gaan.

Meer Belgen combineren werk

Het fenomeen van de ‘tweede job’ zit duidelijk in de lift. In 2025 had 6,1% van de werknemers in ons land naast zijn of haar hoofdjob nog een andere professionele activiteit. Dat is niet alleen een nieuw record, maar ook een stevige stijging tegenover eerdere jaren.

6,1% van de Belgische werknemers had in 2025 twee jobs

van de Belgische werknemers had in 2025 twee jobs Dat is 10,9% meer dan een jaar eerder

dan een jaar eerder Vergeleken met tien jaar geleden gaat het zelfs om een stijging van 48,8%

België doet het daarmee opvallend hoog in Europa. Ons land staat in de top vijf van Europese landen waar werknemers het vaakst een tweede job uitoefenen.

Belgische werknemers zitten eerder bovenaan de curve wanneer we kijken naar een tweede job. © Eurostat

Mannen en vrouwen nu helemaal gelijk

Wat extra in het oog springt: mannen en vrouwen zijn nu even sterk vertegenwoordigd bij de groep werknemers met twee jobs. Bij allebei gaat het om 6,1%.

Dat is nieuw. In het verleden waren vrouwen minder vaak actief in een tweede baan, maar de voorbije jaren maakten ze duidelijk een inhaalbeweging.

Sinds 2025 is er een duidelijke balans te zien tussen mannen en vrouwen. © Eurostat

Bij vrouwen steeg het aandeel met 56,4%

Bij mannen bedroeg de toename 38,6%

Met andere woorden: vrouwen hebben hun achterstand ingehaald, waardoor er nu voor het eerst sprake is van een gelijke verdeling.

Een andere aanpak bij mannen en vrouwen

Hoewel het totale aandeel nu gelijk ligt, verschilt de manier waarop mannen en vrouwen een tweede job invullen wel degelijk.

Bij vrouwen gaat het vaker om een tweede job als werknemer, vaak in de vorm van een flexi-job. Dat model lijkt dus vooral voor vrouwelijke werknemers aantrekkelijk.

Mannen blijken dan weer sneller te kiezen voor een zelfstandige activiteit in bijberoep. Zij bouwen hun extra inkomen dus vaker uit buiten een klassieke arbeidsovereenkomst.

Waarom zijn twee jobs zo populair?

Volgens Acerta zijn er twee grote verklaringen voor de groei:

de sterke opmars van flexi-jobs

maatregelen die het zelfstandigenstatuut aantrekkelijker maken

Die combinatie zorgt ervoor dat steeds meer Belgen een extra activiteit opnemen naast hun vaste job.

Tom Dirix, expert flexi-jobs van Acerta: “Er zijn verschillende redenen waarom mensen een tweede baan kiezen. Ze willen bijvoorbeeld meer financiële ruimte, andere talenten aanspreken en ontplooien die ze niet moeten gebruiken in hun hoofdberoep, of ze willen fysiek zwaarder werk afwisselen met een zittende job. Door versoepelde regels is het gemakkelijker geworden om een tweede job te hebben. Een optie die erg populair is, is de flexi-job. We zien in de cijfers van de RSZ dat in absolute aantallen meer vrouwen dan mannen kiezen voor een flexi-job. Die is zowel op fiscaal als sociaal vlak voordelig, en draagt sterk bij aan de toename in de cijfers van vrouwen met een tweede job. Bij de mannen die kiezen voor een tweede job als zelfstandige in bijberoep, zien we dan weer dat de verlaagde drempels voor het statuut een duidelijke rol spelen, waardoor het ondernemerschap (al dan niet als nevenactiviteit) gepromoot wordt.”

Tweede job wordt alsmaar gewoner

De cijfers maken duidelijk dat een tweede job in België allang geen uitzondering meer is. Meer nog: het wordt stilaan een vaste plaats in de arbeidsmarkt. Dat mannen en vrouwen nu even vaak bijverdienen, onderstreept hoe breed het fenomeen zich verspreidt.