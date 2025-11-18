Eenmaal de zestig voorbij kun je genieten van meer kortingen dan je denkt. Pak het slim aan en begin het nieuwe jaar met een mooie besparing!

Heel wat organisaties en diensten hebben een speciaal tarief voor ouderen. En gelukkig maar, want het leven blijft maar duurder worden. Er is wel geen algemene regel. Sommige voordelen krijg je al als 55-plusser, voor andere moet je 60 of 65 zijn. Als 65-plusser zijn de voordelen het grootst. Toch gaan nogal wat mensen niet effectief achter de korting aan, omdat ze er niet van op de hoogte zijn.

Bij het checken van de voordelen gebruikten we de tarieven die beschikbaar waren op het moment van schrijven, maar weet dat er rond de jaarwisseling vaak nog prijsaanpassingen gebeuren. Kijk dus voor de zekerheid de actuele kortingen op de website van de betrokken instellingen na.

Vervoer

Als 65-plusser blijft reizen met de NMBS in België voordelig. Met de nieuwe spoortarieven die half oktober zijn gelanceerd kun je nu als 65-plusser standaard met 40 procent korting een treinticket kopen. Daarnaast kun je ook de kortingkaart Train+ kopen. Die geeft een bijkomende korting van 40 procent tijdens daluren en in het weekend. De daluren lopen van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 16u en tussen 18u en 6u ‘s ochtends. De totale korting op de standaardprijs kan zo oplopen tot 64 procent. De Train+-kaart staat op naam en kost 4 euro per maand of 32 euro per jaar voor 65-plussers. Tot en met 4 januari is de kaart aan halve prijs!

Ook met bus en tram krijg je aanzienlijke kortingen. In Vlaanderen is er de Omnipas 65+ van De Lijn, waarmee je een jaar lang onbeperkt met bus en (kust)tram reist voor slechts 67 euro. Minder dan de prijs van een winkelkar! Vier kinderen tot vijf jaar reizen gratis mee. Nogal wat steden en gemeentes bieden bovendien nog een extra korting aan, check dat bij je gemeente of op de website van De Lijn. Ook met een IGO of inkomensgarantie voor ouderen krijg je extra korting, en betaal je maar 54 euro per jaar voor de Omnipas Vervoersgarantie.

Als gedomicilieerde Brusselaar is er voor 65-plussers MIVB 65+, waarmee je voor 12 euro een jaar lang gratis het openbaar vervoer gebruikt. Voor wie ouder is dan 65 en van het RVV-statuut (verhoogde tegemoetkoming) geniet, is reizen op het MIVB-netwerk zelfs gratis. Woon je niet in Brussel, dan kost een jaarabonnement MIVB 65+ 60 euro per jaar.

In Wallonië ten slotte is er Express 65+, waarmee je een jaar lang terecht kunt op het hele TEC-net tegen een voordeeltarief van slechts 12 euro. Heb je het RVV-statuut, dan is het abonnement zelfs gratis.

Reizen en vakantie

Wist je dat je als senior kunt profiteren van kortingen bij reisorganisaties?

MSC Cruises, de grootste familierederij van ons land, biedt het hele jaar door de Senior Club-promo. Daarmee krijg je 10 procent korting op alle cruises, van de parels van de Middellandse Zee tot het Caribisch gebied. Om in aanmerking te komen voor deze korting, moeten jij en de partner met wie je de kajuit deelt ouder zijn dan 65 jaar. Op de webpagina van MSC Cruises vind je een overzicht van cruises, met prijzen waarin de korting is verrekend.

Lees ook | Black Friday: voordelig shoppen met behoud van consumentenrechten

Ook op de Interrail Pass, waarmee je met de trein op vakantie kunt in 33 Europese landen, krijg je 10 procent korting als je 60 jaar of ouder bent op de datum waarop je de reis aanvangt. Bezoek hun website voor meer info.

Maak er een gewoonte van, vóór je via een boekingsite een overnachting reserveert, om altijd de website van hotels te checken op seniorenkortingen. De Nederlandse Van der Valk-hotels bieden een Seniorenarrangement aan. Daarmee geniet je tegen voordeelprijs van drie nachten verblijf inclusief driegangendiner.

Cultuur en vrije tijd

Grote kortingen vind je bij de belangrijkste pretparken van België. Soms betaal je minder dan de helft van een gewoon dagticket. De leeftijd waarop je recht hebt op korting varieert.

Plopsaland De Panne: voordelig tarief vanaf 70+. Je betaalt maar 19 euro in plaats van 42 euro.

Bobbejaanland: Als 65-plusser betaal je 19,90 euro in plaats van de reguliere 46,90 euro.

Bellewaerde: Vanaf 55+ betaal je maar 36,50 euro i.p.v. 48 euro.

Walibi: 5 euro korting vanaf je 65.

Ook in dierentuinen loont het om je identiteitskaart te tonen: in de Zoo van Antwerpen en Planckendael krijg je vanaf je zestigste 2 euro reductie op een dagticket. In Pairi Daiza krijg je vanaf je 65ste dezelfde 2 euro korting op een dagticket als je online boekt.

Voor musea kan je best investeren in de MuseumPASSmusées, de museumkaart die een jaar lang gratis toegang geeft in meer dan 270 musea in België. Prijs: 64,95 euro, ongeacht de leeftijd.

Seniorenverenigingen

Wie lid is van OKRA, krijgt een bonnenboekje met meer dan 25 voordelen. Daarin zitten kortingen bij partners zoals Hubo, Torfs, Goed, Standaard Boekhandel… Als nieuw OKRA-lid krijg je als lid van CM (Christelijke Mutualiteit) ook eenmalig 10 of 20 euro van je lidgeld terugbetaald.

Wie lid wordt van Neos geniet elk jaar van tal van voordelen, onder meer lidmaatschap van Sportievak. Daardoor krijg je o.a. korting op de fietspechbijstandsverzekering van VAB (30 euro i.p.v. 56 euro). Daarnaast kun je ook een 24/7 sportverzekering afsluiten aan 18 euro i.p.v. 48 euro per jaar.

Kansentarief voor culturele activiteiten Wie een zodanig laag pensioen of inkomen heeft, kan in het Vlaams Gewest in aanmerking komen voor het kansentarief. Dat is een korting op vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperkt inkomen. Het is meestal gekoppeld aan de UiTPAS of een vergelijkbare kaart, waarmee je bij deelname aan sport, cultuur of jeugdactiviteiten een vaste lage prijs betaalt. De specifieke voorwaarden en de hoogte van de korting verschillen per gemeente. Meestal wordt het kansentarief ook toegekend aan wie recht heeft op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een uitkering van de federale pensioendienst. Je hebt recht op een IGO als je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt, en je bestaansmiddelen per maand minder bedragen dan 1.580,37 euro voor alleenstaanden (op 01.02.2025 aan index 179,58), of 1.053,58 euro voor samenwonenden (op 01.02.2025 aan index 179,58). Bekijk de website van de Federale Pensioendienst voor meer info.

Lees ook | Collectieve energie-installaties: vraag de sociaaltariefpremie aan